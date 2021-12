Camino a las Fiestas: pautas de cuidado para reunirse en familia sin poner en riesgo la salud

En el hemisferio norte comienzan los meses de frío, y muchos países esperan nuevos brotes de COVID-19 luego de las fiestas de fin de año (Getty)

Comienza diciembre y se avecinan semanas de celebraciones, de encuentros y reuniones con familia y amigos . Muchos de los que tal vez el año pasado decidieron no juntarse y prefirieron seguir manteniendo los cuidados ante la falta de vacunas, en estas Fiestas tal vez retomen la sana costumbre de compartir con los seres queridos estas fechas especiales.

En este contexto, esta semana los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) publicaron las nuevas pautas de celebración para disfrutar de los festejos de fin de año sin poner en riesgo la salud.

Ocurre que en el hemisferio norte comienzan los meses de frío, y muchos países se preparan para nuevos brotes de COVID-19 luego de las fiestas de fin de año.

Margarita del Val es viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y cree que como ocurre siempre con los virus respiratorios, después de Navidad “vendrán los meses más duros”. Sin embargo, la especialista también asegura que “este escenario es tan predecible como evitable”.

“Si no tienes cuidado en las comidas navideñas, que además están separadas por siete días: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, pues si alguien se contagia en la primera reunión, lo contagia a otros en la segunda, y así sucesivamente. Eso es lo que puede ocurrir en enero y febrero después de Navidad. Pero podemos prevenirlo” , aseguró.

Para ello, la experta sugirió implementar todas las medidas de control posibles, que no restrinjan la vida social. Y sobre todo, instó a continuar con la vacunación de la población objetivo, especialmente para los mayores de 60 años y mejorar la ventilación en los espacios cerrados.

Los CDC de los Estados Unidos publicaron una serie de recomendaciones para poder llevar adelante las tradicionales celebraciones navideñas (Getty)

En las pautas publicadas por los CDC se enumeraban las formas más seguras de disfrutar las celebraciones sin poner en riesgo la salud.

Algunas de ellas incluyen:

- Proteger a aquellos que aún no son elegibles para la vacunación, como los niños pequeños, vacunándose los adultos y otras personas elegibles a su alrededor.

- Usar máscaras que queden bien sobre la nariz y la boca si el encuentro es en lugares públicos cerrados si no se está completamente vacunado.

- Incluso aquellos que están completamente vacunados deben usar una mascarilla en entornos públicos cerrados en comunidades con una transmisión viral sustancial a alta.

- El exterior es más seguro que el interior para las reuniones sociales.

- Evitar los espacios concurridos y mal ventilados.

- Si alguien está enfermo o tiene síntomas, no debe organizar ni asistir a una reunión.

- Hacerse el test si se tienen síntomas de COVID-19 o se estuvo en contacto cercano con alguien que dio positivo a la infección antes de la reunión.

Los especialistas recomiendan que si alguien está enfermo o tiene síntomas, no debe organizar ni asistir a una reunión (Getty)

Ante la consulta de Infobae, la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi (MN 105624) sumó:

- Tener certeza de que todos los asistentes estén vacunados

- Seguir manteniendo las distancias sociales recomendadas

- Si hay alguna persona de riesgo en la reunión, utilizar barbijo incluso en el interior

- Evitar las reuniones en espacios cerrados

- Mantener siempre la ventilación cruzada de los ambientes

- Evitar asistir personas con síntomas respiratorios, aunque sean leves

- No compartir vaso, mate, ni ningún utensilio

- Lavarse frecuentemente las manos

“A pesar de que la circulación del coronavirus es baja en este momento, probablemente la tendencia sea que aumente en las próximas semanas, por lo que es clave jerarquizar los síntomas y evitar concurrir a reuniones con cualquier manifestación, por leve que sea ”, insistió la especialista del staff del Centro Médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad San Isidro.

En este punto, el médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), aportó que “las reuniones sociales en lugares cerrados, con múltiples grupos familiares y sin barbijo aún no es seguro recomendarlas”. Y tras asegurar que “por supuesto que en las personas vacunadas, que no tienen factores de riesgo, sí puede haber más flexibilidad en la no utilización de barbijo en las reuniones”, enfatizó: “En aquellos que tienen comorbilidades y sobre todo quienes se vacunaron hace más de seis meses no se puede extender esta indicación”.

