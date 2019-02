No le comenté que me sentía muy incómoda con las arrugas de mi cara y las manchas en mis manos; que me avergonzaban tanto las señas visibles del envejecimiento que ya ni siquiera me gustaba verme en el espejo. No le dije que mi corazón revoloteó con su cumplido al mismo tiempo que una voz en la parte trasera de mi mente me regañaba como si fuera niña, igual que lo hacía mi madre: "¡Debería darte vergüenza! ¿Quién te crees que eres?".