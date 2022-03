“El lenguaje moldea al cerebro y la forma en que pensamos”, asegura una experta en lengua y neurociencia

Es ingenuo creer que percibimos la realidad tal como es porque "el mundo es un producto del entorno lingüístico, el entorno cultural y su propio entorno personal", dijo Borodistsky (Getty Images)

¿Quién puede imaginar codearse con 7000 lenguas diferentes en el mundo? ¿Cómo procesar las particularidades de la semiótica y de la sintaxis?¿Cómo absorber todos los sesgos que los comportamientos producen a partir de las palabras? Lera Boroditsky parece tener la respuesta. La científica es considerada como una de las autoras clave de la teoría de la relatividad lingüística. Ha trabajado en MIT y la Universidad de Standford. Actualmente es profesora de ciencia cognitiva en la Universidad de California, y editora en jefe de la revista especializada Frontiers in Cultural Psychology.

Su investigación reciente muestra que el lenguaje tiene un papel mucho más destacado en las mentes de lo que se sospechaba hasta ahora. Según dice en la charla telefónica mantenida en exclusiva con Infobae, “ no es que usemos el lenguaje para expresar los pensamientos que tenemos, sino que el lenguaje que hablamos da forma al modo en que pensamos y experimentamos el mundo ”.

-Hay algunas maneras obvias en que las lenguas son diferentes, pero ¿qué otras profundidades buceó en ellas?

-Efectivamente las similitudes no solo están en los sonidos y las palabras, que todos podemos notar fácilmente, sino también en la estructura. Las lenguas difieren en los tipos de información que requieren que sus hablantes tengan, solo gramaticalmente. Por ejemplo, podemos prestar atención a cómo hablamos de los colores. Esta es una función muy básica de la percepción humana. Sin embargo, la forma en que funciona esa percepción es nula para nosotros: abres los ojos y ves colores. Sin esfuerzo, simplemente parece automático, biológico. Sin embargo, los idiomas difieren en la forma en que dividen el espectro de colores: los diferentes idiomas tienen más palabras para los colores, o menos, y difieren en dónde colocan los límites entre ellos. Por ejemplo, en mi idioma nativo, el ruso, no hay una sola palabra para azul, como en inglés. Para los angloparlantes, hay muchos tonos diferentes, pero podemos llamarlos a todos azules. En ruso, hay una palabra para azul claro y una palabra completamente diferente para azul oscuro. Entonces, si hablas ruso, tienes que hacer la distinción, porque no tiene la opción de decir simplemente azul.

Lera Boroditsky trabajó en MIT y la Universidad de Standford. Actualmente es profesora de ciencia cognitiva en la Universidad de California, y editora en jefe de la revista especializada Frontiers in Cultural Psychology (crédito: Lera Boroditsky)

-¿Eso significa que los hablantes de ruso se entrenan para distinguir mejor entre azules claros y azules oscuros?

-En nuestro laboratorio probamos a hablantes de inglés y hablantes de ruso a través de este límite azul claro/azul oscuro y descubrimos que, de hecho, los hablantes de ruso son más rápidos para distinguir colores y son más capaces de recordar la diferencia entre ellos. Y este es un fenómeno que puedes encontrar en todo el mundo. Lo que esto nos dice es que el lenguaje se está entrometiendo incluso con esta experiencia perceptiva tan básica. Lo que nos parece tan automático y tan impulsado por el mundo es, en cambio, una combinación de factores, incluido el idioma que hablas . Cuando ves el mundo, lo estás viendo a través de la lente de tu idioma.

-¿En qué idioma sueña?

-Depende. Si estoy en Rusia o he pasado unos días hablando ruso, lo hago en ese idioma. Mis sueños pueden cambiar de idioma bastante rápido cuando viajo. Después de unos días en un lugar, incluso si no hablo muy bien el idioma, descubro que mi charla interna, comienza a cambiar al idioma que me rodea. Entonces, si estoy en Francia, todas las pequeñas frases y palabras que rondan mis pensamientos cambiarán a francés, y mis sueños también o harán. Lamentablemente, puedo hablar francés mucho mejor en mis sueños.

-¿Cómo se puede saber si dos hablantes nativos del mismo idioma se entienden correctamente?

-Nuestras experiencias están cambiando constantemente nuestros cerebros, y no hay una alineación perfecta entre una experiencia cognitiva y otra. La comunicación perfecta es imposible, incluso dentro de un individuo a través del tiempo. La mayoría de las veces, lo que usamos es una comunicación suficientemente buena. Quieres la sal, así que dices: “por favor, pásame la sal”. Y si obtienes la sal, eso es lo suficientemente bueno. En realidad, no sabes lo que la persona pensó durante toda la interacción, pero es suficiente porque obtuviste lo que querías. Comunicarse a través del lenguaje resulta un método muy imperfecto, pero también es el mejor que tenemos .

-¿Ha encontrado evidencia de lenguajes más perfectos?

"La comunicación perfecta es imposible, incluso dentro de un individuo a través del tiempo. La mayoría de las veces, lo que usamos es una comunicación suficientemente buena", dijo Borodistsky (Getty)

- Es muy complejo de responder porque nos hemos pasado estudiando lenguajes de manera inequitativa. El idioma en el que la gente ha pasado más tiempo trabajando es el inglés, y ciertamente no tenemos una caracterización completa del inglés en la que la gente esté de acuerdo. Sin embargo, en ciertos dominios, ciertamente se puede decir que un idioma incluye más información o hace distinciones más finas dentro de un espacio en particular, y también hay casos en los que los idiomas simplemente carecen de un sistema completo de conocimiento. Por ejemplo, en Occidente todos estamos familiarizados con los números. Damos por sentado que el 100% de los adultos holandeses podrán contar hasta 7 y diferenciar entre 7 y 8 cosas, pero no todos los idiomas tienen sistemas numéricos así. Si una persona creció sin un sistema numérico en su idioma, las posibilidades de que pueda realizar un seguimiento de las cantidades exactas o de poder distinguir de manera confiable entre 7 y 8 cosas se reducen enormemente.

-Es decir que los idiomas son utilitarios.

-Sí. Los idiomas son herramientas que usamos, tanto para la comunicación como para el pensamiento, y son herramientas que fabricamos para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, diferentes idiomas han evolucionado con el tiempo para adaptarse distintas necesidades de las personas que los hablan . Se vuelven más eficientes en cosas que son útiles para esos sujetos y es posible que ni siquiera consideren ciertas funciones que a esas personas no les preocupan. Y, por supuesto, los idiomas son seres vivos, por lo que si es necesario que hables de algo o que hagas una distinción, siempre podemos agregarlo.

-¿Explíquenos su teoría del realismo ingenuo?

-Todos creemos que vemos el mundo como realmente es. Esta idea es lo que llamo ‘realismo ingenuo’: creo ingenuamente que yo mismo experimento la realidad como realmente es. El problema con eso es que otras personas ven el mundo de manera diferente, y si crees que ves el mundo tal como es, tienes que creer que esas otras personas están equivocadas. Esta es una creencia realmente poco saludable, tanto sobre uno mismo como para otras personas, porque sus propias ideas sobre el mundo son un producto del entorno lingüístico, el entorno cultural y su propio entorno personal. Y lo mismo es cierto para todos los demás con los que interactúas. Todos nosotros estamos experimentando el mundo como una construcción . En algunos casos, podemos alinearnos con terceros, en otros casos no, pero no hay garantía de que ninguna de las cosas que creemos sobre el mundo sea realmente cierta, de una manera profunda.

