Carreras de aventura: todo sobre la competencia de trail run más importante de Argentina

Las diferentes carreras recorrieron las zonas del Cerro Chapelco, Los Bayos, Laguna, Rosales, el clásico Colorado y Quilanlahue, dentro del Parque Nacional Lanín y sus bosques patagónicos (Foto: Diego Winitsky/ Patagonia Run)

Los corredores subían hasta la cima del Cerro Chapelco, las nubes cubrían todo y quienes ascendían no veían el punto más alto. Los atletas que iban adelante desaparecían dentro de una nube a menos de 10 metros. Era algo tan mágico como desafiante .

Así son las carreras de trail. La naturaleza decide si uno verá el paisaje más espectacular o si por el contrario quedará envuelto en una nube que nos regalará un recuerdo inolvidable. Esta imagen única, maravillosa, describe solo una pequeña parte de una de las carreras que conforman Patagonia Run. Un evento de trail run que confirmó este año que es el más importante del calendario argentino a la vez que se posiciona entre los más importantes de todo el mundo.

La historia empezó en el año 2010. En San Martín de Los Andes se realizó The North Face Endurance Challenge. Fue una gran experiencia para todos los que tuvimos la dicha de formar parte. Al año siguiente los mismos organizadores empezaban con Patagonia Run, una carrera que año tras año se convirtió en un clásico y hoy es una cita inevitable para corredores argentinos, latinoamericanos y de todo el mundo.

En la distancia de las 100 Millas, los podios fueron: Pau Capell (España): 19:26:03, Sergio Pereyra (Argentina): 19:26:04 3 y John Barrera (Chile): 21:11:54. Y en mujeres tres argentinas: Adriana Vargas: 23:59:11, Verónica Ramírez: 24:08:01 3 y Luciana Urioste: 24:18:04 (Foto: Patagonia Run)

Las distancias de competencia actualmente son 10, 21, 42, 70, 110 y 100 millas (160 Km). Por eso no hay que hablar de una carrera, sino de seis carreras que conforman cuatro días de fiesta del trail run, una verdadera aventura para todos los niveles de corredor. También hubo una competencia PRVertical, que si bien es la más corta en distancia, es un desafío enorme por tratarse de una sola gran subida de 3.4 Km.

La estructura de una carrera que tuvo 8500 inscriptos (1000 de ellos extranjeros) es de una enorme complejidad y por eso cuando se habla de nivel internacional se refiere no solo al incomparable recorrido patagónico, sino también a la logística y la organización de todas las distancias. Este año la largada de los 10K, los 21K y el PRVertical fueron al pie del Cerro Chapelco en la primera jornada del evento.

Esto permitió una enorme cantidad de corredores, espectadores y medios concentrados en un solo lugar, dedicados a estas tres distancias. Luego saldrían de sus lugares habituales, el viernes y el sábado, las otras distancias. Gracias a esto, muchos corredores pudieron alentar a los demás en sus largadas, antes o después de haber competido. Las distancias más largas llegaron, como es habitual, al centro de San Martín de Los Andes .

Los carreras de trail ofrecen una aventura solidaria, son lugares donde se conocen corredores con los que se comparten kilómetros y se vive intensamente (Foto: Diego Costantini /Patagonia Run)

Las diferentes carreras recorrieron las zonas del Cerro Chapelco, Los Bayos, Laguna, Rosales, el clásico Colorado y Quilanlahue, dentro del Parque Nacional Lanín y sus bosques patagónicos . Dos distancias se destacaron porque además de conformar Patagonia Run MHW, son parte del Spartan Trail World Championship 2022, un evento de nivel mundial alrededor del mundo. En estas dos competencias hubo premios en dólares para los primeros corredores, tanto hombres como mujeres. Eso es lo que ha vuelto atractiva la carrera para atletas de todo el mundo, cuyo crecimiento se notó mucho en esta edición.

En los 42Km el podio masculino lo conformaron: Martem Bostrom (Finlandia) en 03:42:57, Antonio Pérez Martínez (España) 03:43:37 y Joaquín Narváez (Argentina) 03:49:59. En mujeres las tres primeras fueron Roxana Flores: 04:27:51, María Paula Galíndez: 04:42:21 y Ruth Irene Oñate 04:59:54, las tres argentinas.

En la distancia más grande, las 100 Millas, los podios fueron los siguientes. Masculinos: Pau Capell (España): 19:26:03, Sergio Pereyra (Argentina): 19:26:04 3 y John Barrera (Chile): 21:11:54. Y en mujeres tres argentinas: Adriana Vargas: 23:59:11, Verónica Ramírez: 24:08:01 3 y Luciana Urioste: 24:18:04. Bastaba ver la largada de esta carrera, con más de mil personas alentando para ver hasta qué punto la carrera es una fiesta.

La carrera que tuvo 8500 inscriptos y 1000 de ellos fueron extranjeros (Foto: Patagonia Run)

Estas son cifras, números, información. Lo que tal vez muchos que ven de afuera no sepan, es que incluso las distancias más cortas fueron pensadas para convertirse en experiencias únicas . Entrenar, viajar, invertir tiempo y dinero pide a cambio algo que valga la pena. En los 21Km el cambio de recorrido de este año fue una muestra fehaciente del interés por seguir creciendo que tiene la carrera, no hubo un solo metro de carrera que no fuera hermoso.

Los corredores extranjeros fueron también los que ayudaron a poner las cosas en perspectiva. Argentina tiene, no es ningún secreto, paisajes únicos que merecen ser visitados desde cualquier lugar del planeta, pero además tiene una carrera que no debe envidiarle nada a Europa, Asia o Estados Unidos. En la conferencia de prensa Dean Karnazes, que corrió las 100 millas en esta, su segunda visita al sur argentino, dijo que le sorprendió que no haya corredores británicos o norteamericanos corriendo acá. Y prometió encargarse de difundir aun más este evento.

El incomparable Pau Capell, que defendió su título del 2019, dijo que no hay muchas carreras en el mundo a la que se les pueda calificar de fiestas del running y que por eso siempre quiere volver aquí. Los corredores locales, por otro lado, demostraron un nivel internacional que no siempre viaja más allá de nuestras fronteras.

Dejemos de lado a los profesionales. Charlar con corredores debutantes en los 10K es otra manera de entender como el trail run le puede cambiar la vida a una persona . Muchos competidores de ciudad descubren cada año un lugar nuevo, paisajes de una belleza arrebatadora, experiencias que los conectan de forma diferente con la naturaleza.

Los corredores de trail lo saben, la aventura es solidaria, estas competencias son lugares donde se conocen corredores con los que se comparten kilómetros y se vive intensamente. Por ese motivo todos, empezando por los novatos, pero llegando a los ganadores, suelen terminar la carrera diciendo que volverán el año que viene. Patagonia Run MHW es en Argentina pero se proyecta a todo el mundo.

Su crecimiento es la prueba de que sí se pueden hacer las cosas bien y crecer, incluso en los difíciles. Un corredor de ultramaratones lo sabe, lo que cuesta, vale, y la emoción al cruzar la meta es la prueba definitiva.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

SEGUIR LEYENDO: