Coágulo sanguíneo en el cerebro: las señales que alertaron a Hailey Bieber y salvaron su vida

Hailey Baldwin Bieber se está recuperando después de desarrollar un coágulo de sangre que se desplazó a su cerebro, un problema de salud que está ocurriendo en “personas cada vez más jóvenes”, según un neurólogo vascular. Bieber, de 25 años, compartió un comunicado el fin de semana a través de Instagram en el que le comunicó a sus 41.8 millones de seguidores que fue hospitalizada de emergencia tras sufrir síntomas parecidos a los de un derrame cerebral el jueves pasado.

Una vez en el hospital los médicos descubrieron que había “sufrido un coágulo de sangre muy pequeño” en el cerebro, lo que provocó una “pequeña falta de oxígeno”. El cuerpo de la modelo estadounidense pudo expulsar el coágulo de sangre por sí solo, explicó, y “se recuperó por completo en unas pocas horas”.

Los coágulos de sangre como los de Bieber pueden formarse “por diferentes razones”, tanto ambientales como genéticas, sostuvo en diálogo con la revista People el doctor Shazam Hussain, director del Centro Cerebrovascular de la Clínica Cleveland.

“Es importante conocer su salud y cualquier posible factor de riesgo que pueda tener para un derrame cerebral, como presión arterial alta, colesterol alto, dificultad con los azúcares... Cuando tenemos personas más jóvenes que sufren un derrame cerebral, buscamos cosas que puedan hacer que su sangre tienen tendencia a coagularse; podría ser hereditario y darse en sus familias”, aseveró el experto.

Dentro de los síntomas del derrame cerebral se encuentran los problemas para caminar, hablar y entender. Además, es frecuente la parálisis o el entumecimiento del rostro, los brazos o las piernas (Getty Images)

Con coágulos de sangre que se mueven hacia el cerebro, por lo general se originan en un vaso sanguíneo bloqueado en un lugar del cuerpo como el cuello, o directamente desde el corazón, explica Hussain. Y una vez en el cerebro, “el órgano que es más sensible a la falta de flujo sanguíneo”, la falta de oxígeno hará que la función cerebral se apague y cause síntomas similares a los de un derrame cerebral.

Dentro de los síntomas del derrame cerebral se encuentran los problemas para caminar, hablar y entender. Además, es frecuente la parálisis o el entumecimiento del rostro, los brazos o las piernas. Así, puede ocasionar dificultad para caminar a raíz de la debilidad o dureza de los músculos. También se puede perder de forma repentina la visión de uno o ambos ojos, ver doble o borroso. La dificultad en el habla, la fatiga o el vértigo también son compatibles con el diagnóstico que recibió Bieber.

“Un accidente cerebrovascular es realmente una situación en la que cada segundo cuenta”, remarcó el experto. Y añadió: “El cerebro es muy, muy sensible a la falta de flujo sanguíneo y se pierden alrededor de 2 millones de células cerebrales por minuto. Por lo tanto, es muy importante obtener atención médica de inmediato”.

En el caso de Bieber, pudo expulsar el coágulo de sangre por sí sola, lo que a menudo es posible con coágulos pequeños. “Si se trata de un coágulo pequeño, puede disiparse y desaparecer por sí solo y no dejar problemas o problemas duraderos”, remarcó.

Si ese no es el caso, los médicos generalmente administran un medicamento anticoagulante para disolver el coágulo si se encuentra dentro de las primeras 4,5 horas después de un accidente cerebrovascular, o para coágulos más grandes, realizarán una trombectomía para ingresar y eliminar el coágulo a través de los vasos sanguíneos.

Si bien se ha demostrado que la enfermedad de COVID-19 causa coágulos de sangre, “afortunadamente, la mayoría de las personas no tienen ese problema”, señaló el especialista (REUTERS)

En situaciones como la de Bieber, los incidentes suelen denominarse miniderrames o ataque isquémico transitorio (AIT): “ Eso significa que hubo un coágulo de sangre, se disolvió por completo y la persona volvió a la normalidad al cien por cien” , explicó Hussain. Sin embargo, si una resonancia magnética muestra alguna lesión en el cerebro, “entonces se convierte en un accidente cerebrovascular completo”.

Para Hussain, situaciones como la de socialité son algo que todos deben tener en cuenta, jóvenes y mayores. “Pensamos en el accidente cerebrovascular como algo que sucede en edades más avanzadas, pero lo estamos viendo en personas cada vez más jóvenes”, subrayó. “En general, se relaciona con personas que tienen estilos de vida poco saludables, tal vez no comen tan bien o no hacen ejercicio regularmente, junto con otros factores como la genética. Por lo tanto, es importante que las personas no piensen en esto como algo que les sucede a las personas mayores. Si eres más joven y tienes esos síntomas, tienes que ir al hospital”.

El especialista también señaló que, si bien se ha demostrado que la enfermedad de COVID-19 causa coágulos de sangre, “afortunadamente, la mayoría de las personas no tienen ese problema”. Aún así, nuevamente es importante conocer los síntomas de los accidentes cerebrovasculares y obtener atención médica de inmediato si sucede algo así.

Después de sufrir un accidente cerebrovascular o un AIT, las personas deben ser más cautelosas, dice Hussain, “porque su riesgo es mayor que el de otra persona que camina por la calle”. “ Es lo que llamamos un riesgo de carga inicial. El período de mayor riesgo es en los primeros dos días, luego el primer mes, pero afortunadamente una vez que supera ese primer período de mayor riesgo, su riesgo comienza a disminuir hacia la población general”, destacó.

La modelo Hailey Bieber, está casada con el cantante Justin Bieber, relató que el jueves, mientras desayunaba, sufrió síntomas similares a los de un derrame cerebral REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Para cualquier persona preocupada por su riesgo de accidente cerebrovascular o coágulos de sangre, es clave hacerse chequeos regulares con un médico, asegurarse de no tener presión arterial alta, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio y mantener el colesterol bajo control” , concluyó. Hussain también recomienda visitar el sitio strokeawareness.com y dejar de fumar, si alguien todavía lo hace. “Fumar es el otro factor de riesgo importante: no hay una buena razón para fumar, así que debes dejar de fumar”.

