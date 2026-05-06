La Casa Blanca considera supervisar los modelos de IA antes de su lanzamiento

El gobierno de EE. UU. debate una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo que reúna a ejecutivos tecnológicos y funcionarios del gobierno para examinar procedimientos de supervisión.

El presidente Donald Trump, quien promovió un enfoque no intervencionista de la inteligencia artificial y dio rienda suelta a Silicon Valley para desplegar la tecnología, está considerando introducir la supervisión gubernamental sobre los nuevos modelos de IA, según funcionarios estadounidenses y personas informadas de las deliberaciones.

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El gobierno debate una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo sobre IA que reúna a ejecutivos tecnológicos y funcionarios del gobierno para examinar posibles procedimientos de supervisión, según funcionarios estadounidenses, que prefirieron permanecer en el anonimato para hablar de deliberaciones sobre políticas delicadas. Entre los posibles planes figura un proceso formal de revisión gubernamental de los nuevos modelos de IA.

En reuniones celebradas la semana pasada, oficiales de la Casa Blanca informaron a ejecutivos de Anthropic, Google y OpenAI sobre algunos de esos planes, dijeron personas informadas de las conversaciones.

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Es probable que el grupo de trabajo considere una serie de enfoques de supervisión, dijeron los funcionarios. Pero un proceso de revisión podría ser similar al que se está desarrollando en el Reino Unido, que ha asignado a varios organismos gubernamentales la tarea de garantizar que los modelos de IA cumplan determinadas normas de seguridad, dijeron personas del sector tecnológico y del gobierno.

Estas conversaciones señalan un giro radical en la postura del gobierno Trump respecto a la IA. Desde que volvió al poder el año pasado, Trump ha sido un gran defensor de la tecnología, a la que considera vital para ganar la contienda geopolítica contra China. Entre otras medidas, anuló rápidamente un proceso normativo del gobierno de Biden que pedía a los desarrolladores de IA que realizaran evaluaciones de seguridad e informaran sobre modelos de IA con posibles aplicaciones militares.

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"Vamos a hacer que esta industria sea absolutamente la mejor, porque ahora mismo es un hermoso bebé que ha nacido", dijo Trump sobre la IA en un acto celebrado en julio. "Tenemos que hacer crecer a ese bebé y dejar que prospere. No podemos detenerlo. No podemos detenerlo con política. No podemos detenerlo con normas tontas e incluso estúpidas".

Trump dejó espacio para algunas normas, pero añadió que "tienen que ser más brillantes incluso que la propia tecnología".

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Pero Trump se ha encontrado cada vez más aislado en el tema de la IA. A medida que aumenta la preocupación pública por la amenaza que la tecnología supone para el empleo, los precios de la energía, la educación, la privacidad y la salud mental, demócratas y republicanos han encontrado puntos en común sobre el tema. Una encuesta del Pew Research Center del año pasado reveló que el 50 por ciento de los republicanos y el 51 por ciento de los demócratas decían estar más preocupados que entusiasmados por el aumento del uso de la IA en la vida cotidiana.

La política no intervencionista también empezó a cambiar el mes pasado, luego de que la empresa emergente Anthropic anunciara un nuevo modelo de IA llamado Mythos. El modelo es tan potente para identificar vulnerabilidades de seguridad en el software que podría provocar un "ajuste de cuentas" en materia de ciberseguridad, según Anthropic, la cual se negó a hacer Mythos público.

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La Casa Blanca quiere evitar cualquier repercusión política si se produjera un ciberataque devastador posibilitado por la IA, afirmaron personas del gobierno y del sector tecnológico. El gobierno también evalúa si los nuevos modelos de IA podrían generar capacidades cibernéticas útiles para el Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses, dijeron. Para adelantarse a modelos como Mythos, algunos funcionarios impulsan un sistema de revisión que daría al gobierno el primer acceso a los modelos de IA, pero que no bloquearía su lanzamiento, dijeron personas informadas de las conversaciones.

El cambio sobre la IA ha sembrado la confusión. Mientras continúan las conversaciones entre la Casa Blanca y las empresas tecnológicas, algunos ejecutivos han argumentado que demasiada supervisión gubernamental frenará la innovación estadounidense frente a China, afirmaron las personas informadas sobre las conversaciones. Pero las empresas tampoco están de acuerdo sobre la forma en que Estados Unidos debe avanzar en una posible regulación.

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"La tecnología avanza muy deprisa y hay pocos procedimientos formales, pero tampoco quieren regular en exceso", dijo Dean Ball, quien fue asesor principal sobre IA en el gobierno de Trump antes de incorporarse a la Fundación para la Innovación Estadounidense el año pasado. "Es un equilibrio complicado".

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las conversaciones sobre una posible orden ejecutiva eran "especulaciones" y que Trump anunciaría la política él mismo.

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El cambio de política sobre la IA coincide con un cambio de liderazgo en la Casa Blanca. En marzo, David Sacks, el zar de la IA de la Casa Blanca, quien había encabezado los esfuerzos de desregulación del gobierno, dijo que dejaba el cargo. Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han asumido las funciones de Sacks, según dijeron algunas personas. Wiles y Bessent han manifestado a personas ajenas al gobierno su intención de tener una mayor influencia en la formulación de la política de IA.

Pero los planes de Wiles y Bessent se han visto complicados por una agria disputa entre el Pentágono y Anthropic. Este año, la empresa y el Pentágono se enzarzaron en una lucha por un contrato de 200 millones de dólares y por la forma en que el ejército debía utilizar la IA en la guerra. En marzo, al no llegar a un acuerdo sobre las condiciones, el Pentágono suspendió el uso de la tecnología de Anthropic por parte del gobierno. Más adelante Anthropic demandó al gobierno.

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El conflicto ha complicado la labor de algunas agencias gubernamentales que habían llegado a confiar en la tecnología de Anthropic, según militares, servicios de inteligencia y otros funcionarios estadounidenses. El ejército aún utiliza la IA de Anthropic en un sistema conocido como Maven, que ayuda a analizar la inteligencia y sugiere objetivos para ataques aéreos en la guerra en Irán.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) también ha utilizado recientemente el modelo Mythos de Anthropic para evaluar las vulnerabilidades del software del gobierno estadounidense, dijeron personas con conocimiento del trabajo.

El mes pasado, Wiles y Bessent celebraron una reunión en la Casa Blanca con Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, con el objetivo de que el gobierno volviera a utilizar la tecnología de la empresa. Posteriormente, ambas partes describieron la reunión como "productiva".

Los funcionarios dijeron que, si el gobierno seguía adelante con el examen de los modelos de IA, el grupo de trabajo ayudaría a determinar los organismos que colaborarían en ese esfuerzo. Dado que ninguna agencia federal es responsable de todo el trabajo de ciberseguridad del gobierno, algunos funcionarios dijeron que la mejor manera de proceder era que la NSA, la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca y el director de inteligencia nacional supervisen la revisión de los modelos.

El grupo de trabajo también podría estudiar si el Centro de Normas e Innovación en IA, una agencia creada por el gobierno de Biden para examinar los modelos de IA que se comparten voluntariamente con el gobierno, tiene un papel que desempeñar. Con Trump, la organización ha sido dejada de lado, afirmaron personas del sector, a pesar de que la Casa Blanca dijo en un documento sobre la política de IA que el grupo debería desempeñar un papel en la evaluación del "rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de IA".

Cualquiera de estos movimientos alejaría al gobierno de la filosofía sobre regulación que el vicepresidente JD Vance esbozó en un discurso pronunciado en una reunión internacional sobre IA celebrada en París el año pasado. En aquel momento, advirtió a la industria y a los funcionarios del gobierno de que "una regulación excesiva del sector de la IA podría acabar con una industria transformadora justo cuando está despegando".

"El futuro de la IA no se va a ganar angustiándose por la seguridad", dijo. "Se ganará construyendo".

Cade Metz, Kate Conger y Tyler Pager colaboraron con reportería.

Tripp Mickle informa sobre algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Nvidia, Google y Apple. También escribe sobre tendencias en toda la industria tecnológica, incluidos despidos y la inteligencia artificial.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

Sheera Frenkel es una periodista que vive en el Área de la Bahía de San Francisco y cubre las formas en que la tecnología afecta la vida cotidiana, enfocándose en las empresas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Telegram y WhatsApp.

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