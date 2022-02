Los siete hábitos que conducen a la felicidad en la vejez, según un reconocido científico de Harvard

Las personas mayores se dividen en dos grupos a medida que envejecen: los que se vuelven mucho más felices y los que se vuelven mucho más infelices (Getty Images)

“ Imagínate a ti mismo dentro de 10 años. ¿Serás más feliz o menos feliz de lo que eres hoy? Hago esta pregunta a mis estudiantes de posgrado todos los años. La mayoría piensa que serán más felices. Pero cuando les pregunto sobre su predicción dentro de 50 años, parece mucho menos halagüeño. Tener más de 70 años no suena tan bien para la mayoría de ellos”, escribió días atrás Arthur C. Brooks, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, en su columna semanal en The Atlantic.

Brooks asegura que sus alumnos sorprenden cuando les muestra los datos sobre lo que le sucede a la mayoría de las personas: la felicidad tiende a disminuir a lo largo de la edad adulta joven y la mediana edad, tocando fondo alrededor de los 50 años. Después de eso, vuelve a subir a mediados de los 60. Entonces sucede algo extraño. Las personas mayores se dividen en dos grupos a medida que envejecen: los que se vuelven mucho más felices y los que se vuelven mucho más infelices.

En esta misma época de la vida, muchas personas se dan cuenta de la importancia de haber tomado buenas decisiones financieras en sus primeras décadas. Es más probable que aquellos que planificaron con anticipación y ahorraron puedan mantenerse cómodamente; muchos de los que no lo hicieron, no pueden. Algo similar sucede con la felicidad, como muestra en su nuevo libro, From Strength to Strength: Finding Success, Happiness, and Deep Purpose in the Second Half of Life, el científico social, músico y columnista estadounidense.

“Cada uno de nosotros tiene algo así como un plan ‘401(k) de felicidad’ en el que invertimos cuando somos jóvenes y que disfrutamos cuando somos viejos. Y así como los planificadores financieros aconsejan a sus clientes que se involucren en comportamientos específicos, haga que su ahorro sea automático; piénselo dos veces antes de comprar ese barco: todos podemos incorporar algunos hábitos muy específicos a cualquier edad para hacer que nuestras últimas décadas sean mucho más felices”, aseveró el experto.

Como científico social del comportamiento Brooki dio más de 1400 discursos en la última década en 145 ciudades de todo el mundo. El experto involucra a su audiencia utilizando una combinación de ciencia de vanguardia, sabiduría antigua, filosofía, música y arte

En 1938, los investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard tuvieron una idea visionaria: contratarían a un grupo de hombres que luego estudiaran en Harvard y los seguirían desde la juventud hasta la edad adulta. Cada uno o dos años, los investigadores preguntaban a los participantes sobre sus estilos de vida, hábitos, relaciones, trabajo y felicidad.

Desde entonces, el estudio se ha ampliado para incluir a personas más allá de los hombres que fueron a Harvard, y sus resultados se han actualizado periódicamente durante más de 80 años. “Esos resultados son un tesoro oculto: observa cómo vivían, amaban y trabajaban las personas entre los 20 y los 30 años, y luego puede ver cómo resultó su vida en las décadas siguientes. Y desde esta bola de cristal de la felicidad, puedes aprender a invertir en tu propio bienestar futuro”, destacó Brooks.

A medida que los participantes del Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard han envejecido, los investigadores los han categorizado con respecto a la felicidad y la salud. Hay mucha variación en la población, pero dos grupos distintos emergen en los extremos. Los que están mejor son los “felices y bien”, que disfrutan de buena salud física, así como de buena salud mental y una gran satisfacción con la vida. En el otro extremo del espectro están los “enfermos tristes”, que están por debajo del promedio en salud física, salud mental y satisfacción con la vida.

“Cuando eran jóvenes -añadió el especialista-, los adultos mayores felices solían haber acumulado ciertos recursos y hábitos en su 401(k). Algunos de estos son, como la riqueza generacional, difíciles de controlar para cada uno de nosotros: tener una infancia feliz, descender de ancestros longevos y evitar la depresión clínica. Sin embargo, algunos están, en diversos grados, bajo nuestro control, y estos pueden enseñarnos mucho sobre cómo planificar el bienestar feliz en la vejez ”.

Usando datos del estudio de Harvard, dos investigadores demostraron en 2001 que es posible controlar siete grandes decisiones de inversión de manera bastante directa. “Si quieres ascender a esa rama superior de la felicidad, seguir los siete pasos lo mejor que puedas es la forma más confiable de hacerlo. Haga un inventario de sus hábitos y comportamientos hoy, y vea dónde necesita invertir un poco más de tiempo, energía o dinero para comenzar a moverse en la dirección correcta. Todo el mundo ama un final feliz, especialmente en la historia de su propia vida. Empieza a escribir ese final hoy”, indicó.

Los siete hábitos que conducen a la felicidad en la vejez, según Arthur C. Brooks

Para Arthur C. Brooks, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, la clave de la felicidad en la vejez está en estos siete recursos y hábitos (Getty Images)

1. No fume, o si ya fuma, déjelo ahora . Es posible que no tenga éxito en su primer intento, pero cuanto antes comience el proceso de dejar de fumar, más años sin fumar podrá invertir en su cuenta de la felicidad.

2. Cuida tu forma de beber . El abuso del alcohol está fuertemente correlacionado con el tabaquismo en el estudio de Harvard, pero muchas otras investigaciones muestran que, incluso por sí mismo, es uno de los predictores más poderosos de terminar triste y enfermo. Si tiene algún indicio de problemas con la bebida en su vida, obtenga ayuda ahora. Si tiene problemas con la bebida en su familia, no se arriesgue: mantenga ese interruptor apagado. Aunque renunciar al alcohol puede ser difícil, nunca se arrepentirá de haber tomado esta decisión.

3. Mantener un peso corporal saludable . Consuma una dieta con muchas frutas y verduras y porciones moderadas, pero evite las dietas yo-yo o las restricciones intensas que no puede mantener a largo plazo.

4. Priorice el movimiento en su vida programando tiempo para ello todos los días y manteniéndolo . Podría decirse que la mejor manera única y comprobada de hacer esto es caminar todos los días.

Según el estudio de Harvard, el rasgo más importante de los adultos mayores felices y saludables son las relaciones saludables (Getty Images)

5. Practique sus mecanismos de afrontamiento ahora . Cuanto antes pueda encontrar formas saludables de lidiar con las angustias inevitables de la vida, más preparado estará si la mala suerte golpea a los 80 años. Esto significa trabajar conscientemente, tal vez con la ayuda de prácticas espirituales o incluso terapia, para evitar la queja excesiva, las reacciones emocionales no saludables o el comportamiento de evitación.

6. Seguir aprendiendo . Más educación conduce a una mente más activa en la vejez, y eso significa una vida más larga y feliz. Eso no significa que tengas que ir a Harvard; simplemente se necesita participar en un aprendizaje intencional y de por vida. Por ejemplo, eso puede significar leer no ficción seria como parte de una rutina para aprender más sobre nuevos temas.

7. Haz el trabajo para cultivar relaciones estables a largo plazo ahora . Para la mayoría de las personas, esto incluye un matrimonio estable, pero otras relaciones con familiares, amigos y parejas también pueden encajar en esta categoría. El punto es encontrar personas con las que puedas crecer, con las que puedas contar, sin importar lo que se cruce en tu camino.

“La mejor manera de maximizar sus posibilidades de felicidad a los 70 es perseguir estos siete objetivos con fervor. Pero si puedes elegir solo uno en el que poner tu corazón, que sea el último" (Getty Images)

“La mejor manera de maximizar sus posibilidades de felicidad a los 70 es perseguir estos siete objetivos con fervor. Pero si puedes elegir solo uno en el que poner tu corazón, que sea el último. Según el estudio de Harvard, el rasgo más importante de los adultos mayores felices y saludables son las relaciones saludables. Como me dijo Robert Waldinger, quien actualmente dirige el estudio, en un correo electrónico: ‘El bienestar se puede construir, y los mejores componentes básicos son las relaciones buenas y cálidas’”, dijo Brooks.

Y concluyó: “Los siete fondos de la felicidad se basan en promedios de la población, lo que significa que, como dicen en los comerciales, sus resultados pueden diferir. Tal vez, por ejemplo, simplemente no puede dejar de fumar. No necesariamente estará condenado a la miseria a los 70 años, pero estará mejor si puede reforzar su felicidad a través de una de sus otras inversiones, por ejemplo, encontrando significado y comunidad en su fe”.

SEGUIR LEYENDO: