Gucci y Louis Vuitton ahora organizan colectas de ayuda humanitaria para las víctimas de la guerra en Ucrania

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el cierre de los talleres de costura de París puso en vilo a parte de la industria de la moda de ese entonces. Las crónicas de la época destacaban un prolongado vacío de discurso en la moda de ese entonces. Sin embargo, Edna Woolman Chase, la primera gran editora de la revista Vogue, logró organizar el primer desfile de la historia de la mano de diseñadores de EEUU e impulsar esta industria en territorio estadounidense.

Chase fue la primera gran editora de la ya centenaria revista, desde 1914 a 1952. Además de tener que lidiar con los sucesivos editores de la versión francesa de la publicación, se enfrentó al nazismo que prohibió durante 5 años la salida de la revista en Francia. Está claro: el mundo ha cambiado y la geopolítica se maneja de acuerdo a variables completamente distintas a las de hace 80 años. Los grandes conglomerados de la moda a nivel global, también. Sin embargo, entre un punto y otro de la historia, existe una conexión directa: la voz de algunos protagonistas que atraviesan por fuera el orden de lo establecido.

Las casas más importantes de la moda y el lujo, se mostraron de forma muy tibia ante el conflicto bélico . Así lo vino adelantando Infobae durante toda esta semana. Salvo el caso de Balenciaga y Armani, el resto de las marcas, hasta el viernes pasado, no habían emitido ningún tipo de pronunciamiento . Ayer, a 9 días de la invasión, Louis Vuitton y Gucci, hicieron una manifestación vinculada con el conflicto bélico que tiene en vilo al mundo. No fueron estridentes y optaron por las colectas y ayudas humanitarias.

Entre medio, esta semana la trama de este leve señalamiento, se tejió con voces de diseñadores, modelos y celebrities, que se hicieron eco de la importancia en la ayuda humanitaria en la castigada región. Las redes sociales, fueron el conducto de este primer y escueto “levantamiento”. Fue justamente a través de Instagram cómo el director de Vogue Ucrania, Vena Brykalin se hizo oír en medio de los primeros días de silencio total. ¿Hasta donde habría llegado el descontento de Edna Chase si hubiera tenido en aquel entonces un celular para hacer su propia “storie”?

Dos gigantes ofrecen su ayuda

"Louis Vuitton está profundamente conmovido por la trágica situación que se desarrolla en Ucrania", expresaron desde la marca REUTERS/Charles Platiau/File Photo

Louis Vuitton, una de las firmas que forman parte del conglomerado LVMH, se manifestó finalmente ayer con un posteo en Instagram que repitió en su feed: “ Louis Vuitton está profundamente conmovido por la trágica situación que se desarrolla en Ucrania. Dado que millones de niños y sus familias se enfrentan a un peligro inmediato, la Maison, a través de la asociación Louis Vuitton for UNICEF, se compromete a apoyar la respuesta de emergencia de UNICEF sobre el terreno, respondiendo rápidamente a cualquier emergencias brindando a los niños y las familias en Ucrania ayuda humanitaria, incluido el acceso a agua limpia, suministros de atención médica y educación, servicios de protección infantil y atención psicosocial”.

Luego precisó que “los fondos existentes dentro de la asociación de Louis Vuitton para UNICEF están disponibles ahora para responder lo más rápido posible a la guerra en Ucrania. Se donará 1 millón de euros de inmediato a UNICEF para ayudar a los niños y las familias afectados por el conflicto en Ucrania. Dentro de su asociación a largo plazo con UNICEF, Louis Vuitton continúa manteniendo su promesa de ayudar a los niños y las familias vulnerables”, remarcó. En el marco del conflicto, se supo ayer que Louis Vuitton decidió cerrar 124 tiendas en Rusia.

La carta que subió ayer la marca Louis Vuitton (@louisvuitton)

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Gucci se pronunció sin realizar una condena explícita. “La campaña mundial de larga data de Gucci para convocar, unir y fortalecer las voces que abogan por la igualdad de género, ha realizado una donación de 500.000 dólares estadounidenses a la organización ACNUR” , la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, que está asistiendo a los cientos de miles de ucranianos que huyen de su país hacia naciones vecinas. La firma italiana de productos de lujo, perteneciente al grupo empresario Kering, lo mismo que Balenciaga, sumó un enlace para que sus seguidores se sumen a las donaciones.

El viernes pasado, un día después del primer ataque de Rusia contra Ucrania, el director creativo de la casa italiana Gucci, Alessandro Michele, se había pronunciado en forma personal a través de sus redes sociales en contra del conflicto bélico. En su posteo en Instagram incluyó una foto en blanco y negro tomada en la década de 1960, donde un joven sostiene un cartel con la leyenda antimilitarista de la época “Make love, no war” (haz el amor y no la guerra) junto a la siguiente cita, también en inglés: “Hay cosas que hacer todos los días: lavarse, estudiar, jugar, poner la mesa al mediodía. Hay cosas que hacer todas las noches: cerrar los ojos, dormir, tener sueños para soñar, oídos para escuchar. Hay cosas que nunca se deben hacer, ni de día ni de noche, ni por mar ni por tierra: por ejemplo, la guerra”.

Armani, y el desfile en silencio que hizo ruido mundial

Armani hizo un desfile sin música y fue uno de los primeros en pronunciarse REUTERS/Alessandro Garofalo

El que dio el primer paso entre los emporios de la moda fue el diseñador de la prestigiosa firma italiana Giorgio Armani, que utilizó la presentación de su colección otoño-invierno 2022-2023 para rechazar el actual estado de guerra y mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. “Tomé la decisión de no usar música en el espectáculo como una señal de respeto a las personas afectadas por la tragedia en curso”, decía una voz en la declaración del diseñador antes del espectáculo. “¿Qué puedo hacer? Solo pude señalar los latidos de mi corazón por la tragedia a través del silencio. Lo mejor es dar una señal de que no estamos contentos, reconocer que está pasando algo inquietante”, dijo Armani a Vogue después de la presentación.

Si hay una postal que va quedar de la Semana de la Moda de Milán es el silencio de la pasarela. Armani fue el primer diseñador en manifestarse ante la invasión rusa en Ucrania. Y lo hizo así, con un desfile sin música. En silencio.

Desde la invasión de Rusia, los manifestantes tomaron las calles de Milán para llamar la atención sobre el conflicto con carteles que decían “Apoyar a Ucrania” y “No a la Tercera Guerra Mundial”. En una entrevista con la revista estadounidense GQ, Dima Ievenko, fundadora de la marca ucraniana IENKI IENKI, señaló que no mucha gente en la industria de la moda habla de la guerra. “Esta es la cosa, a nadie le importa. Estoy aquí con otras personas ucranianas, y nos reunimos, y cuando salimos en medio de la Semana de la Moda; es como si estuviéramos en una cápsula”, subrayó. Y añadió Ievenko: “La escala de esta tragedia que está ocurriendo solo puede compararse con la Segunda Guerra Mundial. Prestar atención a este conflicto y ofrecer ayuda real es mucho más importante que discutir si es apropiado o no hacer la Semana de la Moda”.

Durante la Semana de la moda en Milán, varios invitados se manifestaron en contra de la guerra (Photo by Valentina Frugiuele/Getty Images)

El miércoles la casa de moda francesa Balenciaga (que pertenece al grupo LVMH) se pronunció contra la invasión, a seis días de su inicio. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter con una imagen con los colores de la bandera ucraniana. “Defendemos la paz y donamos al PMA (Programa Mundial de Alimentos) para apoyar la primera ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos. Abrimos nuestras plataformas en los próximos días para informar y transmitir la información sobre la situación en Ucrania. Siga el enlace para donar ahora”, expresó, y sumó el link destinado a aportar fondos para las víctimas de la guerra.

Las modelos desde sus cuentas de Instagram y las celebrities que marcan tendencia, aquellos actores que apenas, y por fuera del peso que cada conglomerado tiene (y simboliza), se manifiestan tibiamente contra la guerra y piden por la ayuda humanitaria. Un termómetro de este leve pronunciamiento que se terminó de completar ayer son las Semanas de la Moda que se están llevando en Europa. El caso de Milán, tuvo el mencionado episodio de Armani. Habrá que ver qué sucede en el contexto de la Semana de la Moda de Copenhague.

Una modelo ondea una bandera ucraniana en la pasarela para mostrar su solidaridad con Ucrania en el International Couture Collections Show durante la Semana de la Moda de DC en el Centro Nacional de Vivienda (Photo by Paul Morigi/Getty Images)

Fueron varias las celebrities que empezaron a hacer oír su voz también. Madonna ha dicho lo suyo en las redes sociales a través de un clip que creó, comparando a Putin con Hitler y pidiendo que cese la guerra. “¡El impulso codicioso y sin sentido de Rusia debe ser detenido! Envíe ayuda humanitaria para ayudar a los millones de ciudadanos de Ucrania cuyas vidas se ven afectadas!”, dijo la cantante que también es un ícono de la moda global.

“Por favor oren por la paz, por favor envíen luz”, expresó Amber Valletta, la modelo y actriz estadounidense en su cuenta de Instagram. “Cuando suficientes personas se unan, entonces vendrá el cambio y podremos lograr casi cualquier cosa. Entonces, en lugar de buscar esperanza, ha que comenzar a crearla”, expresó por su parte la activista Greta Thunberg.

Madonna otra de la celebrities que se hizo eco de la guerra (Photo by Kevin Mazur/MTV VMAs 2021/Getty Images for MTV/ViacomCBS)

Brykalin, de Vogue Ucrania, quien viajó a la capital italiana sin imaginar que poco después su tierra sería atacada, fue otra de las voces críticas. “Las semanas de la moda han sido históricamente muy rápidas a la hora de reaccionar ante distintos eventos –como atentados– que les han afectado. Pero ninguna gran marca, excepto Armani, ha manifestado su apoyo hasta el momento”, dijo.

Y sumó: “No creo que debamos esperar que el mundo deje de girar. Ni que los diseñadores que han invertido seis meses de trabajo y mucho dinero en una colección cancelen. Creo, y puede que me critiquen por ello, que el espectáculo debe continuar. Pero sí pienso que esta industria está realmente sorda y Milán lo ha demostrado esta semana”.

Según contó el propio director de Vogue Ucrania, las firmas en Milán no solo se mostraron “sordas” ante la realidad, sino que incluso negaron la invitación a sus desfiles a los pocos periodistas ucranianos que pudieron cubrir el evento, mientras seguían recibiendo a la prensa rusa con los brazos abiertos.

El director de Vogue Ucrania, Vena Brykalin se hizo oír en medio del primer silencio, captando la atención del mundo entero

Una situación similar vivió la modelo Kateryna Zub, que hace una semana voló a la ciudad transalpina desde Kharkiv, la antigua capital de Ucrania, donde permanecen sus padres, con la intención de presentarse a distintos desfiles. Al enterarse del estallido de la guerra se sintió incapaz de seguir trabajando. Cuando llegó a la ciudad, dijo “estar destrozada” y expresó que “lloraba tanto que no podía hacer las audiciones”.

“Es horrible, es una pesadilla. No puedo creer que lo que está pasando en mi país. Me sorprende que la gente en Milán ignorara la situación en Ucrania. Seguían hablando de Prada y Gucci como si nada”, agregó la joven.

Mariya Kramarenko, originaria de la ciudad de Járkiv, la segunda ciudad ucraniana y una de las más castigadas por los bombardeos desde que comenzaron el jueves pasado, escribió una sentida carta en una historia de Instagram.

“No, no estoy en Ucrania ahora, pero soy ucraniana y mi vida se detuvo en el momento en que (Vladimir) Putin invadió Ucrania”, dijo Kramarenko. La joven modelo reconoció que se encuentra en estado de shock desde el inicio de las agresiones contra su país. “No puedo trabajar. No me doy cuenta de las señales que me envía mi cuerpo. No hay música, ni películas, ni diversión, no hay ‘buenos días, tardes o noches’, ya no hay que esperar a la primavera y revisar Instagram para divertirse e inspirarse”, agregó.

Mariya Kramarenko, originaria de la ciudad de Járkiv, la segunda ciudad ucraniana y una de las más castigadas por los bombardeos desde que comenzaron el jueves pasado, escribió una sentida carta en una historia de Instagram

La única perspectiva en su vida por estos días, aseguró, es esperar “el final de la guerra” y dijo que pasa cada día “esperando que llegue la mañana, controlando a familiares y amigos todo el tiempo, actualizando las noticias cada minuto, intentando ayudar de alguna manera remota y tratando de no llorar”. Además expresó su reconocimiento a quienes quedaron en su país para luchar contra los invasores. “La única diversión e inspiración ahora proviene de nuestros hombres que están con armas listas para pelear y aún así logran hacer bromas, burlarse del enemigo y mantener el espíritu. ¡Gente brillante!”, manifestó y arrobó a una joven ucraniana residente en Estados Unidos que también puso sus redes al servicio de difundir la causa de Ucrania y poner de manifiesto la violencia que se está viviendo.

Kramarenko difundió fotos y videos de edificios semi destruido en Járkov, señalando que es su ciudad natal junto a emojis de llanto. Járkov es la segunda ciudad más poblada de Ucrania, con algo más de 1,4 millón de habitantes y aproximadamente 2 millones junto con su área metropolitana. Es el centro administrativo de la óblast (provincia) de Járkov. También agregó breves videos de la destrucción provocada en las últimas noches en varios sectores de Ucrania que no especificó.

“La incomprensible falta de compatibilidad entre los desfiles de moda y la situación de Ucrania es algo que debe abordarse… No sé la respuesta… ¿y tú? La desigualdad duele”, dijo por su parte, acompañado por varios montajes de imágenes que enfrentan la realidad que se vive en Ucrania con los desfiles de la semana de la moda de Milán, Giancarlo Giammetti, cofundador de la firma Valentino.

La directora de casting Ashley Brokaw se encargó de expresar su amor y apoyo a Kristy Ponomar e Iriska Kravchenko, dos modelos ucranianas a las que eligió para el desfile de Prada que se llevó a cabo horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, declarara la guerra a ese país. “Todos usamos gafas de sol para cubrir nuestros ojos hinchados”, dijo la estilista Anna Mazzhyk en diálogo con France 24 de sus compatriotas ucranianos presentes entre bastidores.

Ricky Sarkany contra la guerra

En la Argentina, el prestigioso diseñador Ricky Sarkany fue uno de los pocos en realizar un contundente pronunciamiento. “Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, no a la guerra”, publicó Sarkany en sus redes sociales.

En diálogo con Infobae, el diseñador pidió: “Las marcas actúan simplemente como espectadoras y la verdad es momento de ser protagonistas. Me llamó la atención el gesto de Armani, fue el único que se manifestó. Me llama también la atención que las empresas de primera línea financieras, tecnológicas y deportivas tomaron una posición y los diseñadores no”.

Sarkany, quien tiene familiares que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, agregó: “Venimos de una pandemia, no aprendimos ni siquiera la lección. Dijimos que luego de esta pandemia íbamos a ser mejores, y que queríamos destacar los verdaderos valores, y en cambio nos encontramos con está barbaridad”.

Sarkany es fundador, propietario y director general de la reconocida marca de moda y calzado con más de 140 locales que llevan su nombre. Es reconocido como uno de los mayores exponentes del calzado en la Argentina y la región. Abrió una tienda en Barcelona, teniendo como socia a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. “La moda y los hacedores de moda tenemos también un rol social, por eso es importante involucrarse con los hechos socio-culturales que nos rodean”, dijo el diseñador en diálogo con Infobae.

SEGUIR LEYENDO: