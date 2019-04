• No dejes que un madrugador altere el sueño del otro niño. Los más grandes quizá se queden tranquilos en cama leyendo, pero los pequeños probablemente no. Dile a tu alondra madrugadora que te despierte a ti (yo sé que es duro), y no a su hermano. Además, si uno de tus hijos suele despertarse de noche, a lo mejor no es mala idea estar vigilando el monitor e ir al cuarto apenas vislumbres un problema. Dicho esto, muchos niños no se despiertan con los llantos y quejidos de sus hermanos, sobre todo durante la primera mitad de la noche (cuando tenemos el sueño más profundo: el sueño de ondas lentas).