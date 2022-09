Las extrañas ofrendas a la reina Isabel II: por qué piden evitar los sándwiches de mermelada

Los jardineros de la realeza fueron retirando de a poco el envoltorio de plástico de las flores colocadas, mientras que el público también han colaborado (Jane Barlow/PA via AP)

A partir de que se dio a conocer la muerte de la monarca británica el pasado jueves, miles de sus simpatizantes han llegado al Palacio de Buckingham en Londres para despedirse y dejar un tributo a la reina Isabel II.

En las puertas del Palacio de Buckingham, así como en los parques reales contiguos Saint James y Green Park, la gente ha dejado, entre las rejas de las puertas y a pie de los árboles, arreglos florales, fotografías, dibujos, globos, cartas, así como osos de peluche y hasta sándwiches de mermelada para recordar a la fallecida monarca.

El sándwich de mermelada era uno de los favoritos de la reina y solía comerlo todas las tardes

Recientemente en un comunicado, las autoridades de los Parques Reales de Londres, la organización benéfica encargada de 2.024 hectáreas de terrenos reales en toda la capital, dijeron que “preferirían que los visitantes no trajeran objetos/artefactos no florales, como osos de peluche o globos” al lugar dedicado al homenaje en el Green Park.

La organización benéfica también aseguró que le gustaría que los visitantes tuvieran en cuenta si sus tributos son ambientalmente sostenibles, añadiendo: “Cualquier forma de homenaje floral es aceptable. En aras de la sostenibilidad, pedimos a los visitantes que sólo coloquen material orgánico o compostable”.

Los jefes de los Parques Reales prometieron almacenar los osos Paddington dejados en honor a la reina hasta que se tome una decisión sobre cómo manejarlos con sensibilidad (REUTERS)

“Se pedirá al público que retire todos los envoltorios de las ofrendas florales y los deposite en los contenedores previstos para ello. La retirada de los envoltorios contribuirá a la longevidad de las flores y ayudará a su posterior compostaje, que comenzará entre una semana y quince días después de la fecha del funeral”, continuaron.

La organización benéfica añadió que tampoco estaban permitidas las velas encendidas y que los homenajes permanecerían hasta que toda la actividad ceremonial hubiera tenido lugar.

Los homenajes a la reina en forma de juguetes del oso Paddington y sándwiches de mermelada se produjeron en respuesta a la filmación de un sketch con el popular personaje infantil, como parte de las celebraciones del jubileo de platino, que tuvo lugar a principios de este año. Desde entonces, el juguete se ha convertido en un símbolo del amor de la nación por la Reina.

A principios de este año la Reina Isabel grabó un video con el oso Paddington en el contexto de las celebraciones del jubileo de platino (Instagram)

El vídeo mostraba a la reina, de 96 años, tomando el té con Paddington y reconociendo, con una pícara sonrisa, llevar un sándwich de mermelada en su inseparable bolso, como el que lleva el entrañable oso bajo el sombrero. A continuación, golpeaban juntos con una cucharilla sus tazas de té al ritmo de los tambores que empezaban a tocar We Will Rock You de Queen en directo ante el Palacio de Buckingham.

El video se volvió viral y quedó en la memoria colectiva como uno de los pocos momentos divertidos de un jubileo con tono de despedida. La cuenta oficial de Twitter del oso Paddington rindió homenaje a la Reina el jueves, publicando: “Gracias Señora, por todo”.

Cualquier forma de homenaje floral es aceptable. "En aras de la sostenibilidad, pedimos a los visitantes que sólo coloquen material orgánico o compostable”, pidieron los cuidadores de los parques reales (Photo by Andrea RENAULT / AFP)

Los jefes de los Parques Reales prometieron almacenar los osos Paddington dejados en honor a la reina hasta que se tome una decisión sobre cómo manejarlos con sensibilidad.

Además, aseguraron que no iban a “impedir” que la gente dejara los osos, pero que animaban a no hacerlo “por razones de sostenibilidad”.

En el video que grabaron juntos, Paddington comenzó diciéndole a la reina que esperaba que ella estuviera "pasando un hermoso jubileo" antes de que Su Majestad le ofreciera un poco de té (REUTERS/Marko Djurica)

En un comunicado, Royal Parks dijo a MailOnline: “Nuestra prioridad en este momento es gestionar el enorme volumen de flores y tributos que se están dejando en el Jardín de Homenaje Floral de Green Park. Las flores se retirarán del Jardín de Homenaje Floral entre siete y catorce días después del funeral y se compostarán en los Jardines de Kensington, y el compost se utilizará en arbustos y proyectos de paisajismo en los Parques Reales”.

