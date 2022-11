Quién es la nueva musa de Ricky Sarkany que deslumbra como DJ en las discotecas de Europa

"Estoy encantada de ser parte de una de las marcas más prestigiosas del país, además es una de las que más me gusta, así que más feliz aún”, dice Vilu sobre la campaña que protagonizará de Ricky Sarkany 2023

Vilu Gontero es como una topadora: arrasa con todo lo que tiene en frente. Con solo escucharla, uno podría vislumbrar que esta joven cordobesa de 19 años tiene un largo futuro, ya sea como modelo o haciendo bailar a las masas en las discotecas de aquí allá y en todas partes. “Como digo siempre, Vilu de Argentina para el mundo”, suelta entre risas al comenzar la charla con Infobae.

“Me considero una persona que busca trabajar, generar y disfrutar”, dice Vilu y la prueba está en el torbellino de actividades que tiene por delante: entre noviembre 2022 y marzo del 2023 estará “pinchando discos”, por Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay. A partir de abril de 2023 se irá de gira por toda España y parte de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. La novedad es que se suma ahora a la productora del artista Juan Magan, para los shows que hará también con otra que se las trae: Rosalía.

Entre los viajes que Vilu viene haciendo por el mundo, tenía pendiente hacer algo con el diseñador argentino Ricky Sarkany. “Cada vez que volvía a la Argentina, por una cosa u otra, nunca concretábamos. Cuando volví de la gira pudimos coordinar”, cuenta la modelo quien conoció a Sarkany en persona en el America Rockstars de Uruguay, el evento donde abrió el show de Bizzarrap.

“Ricky vio mi show, fui a una producción con su equipo y me propusieron hacer la campaña 2023. Yo encantada de ser parte de una de las marcas más prestigiosas del país, además es una de las que más me gusta, así que más feliz aún”, dice la modelo, quien juega al misterio cuando se le pregunta cómo será la nueva campaña de Sarkany.

Entre noviembre de 2022 y marzo del 2023 Vilu estará “pinchando discos”, por Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay

“Me plantearon hacerme zapatos y zapatillas exclusivas para mi show con mi nombre. Son cosas que jamás me las hubiera imaginado”, confiesa sorprendida Vilu, quien tiene un estilo minimalista y sobrio en colores lisos. “Me gusta mucho jugar con accesorios como brazaletes, muñequeras que no son comunes de ver, como guantes y lentes de un color rojo o verde, entre otros. Creo que mi estilo se marca con esas cosas que me gustan sumar en mis shows”, cuenta la modelo.

Para ella la moda “es una tendencia que tiene un determinado tiempo”, donde muchos “quieren seguir o estar presentes. A mí me gusta elegir determinada tendencia pero no me obsesiona porque ya tengo un estilo marcado”.

La modelo, quien abrió los show a varios artistas importantes como Bizzarap en Uruguay y a Tini Stoessel en la gira de Bolivia, es una de las primeras DJ mujer en hacer giras tan grandes, en este caso, que comprende no solo a provincias de Argentina, sino al recorrer de punta a punta España, con más de 38 fechas en las mejores discos, incluyendo también latitudes como Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Nada parece detenerla.

Para el 2023, Vilu tiene como objetivo pasar música en las mejores salas de Miami e Ibiza. “Quiero estar en el Tomorrowland porque me dijeron que se está cambiando el formato del evento con el tema música”, dice.

Vilu juega al misterio y dice que no puede adelantar nada de lo que será la campaña de Ricky Sarkany

Antes de ser DJ y modelo, Vilu cuenta que probó estudiar abogacía, pero dejó temporalmente cuando le empezó a dar más de tiempo completo a su carrera como DJ. “Me dijeron que el modelaje con lo de DJ no era compatible y hasta quisieron que deje de la música. Hubo DJs que se me pusieron contra, al principio decían cómo van a dejar tocar a una DJ argentina de 19 años y mujer. Eso fue en Barcelona y estuve mal dos días. Al tercero, con la agencia que me representa, nos pusimos con otro chip y se empezaron a dar las fechas”, relata.

Vilu comenzó a pinchar en grandes discos y eso llamó la atención de muchos y la comenzaron a llamar. Así se armó una gran gira. “Me fui ganándome el nombre en España, llamé la atención de agencias y de los grandes eventos”, cuenta Vilu, quien desde hace algunos años viene sintiendo sensaciones cada vez más fuertes cuando entra a las discotecas. “Veía a DJ hombres hasta que un día me topé con una mujer. Ahí vi lo que provocaba y dije ‘quiero hacer eso’. Fue algo instantáneo”, sigue.

Con fuerza de voluntad y constancia, armó su camino. “Aceptaron entrenarme y manejarme. Ese día fui con mi madre, que ella me apoyo desde el primer día. Eso fue a fines de mis 16 años. Y a los 17 ya estaba pinchando en discos en lugares conocidos. Todos se quedaban sorprendidos por mi edad, hacía bailar a gente más grande que yo”, cuenta esta joven, a quien de chica siempre le gustó cantar y tocar la guitarra, entre otros instrumentos.

"A los 17 ya estaba pinchando en discos en lugares conocidos. Todos se quedaban sorprendidos por mi edad, hacía bailar a gente más grande que yo”, cuenta

Ahora, dice, quiere buscar su mejor versión y ver hasta dónde llega. “Me ponen muy contenta los reconocimientos de muchos DJs. Mi sueño es producir muchos éxitos y poder hacer un show con mis creaciones como hoy lo hacen Bizzarrap o Juan Magán. Lo que hacen ellos es muy groso y aspiro a eso. El contrato que voy a firmar con la productora de España es algo muy grande para mi carrera. Va a ser un antes y un después”, cuenta.

Por ahora ella seguirá con su estilo versátil a la hora hacer explotar las pistas. “Paso por todos los estilos musicales, desde un reggaeton, pasando por electrónica, dembow, música urbana y rock and roll”, agrega.

Vilu siente que tiene toda una carrera por delante y no la quiere desaprovechar. “Que la gente en España me grite ‘¡quedate!, ¡quedate!’ es algo que no tiene nombre. Que mi estilo haya sido bien aceptado y la gente pida que siga, y no me vaya, es increíble”, dice.

La gente en España le grita: "‘¡Quedate!, ¡quedate!’" Vilu no dejar de estar sorprendida y emocionada al respecto

“Quiero trabajar por mis objetivos”, dirá una y otra vez Vilu. “Yo siempre busco la mejor versión de mí sin opacar a nadie. Hay muchos ‘haters’ en el ambiente de la noche y las redes. Gente que habla sin saber o sin conocer a uno. Por eso no hay que darle interés a esas personas sino a la gente que te apoya y te critica constructivamente. Para mi los DJs son artistas también. Es una profesión que evolucionó con el paso de los años y los avances tecnológicos”, cierra.

Seguir leyendo: