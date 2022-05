Claves para entender la enfermedad de Alzheimer

Dr López Rosetti - Alzheimer - #Informe

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que las neuronas del cerebro se van deteriorando. Pueden aparecer, por lo tanto, distintos síntomas y señales dependiendo de la zona en donde vayan degenerándose esas células.

Sin embargo, y usted muy probablemente lo tenga presente, empieza con un síntoma que es el trastorno de memoria. ¿Por qué? Porque, en general, la primera parte que se altera son los lóbulos temporales, un sector del cerebro que tiene mucho que ver con la memoria, que se denomina hipocampo.

El hipocampo esta detrás de las orejas, aproximadamente. Y eso tiene que ver con el manejo de la memoria y, en este caso particular, de la llamada memoria reciente, la memoria que se llama como la memoria RAM de las computadoras, la memoria de trabajo. Es el hecho de decir “dónde dejé la llave”, “me olvidé un número que recién lo tenía en mente”, cosas de memoria de corto plazo.

Más de 55 millones de personas en todo el mundo tienen algún enfermedad vinculada con la demencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este número casi se duplicará cada 20 años, llegando a 78 millones en 2030 y 139 millones en 2050. Gran parte del aumento se producirá en los países en desarrollo.

Una de las primeras señales del Alzheimer es la pérdida de la memoria reciente (Getty)

La persona con signos tempranos de Alzheimer se acuerda muy bien del año pasado, del mes pasado y del montón de cosas lejanas en la memoria. Porque la memoria de corto plazo es la primera que se ve afectada , justamente, porque se involucran, en la enfermedad neurodegenerativa, los hipocampos que están en los lóbulos temporales.

Pero ojo, para no asustarse, es frecuente que nos olvidemos donde pusimos las llaves. Porque el primer mecanismo de la memoria es prestar atención . Así que si usted le pasa eso, como me pasa a mí varias veces, no se tiene que preocupar, tiene que prestar atención.

Si después de prestar atención, usted ve o ve en alguien, un familiar, un amigo o en alguien que se olvida cosas recientes, que está perdiendo la memoria reciente, es motivo para hacer una consulta médica.

Estudios recientes

La actividad física regular, la actividad cognitiva estimulante y una buena alimentación pueden retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer (foto: Policlínica Metropolitana)

Frente al avance de esta enfermedad mental, los científicos investigan cómo prevenir o retrasar su aparición. Ahora, un nuevo análisis demostró que un estilo de vida saludable podría retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer hasta seis años y acortar la duración del tiempo que se vive con demencia, según un nuevo estudio prospectivo realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y su par de la Universidad de Chicago que acaba de publicarse en The British Medical Journal.

El nuevo estudio determinó que las personas con cuatro o cinco factores de estilo de vida saludable (que abarcan una buena dieta, actividad cognitiva estimulante, ejercicio físico regular, una vida sin tabaquismo y consumo moderado de alcohol) a los 65 años vivían más que sus coétaneos con cero o uno de los factores saludables, explicó Klodian Dhana, especialista del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago y una de las autoras del estudio.

Las mujeres, según detectaron los científicos en sus investigaciones, agregaron 3,1 años de vida, mientras que los hombres 5,7 años.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

