Es una buena noticia porque se hace justicia —aunque con matiz ineludible: en Estados Unidos, no en México— y se repara en cierta medida a las víctimas del "Chapo". Pero que lo hayan sido declarado culpable no tendrá ningún impacto en la vida y muerte de los mexicanos, porque el narcotráfico no es el resultado de la ambición de un puñado de campesinos-empresarios que se repartieron el país, y los cárteles hace tiempo que tampoco son, si alguna vez lo fueron, organizaciones dependientes de un solo capo. El narcotráfico es un fenómeno que engloba superveniencia, ascensión social, identidad, millones de dólares, violencia, corrupción e impunidad. "El Chapo" es solo el símbolo de una cruel y compleja realidad que azota con brutalidad a México desde hace décadas.