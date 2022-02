El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir palabras, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de dificultad. ¿Qué es el analfabetismo emocional?

Nuestro cerebro trabaja descubriendo las emociones, los sentimientos y las experiencias que nos llegan, pero para que éstas se conviertan en una expresión simbólica y que podamos entenderlas, debemos ponerlas en palabras. Esto es darles forma para poder identificar y entender qué es lo que nos pasa, y qué es lo que transcurre en nuestra mente, para eso es necesario ponerle palabras a lo que experimentamos.

Al buscarle una palabra a las emociones, adquieren una expresión simbólica y se convierten en una realidad entendible . Esto es parte del mecanismo para lograr que una vivencia se haga consciente.

Cuando este mecanismo funciona bien mentalmente, uno entiende lo que siente uno mismo y lo que sienten los demás. Sin embargo, muchas veces las personas no registran lo que sienten, no lo pueden poner en palabras. Estas personas tiene una suerte de analfabetismo emocional.

Alexitimia es Incapacidad de identificar y poder poner en palabras las emociones y los sentimientos (Getty Images)

Esta situación es bastante común, se estima que entre el 5% y el 7% de la población general padece de analfabetismo emocional, un término que se denomina técnicamente alexitimia . En muchos casos, son grados no muy importantes, pero lo tienen.

Estas personas no pueden expresar o descubrir qué es lo que ellos sienten y por lo tanto al no poder leer sus emociones, tampoco pueden leer las vivencias, las experiencias y las emociones de los demás.

Esto es lo que hace que las personas sufran y tengan como una emocional amortiguada, o plana. Son personas poco comunicativas, poco expresivas, que les cuesta manifestar lo que sienten, como decir te quiero, por ejemplo.

Las personas que sufren alexitimia, no pueden expresar con facilidad sus emociones y esto tiene consecuencia s. Al no encontrar el registro simbólico de sus palabras para identificar lo que sienten, pueden manifiestar emociones a través de enfermedades. Como resultado, pueden padecer enfermedades psicosomáticas, como colon irritable, acidez gástrica o palpitaciones.

Entre el 5% y el 7% de la población general padece de analfabetismo emocional

Mientras lee esta nota, es que probable que usted ahora esté pensando en más de una persona que tiene algún grado de analfabetismo emocional. Si esa persona sufre o está incómoda por no poder comunicarse, por no poder entenderse a sí mismo y entender a los demás, aunque parezca que no es importante, esta incapacidad emocional requiere una consulta.

Con terapia y algunas veces con medicación, estos pacientes pueden mejorar mucho y no sufrir alexitimia o analfabetismo emocional.

El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

