Queso y vegetales orgánicos: qué ingredientes no pueden faltar en las comidas del rey Carlos III

Carlos también fue quien más tiempo llevó el título de príncipe de Gales, que le fue otorgado en 1958 (Arthur Edwards/Pool via Reuters/Archivo)

El flamante rey Carlos III de Inglaterra cumplirá 74 años el próximo 14 de noviembre. Si bien forma parte de su vida privada —nada de lo cual se revela en forma oficial a no ser que interfiera con su actividad pública—, se ha publicado que pesa alrededor de 72 kilos. No se lo ha visto modificar su masa corporal demasiado en los últimos años, al menos nada que no forme parte de una contextura acorde a su edad, y sus hábitos conocidos hablan de una persona con costumbres saludables.

Al suceder a su madre, el pasado sábado, a los 73 años, quien hasta ahora era príncipe de Gales se convirtió en el rey de mayor edad en tomar posesión de ese cargo en Gran Bretaña. El récord anterior lo ostentaba Guillermo IV, que ocupó el trono a los 64 años, en 1831. Carlos también fue quien más tiempo llevó el título de príncipe de Gales, que le fue otorgado en 1958. Y, en consecuencia, se convirtió en la persona que durante más tiempo fue heredera al trono, ya que tenía apenas tres años cuando su madre fue coronada.

El monarca seguramente tendrá la genética necesaria para alcanzar una vida longeva. Pero según han revelado colaboradores de los Windsor y él mismo ha mostrado públicamente, el soberano lleva una alimentación sana que augura muchos años de reinado.

“También le gusta todo lo que lleve huevos. Si le añadís cualquier verdura, mejor”, dijo Camilla

Durante los últimos años, siendo príncipe de Gales se ha manifestado como un fuerte defensor de la agricultura ecológica, en la que es considerado un pionero en su país. El ex chef de la Casa Real Darren McGrady reveló algunos de los secretos de la dieta del ahora rey. A la vez, en 2018, su esposa Camilla de Cornualles, ahora reina consorte, hizo un paso por el programa MasterChef, de Australia, y dio algunos detalles de la dieta real.

Como se mencionó, no puede eludirse el ingrediente genético de la familia del monarca. Su madre, la reina Isabel II murió la semana pasada con 96 años, y su padre en 2021 a los 99. Su abuela materna, además, alcanzó los 101 años. Esta última, incluso, según se conoció en su momento, nunca perdió el mal hábito del cigarrillo y tomaba a diario algún gin-tonic, vino en la comida y algún Martini antes de cenar.

Los hábitos saludables del rey

Verduras y frutas agroecológicas

En 1986, el entonces príncipe de Gales anunció la reconversión de su granja de Highgrove en lugar para el cultivo orgánico. Entonces se supo que únicamente consumía vegetales orgánicos.

Consume fruta para desayunar y cena contundente. El ex chef de la Casa Real Darren McGrady, dijo públicamente que Carlos desayuna varias piezas de fruta y reconoció que, aunque a veces se saltea el almuerzo, por la tarde suele tomar té acompañado de huevos cocidos. Y si bien esto no sería un hábito recomendado por los expertos, puede llegar a hacer cenas abundantes, dijo su antiguo colaborador. Pero estas siempre consisten en verduras frescas y con asiduidad pescado. Una de sus comidas favoritas son los hongos y las setas.

El rey es un amante del queso, dijo su esposa Camilla

Su esposa Camilla dijo en 2018 en la televisión australiana que su esposo ama los huevos, sobre todo si se los sirven en un cochón de verduras y también es fan del queso. McGrady había revelado, además que, entre los platos predilectos del monarca está el risotto de cordero con champiñones.

“Al príncipe de Gales le encantan los productos locales, sobre todo el queso. Es muy fan del queso”, afirmó entonces Camilla de Cornualles. La ahora reina consorte había sido invitada al programa, ya que el desafío de los participantes consistía en preparar un menú para el hijo de la reina Isabel II. “También le gusta todo lo que lleve huevos. Si le añadís cualquier verdura, mejor”.

Pero Camilla mencionó, no sólo qué ingredientes le agradan a su marido, sino qué no incluir: “Odio decir esto, pero nunca usen ajo en una comida real”, explicó. Pero, ¿por qué?. El conductor especuló que no es muy seguro comer ajo si una persona debe pasar varias horas dialogando con otros. “Exacto, justo por eso. Abandonen el ajo”, cerró Camilla.

Por su parte, McGrady ratificó que Carlos de Inglaterra es un entusiasta de la comida orgánica. “Adora la agricultura orgánica desde siempre, antes de que se hiciera popular. Le encantan los hongos silvestres y siempre hace que sus chefs vayan a Balmoral para mostrarles dónde están los mejores hongos”, afirmó.

Le gusta dar caminatas sobre todo en la naturaleza

Actividad física

Igual que su madre, el rey siente un gran placer por las caminatas. Mientras su madre las daba a diario, especialmente cuando veraneaba en el castillo de Balmoral, en Escocia, Carlos solía hacerlo, al menos hasta su coronación, en su residencia de Dumfries, en el mismo país del Reino Unido.

También el rey realiza cada día una tabla de 5 ejercicios que son propios de la Real Fuerza Aérea de Canadá que le demandan 11 minutos.

SEGUIR LEYENDO