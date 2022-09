Los looks de la alfombra roja de los Emmys 2022

Las estrellas lucieron sus mejores atuendos en la alfombra roja de los Emmys 2022 / Crédito: Reuters

Desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles, Estados Unidos, la 74ª edición de los Emmy Awards centraron la mirada en las estrellas más importantes de las series y las películas. Con la alfombra roja como gran escenario, los artistas mostraron su estilo en este evento que dejó en evidencia el glam de los artistas de Hollywood y el mundo. El análisis de los los diseñadores Maureene Dinar, Patricia Profumo, Camila Romano y Pía Carregal en exclusiva para Infobae.

Todos los looks de la alfombra roja de los Emmys

Laverne Cox

“Me encantó su look con el pelo y con el maquillaje. Todo impecable. Un diseño único y vanguardista que logra captar las miradas de los curiosos que buscan tendencia: bien logrado”, opinó Profumo sobre la presentación de Laverne Cox en la alfombra roja.

Reese Witherspoon en los Emmys 2022

Camila Romano, otra de las diseñadoras consultadas por Infobae, analizó el vestuario de Reese Withserspoon. “Vestido strapless en paillette azul noche, con tornasol en la misma paleta. Detalles de piedras bordadas, volado y tajo en falda. Me gusta el largo y cómo combina con las sandalias y con las joyas. Sofisticado y actual”.

Profumo, por su parte, consideró: “Lindo vestido de cocktail, pero no alcanza para una red carpet internacional de esta magnitud. Me hubiera gustado un poco más de producción en su outfit. El largo del vestido es fundamental para definir una gala, una red carpet, un cocktail o algo casual. Son muy importantes esos tips. El género bien, el calzado también, pero con sabor a que no alcanzó”.

Murray Bartlett llegó a la alfombra roja de los Emmys 2022

Sobre Murray Barlett, Profumo opinó: “Espectacular smoking clásico, con un corte slim en terciopelo y detalles de solapa y bolsillos tasados. Digno de una gala. Acompañado de una impecable camisa blanca y su moño negro para completar un look formal. Me hubiera gustado, para ser un 10, completar el outfit con unos mocasines acharolado. En ese caso hubiera sido perfecto”.

J. Smith-Cameron y un vestido "para nada sentador", según la diseñadora Patricia Profumo

“Vestido para nada sentador. Se la ve con un outfit muy holgado, como si el traje fuera 3 talles más grande. Haciendo que la pechera se vea ancha al igual que los hombros y la cadera. Deslucida por completo. Una a favor: este rojo bermellón es bellísimo para su tono de piel. Pero solo se salva el color”, afirmó Profumo.

Keeley Hawes y su vestido de princesa

“Lindo vestido de princesa en un corte midi, bello el color, muy fino para esta gala y para su calorimetría de pelo y de piel. Muy lindos los detalles en plata en el top del vestido y excelente logradas las mangas en transparencia, pero el volumen de tul y las múltiples capas de tela fruncida hacen que no luzca muy bien la falda. Hubiera sido perfecto un corte al bies y no fruncido”, analizó Profumo.

La actriz británica Juno Temple

Sobre el vestuario de Juno Temple y de su pareja, Profumo dijo: “Correcto e impecable Juno en su outfit clásico, pero no hay que pelearse con el estilista para el cabello justo antes de la gala. Faltó produccion. Ella clásica, bien vestida y sin llamar mucho la atención en su clásico outfit para dejar que él sea la estrella. Bien”.

Sydney Sweeney fue actriz en la serie Euphoria

“Lindo vestido , lindo estampado, pero ojo con los volúmenes en alta costura. Hay volúmenes desacertados para algunas siluetas. Este sería uno de esos casos. Un vestido más lánguido la hubiera favorecido”, aseguró Profumo.

Chandra Wilson arrives at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Ringo Chiu

En este caso, Profumo opinó: “Bien, correcta, pero con un outfit que no dice nada. Es un clásico vestido para pasar completamente desapercibida. Seguramente la comodidad del negro y la simpleza del vestido hacen que la producción para esta red carpet haya sido muy escasa para Chandra Wilson, Bien por su peinado y por el maquillaje: se ocupo de eso y acertó”.

Andrew Garfield arrives at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

“Bien por el valor de arriesgarse a vestirse con smoking blanco. Muy bien. Se jugó y acertó. Buena la elección de la camisa blanca y sin moño dejando más descontracturado su outfit y más canchero. Bien por el calzado negro”, deslizó Profumo.

Zendaya arrives at the 74th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Ringo Chiu

Sobre Zendaya, una de las estrellas de la noche, Profumo consideró: “Impecable. sofisticación, elegancia, buen gusto en un clásico outfit con volumen exacto para lucir en esta gala. Increíble su bustier y la amplitud en la falda dejando a merced la admiración de todos los que valoran las galas, la alta costura y la red carpet. Gracias, Zendaya”.

Rosario Dawson arrives at the 74th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Ringo Chiu

Rosario Dawson, bajo la óptica de Profumo, tuvo un “espectacular diseño, simple y sentador. Buena combinación de géneros. Excelente make up y peinado acompañando un diminuto clutch al tono”.

Nicole Byer arrives at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

Si, este look representa cómo nunca vestirse para una gala. Envuelta en demasiado género sin estilismo, no se sabe si es una falda fruncida o un mega palazo (ambos casos desacertados) y con un bustier en capa de arrastre completamente descolocado. A no copiar este look”, advirtió Profumo.

Lisa Ann Walter arrives at the 74th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Ringo Chiu

“Vestido muy de gala, clásico, monarquico, en un brocatto pesado con amplias mangas y un bellísimo color para ella, un buen look de gala”, aprobó Profumo.

Ariana DeBose arrives at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

“Un vestido con aires ochentosos,en el drapeado, el bustier y el detalle de la flor. Lo mejor fue el color. Para la fala faltó producción”, dijo Profumo.





Amanda Seyfried arrives at the 74th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Ringo Chiu

Sobre el vestuario de Amanda Seyfried, Maurenee Dinaar consideró: “Vestido con tela brillosa que es tendencia pero demasiado ajustado. 1 centímetro más flojo hubiera quedado mejor”.

NOTICIA EN DESARROLLO