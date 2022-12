Cómo es el pase que permite esquiar en más de 50 destinos del mundo

Para quienes organizan sus viajes trasladándose a varios destinos, el pase ofrece un precio accesible a través del Ikon Base Pass

Llegó el verano y a muchas personas no les gusta la playa, pero encuentran en los días de invierno el máximo disfrute. Suelen ser quienes prefieren el mes de julio sobre enero y el esquí en lugar de las inmersiones en el mar. Se trata de quienes buscan las mejores opciones cuando la nieve abandona las montañas en el cono sur y comienza a cubrir las del norte. Son aquellos que buscan esquiar en verano.

Por estos días, se vive en Buenos Aires y otras zonas de la Argentina una intensa ola de calor, que por momentos, hace difícil el día a día y es hora de comenzar a soñar con las vacaciones. Estados Unidos es una de las opciones más deseadas por este grupo de “veraneantes” del invierno, aunque no hay que descartar Europa porque las posibilidades también son abundantes. En el norte del continente americano viene presentándose un aumento en el número de simpatizantes del esquí. Según datos que publicó The New York Times, en 2021 hubo casi 61 millones de visitas de esquiadores a las montañas estadounidenses, lo que significó un récord. Los pases de esquí, dijeron especialistas a ese medio, son los que han ayudado a impulsar este tipo de diversión.

Por otra parte, los centros de ese país se están recuperando rápidamente de los daños causados por los incendios forestales del verano y ya están a punto. Es más, este año la temporada 2022-2023 en buena parte del país comenzó con antelación, fue el 19 de noviembre, debido a la gran cantidad de nieve que presentaban zonas como la de Aspen, por ejemplo, y se extenderá hasta el 16 de abril de 2023, lo que brinda como resultado nada menos que cinco meses a pura nieve.

Quienes están organizando sus vacaciones a pura nieve es bueno conocer las múltiples posibilidades que brinda el Ikon Pass. Son en total 54 destinos

Para los amantes de la nieve que llevan marcados en un mapa todos los destinos visitados, las montañas y los centros de esquí ya recorridos y los próximos que desean visitar, tienen una gran opción en pases como Ikon Pass que habilita el acceso a más de 50 puntos de distintas partes del mundo que abren sus puertas durante la temporada invernal del hemisferio norte.

Se trata de uno de los pases de esquí más importantes del mundo, que cuenta con interesantes beneficios y es una opción para quienes forman parte del team invierno. Este pase de esquí es ideal para aquellas personas que visitan dos o más destinos invernales al año o que, en un mismo viaje, buscan visitar múltiples lugares, ya que el Ikon Pass brinda acceso a 54 resorts de los más lujosos del mundo, ubicados en destinos como Estados Unidos, Canadá, Andorra, Francia, Italia, Suiza, Austria y Japón entre muchos otros, brindando la chance de esquiar a lo largo de todo el año.

Uno de los destinos más buscados es, sin duda, Estados Unidos, dentro de los cuales se encuentran Palisades Tahoe y Mammoth Mountain, ambos en California; Aspen Snowmass, Steamboat y Winter Park, los tres ubicados en Colorado; Jackson Hole, en Wyoming; y Deer Valley, en Utah. A todos ellos se puede acceder de forma muy fácil a través del Ikon Pass.

En cuanto a las propuestas en el continente asiático, el pase da la posibilidad de hacerlo en Japón, ya que incluye Lotte Arai Resort, ubicado a 360 kilómetros de Tokio, y también los cuatro resorts del mundialmente reconocido Niseko United. También es posible usar el pase en el hemisferio sur en el 2023 en Nueva Zelanda, Australia y en Valle Nevado, Chile.

Por eso quienes están organizando sus vacaciones a pura nieve es bueno conocer las múltiples posibilidades que brinda el Ikon Pass. Son en total 54 destinos. Además de los mencionados antes, incluye Panorama Mountain Resort y Sun Peaks Resort, en British Columbia, Canadá y, en Estados Unidos, Sun Valley, en Idaho, y Snowbasin, en Utah.

¿Qué podemos visitar en Europa?: Chamonix Mont-Blanc, en Francia; Grandvalira, en Andorra; Kitzbühel, en Austria; Dolomiti Superski, en Italia y, con sabor al mejor chocolate, Zermatt Matterhorn, en Suiza.

Para quienes organizan sus viajes trasladándose a varios destinos, el pase ofrece un precio accesible a través del Ikon Base Pass, que permite esquiar la cantidad de días que se desee en 13 de los destinos y hasta 5 días de pase en otros 34 centros invernales. Por formar parte de la comunidad Ikon Pass, se tiene acceso a una variedad de beneficios, como descuentos en restaurantes y tiendas en la montaña, pases de descuento para amigos y familia y, también, paquetes turísticos en los diferentes destinos.

El pase se puede comprar hasta el 8 de diciembre, a través de la página web de la compañía o mediante agentes de viajes especializados.

Ikon Pass en números

- Destinos: 54

- Continentes: 5

- Países: 11

- Hectáreas totales: 71.633

- Pistas: 7.078

- Medios de elevación: 1.519

