Estos son los 10 destinos más populares del mundo, según TikTok

Se descubrió que la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, es la más etiquetada en los vídeos de TikTok, con 81.800 millones de visitas

Hace tiempo que las redes sociales influyen en la forma de viajar y en los destinos que se consideran más de moda y “de visita obligada”, y TikTok, a pesar de ser un fenómeno global más reciente que otras plataformas más consolidadas, está en primera línea para calibrar las demandas de los millones de viajeros de nuestro mundo post-pandémico.

Puede que tenga cierta fama por sus hábiles movimientos de baile y sus alucinantes recopilaciones de fotos trucadas, pero, ¿sabías que también es una fuente de inspiración para viajar? Los influenciadores de viajes de TikTok -o “TravelTokers”, como se les llama- ofrecen consejos para todo, desde nichos de maravillas naturales hasta para hacer la valija.

¿Qué destinos de viaje son los más populares en TikTok en este momento? Pues bien, la empresa de almacenamiento de equipaje Bounce realizó una investigación para averiguarlo. Para compilar su “Índice de viajes en TikTok de 2022″, la compañía analizó 140 ciudades de todo el mundo y las clasificó en función del número total de veces que fueron vistas en TikTok.

En el primer puesto del estudio de Bounce se encuentra Dubai, con 81.800 millones de visualizaciones. Lujosa y brillante, Dubai es tan adecuada para las fotos de la playa como para las de sus altísimos rascacielos. No es de extrañar que la ciudad sea tan popular en la plataforma.

La ciudad eternamente favorita de Nueva York ocupa el segundo lugar, con 59.500 millones de visitas (22.000 millones de visitas menos que el deslumbrante lugar de reunión de los EAU). El favorito de las escapadas urbanas estadounidense había encabezado la misma lista el año pasado, con 216 mil millones de visitas, pero fue usurpado por Dubái (anteriormente en el segundo lugar).

En tercer lugar está Londres, visto 36.800 millones de veces en vídeos de TikTok al 5 de julio. El cuarto lugar se lo lleva Estambul (34 mil millones) y el quinto París (33 mil millones). Los investigadores rastrearon vídeos etiquetados con el nombre de cada destino para encontrar los más vistos.

Estados Unidos cuenta con una fuerte presencia en la parte superior de la lista, con Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago y Las Vegas entre los 15 primeros. Y los destinos menos predecibles en el top 20 incluyen a Medellín, Colombia, una estrella en ascenso en el turismo, y Ankara en Turquía.

Bounce también seleccionó a los usuarios de TikTok más influyentes en viajes y nombró a Alex Ojeda, de México, como el más popular. Ojeda, que publica pequeños clips de extravagantes cruceros, parques temáticos y experiencias de viajes de aventura como salto en bungee, tiene 8,1 millones de seguidores.

La compañía estimó que sus ganancias por publicación de TikTok fueron de US$8,001. La siguiente TikToker de viajes más vista, Julia Thompson, tuvo un seguimiento sustancialmente menor con 2,7 millones y proyectó ganancias por publicación de US$2,701. En tercer lugar quedó Jorden Tually, con la misma cantidad de seguidores y ganancias estimadas por publicación que Thompson. Desde entonces, Tually ha aumentado su número de seguidores a 2,8 millones.

Estos son los 10 destinos turísticos más populares en TikTok, junto con el número de visualizaciones:

1. Dubai, EAU (81.800 millones de visualizaciones)

2. Nueva York, EEUU (59.500 millones)

3. Londres, Reino Unido (36.800 millones)

4. Estambul, Turquía (34 mil millones)

5. París, Francia (33.000 millones)

6. Miami, EEUU (24.600 millones)

7. Los Ángeles, EEUU (20.800 millones)

8. Chicago, EEUU (17.900 millones)

9. Toronto, Canadá (17.100 millones)

10. Madrid, España (16.000 millones)

Vídeos de 15 segundos, música pegadiza y un reto viral: los viajes se experimentan en TikTok

TikTok es un fenómeno social, pues obligó a todos los sectores a replantearse su estrategia digital, también el de los viajes

Si Instagram lleva años como una de las principales redes sociales que emplean los influencers y las marcas del sector para promocionar destinos turísticos, estos últimos años -a pesar de la pandemia de COVID-19- han sido el puntapié inicial para que TikTok se posicione como su nueva herramienta de referencia.

Los turistas contemporáneos confían cada vez más en las plataformas de los medios sociales para informar de sus elecciones de consumo. Sin embargo, son escasas las investigaciones que exploran los impactos de la repentina popularidad de los destinos a través de las redes sociales.

Una reciente investigación publicada este año en el Journal of Outdoor Recreation and Tourism, reveló cómo TikTok hizo famosos de la noche a la mañana dos destinos poco conocidos de Hainan (China). Mediante la observación participante y las entrevistas, el trabajo exploró cómo un destino tuvo que hacer frente de repente no sólo al sobreturismo, sino también a todos los problemas que éste genera. Los resultados revelaron que las comunidades locales luchan por aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo mientras se ven obligadas a gestionar el flujo turístico.

Sin lugar a dudas, la plataforma de videos es un fenómeno social, pues obligó a todos los sectores a replantearse su estrategia digital, también el de los viajes. No estar supone no existir para millones de personas, o al menos, ser invisible. Por ese motivo, museos, agencias de turismo y hoteles están trasladando el mundo de los viajes a vídeos de no más de 15 segundos.

