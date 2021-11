“Tik Tok tic”: qué es el trastorno adolescente que creció durante la pandemia

Durante la pandemia de COVID-19, los videos relacionados con los tics y el síndrome de Tourette ganaron popularidad en este sitio entre estos usuarios jóvenes (Getty)

Que niños y adolescentes incrementaron el tiempo frente a dispositivos y pantallas durante la pandemia por COVID-19 no es noticia. Sin embargo, tal vez entre los más pequeños es más fácil supervisar los juegos que juegan o contenidos que consumen.

En los preadolescentes y adolescentes esa tarea se dificulta más para los padres, al punto que los especialistas ya hablan de “una pandemia dentro de una pandemia” para referirse al hecho de que desde el inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, cada vez más niños y adolescentes acuden al médico debido a parpadeos y carraspeos repetitivos, sonidos involuntarios, muecas, movimientos espasmódicos de la cabeza y de otras partes del cuerpo.

Investigadores de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del movimiento realizaron una evaluación cuantitativa de los tics de Tik Tok, así como un análisis descriptivo de todo serie de videos de cada creador de contenido y compararon la fenomenología de los “tics de TikTok” con los trastornos típicos de tics.

Los especialistas revisaron videos con las palabras clave “tic”, “Tourette” o “tourettes” para identificar a los creadores de contenido entre el 11 de marzo de 2020 y el 30 de marzo de 2021.

La edad media de la cohorte analizada fue de 18,8 años y la mayoría eran mujeres. A diferencia del predominio de los movimientos faciales en los tics típicos, los movimientos de los brazos fueron los más frecuentes. El promedio de tics por minuto fue de 29, y casi todos los tics registrados en TikTok fueron severos, causando una discapacidad significativa . Mientras que la coprolalia y la conducta autolesiva sólo se encuentran con poca frecuencia en los trastornos típicos de tics, estaban presentes en la inmensa mayoría de los sujetos de Tik Tok.

“ Los tics de Tik Tok son distintos de los que se ven típicamente en pacientes con síndrome de Tourette, aunque comparten muchas características con los tics funcionales. Creemos que este es un ejemplo de enfermedad sociogénica masiva, que involucra comportamientos, emociones o condiciones que se propagan espontáneamente a través de un grupo -concluyeron en la publicación-. Un médico moderno debe estar al tanto de las fuentes de las redes sociales, ya que el conocimiento del contenido de los medios es esencial para tratar a los pacientes en el entorno actual”.

El hashtag 'tourette' acumula 5.000 millones de visualizaciones (Getty)

Según un artículo publicado en The Wall Street Journal, los especialistas notaron que los adolescentes visitan los consultorios médicos con tics físicos, muchos de los cuales podrían estar relacionados con Tik Tok. De hecho, las adolescentes que informaron de los tics recientemente habían estado viendo videos en Tik Tok que mostraban a personas con síndrome de Tourette.

Las adolescentes tendrían “movimientos espasmódicos físicos y arrebatos verbales”, que se consideraban raros entre las jóvenes, según el periódico estadounidense.

“Y así los médicos empezaron a sumar dos y dos y se dieron cuenta de que los tics que mostraban estas chicas en sus consultorios no sólo eran similares entre sí, sino muy similares a los tics que mostraban las personas en Tik Tok”, dijo el autor del artículo.

“En España vemos lo mismo que en otros países: es un fenómeno mundial. No hay que confundirlo con el síndrome de Tourette: se trata de un trastorno del movimiento funcional” , aclaró el doctor Darío Ortigoza, jefe de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

El Tourette se caracteriza por mostrarse por primera vez en forma de tics entre los cuatro y seis años. Estos síntomas en general desaparecen casi por completo al cabo de pocos meses, para agravarse luego nuevamente entre los diez y los doce años.

“Lo que vemos aquí desde hace poco es que la mayoría de afectadas son concretamente niñas y adolescentes entre diez y catorce años que empiezan a hacer estos movimientos o sonidos que parecen tics pero que en realidad no lo son, dado que no cumplen con la evolución en el tiempo que se suele dar en el síndrome de Tourette sino que aparecen de forma súbita ”, resumió el especialista.

“No es que la pandemia haya acelerado la incidencia de los tics, es que aumentó los factores de riesgo: hay más estrés y presión, que son riesgo de enfermedades mentales, como los tics en este caso" (Getty)

Y es que la red social más usada por niños y adolescentes en todo el mundo está plagada de vídeos de otros adolescentes mostrando sus tics, a menudo bajo el hashtag “Tourette” o “síndrome de Tourette”. “En Tik Tok se da un fenómeno de retroalimentación -explicó Ortigoza-. Hay influencers jóvenes muy seguidas por niñas que suben vídeos haciendo los mencionados movimientos o sonidos. El hashtag ‘tourette’ acumula 5.000 millones de visualizaciones. Son vídeos que proporcionan a los usuarios ganancia de atención por padecer lo que confunden con síndrome de Tourette, aunque no lo sea . Es atención a nivel social, que es lo que buscan los adolescentes. Y luego sucede que quienes los ven, otros adolescentes, se ponen a imitarlo”.

El peligro es que muchas de estas jovencísimas seguidoras, según los especialistas, padecen trastornos de neurodesarrollo en grado muy leve y sin diagnosticar. Ello las predispone a padecer ciertas patologías. Así, lo que empieza como una inocente imitación, acaba por fijarse en su conducta.

“El aumento de casos de Tourette tras la pandemia es lo mismo que ha ocurrido con todos los trastornos mentales: durante un tiempo hubo mayor dificultad de acceso a los servicios de salud y del cribaje de las patologías más frecuentes, entre ellas, los tics. También por el estrés asociado a la pandemia” , aportó Astrid Morer, jefa de Hospitalización de Psiquiatría y Psicología Infantil del Hospital Clínic de Barcelona.

Y de nuevo, matizó: “La relación de este aumento de tics con el uso de Tik Tok no es tanto porque las redes produzcan patologías en sí mismas, sino porque pueden llegar a inducirlas. Hemos visto pacientes que siguen a algunas tiktoquers y youtubers que han difundido mucho lo que supone vivir con síndrome de Tourette, y eso puede haber precipitado los tics funcionales. Pero no son Tourette propiamente”.

Según los datos relevados por los investigadores de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos, entre enero de 2018 y agosto de 2020, el número de usuarios activos mensuales en Tik Tok creció un 800% en los EEUU (Getty)

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo con esta idea. Para muchos otros, la pandemia generó estrés y ansiedad entre las personas, y es posible que el creciente número de chicas con tics no esté asociado con más videos de Tik Tok, sino con una mayor ansiedad.

“Cualquier persona que experimente tics debe ser considerada para un tratamiento serio. No es una solución fácil y es un problema que la comunidad médica y las familias deben tomar en serio” , dijo Davide Martino, neurólogo de la Universidad de Calgary en Canadá, a Vice News.

“No pueden detenerse, y hemos sido absolutamente testigos de eso -agregó-. Algunos de los pacientes y familiares con los que hablamos están desesperados; necesitamos compasión y compromiso para intentar ayudarlos”.

En esa misma línea, para Morer, “no es que la pandemia haya acelerado la incidencia de los tics, es que aumentó los factores de riesgo: hay más estrés y presión, que son riesgo de enfermedades mentales, como los tics en este caso. El hecho de que sean más frecuentes en chicas es porque a estas edades usan las redes con mayor asiduidad que los chicos”.

“Cuando los niños atraviesan una situación que emocionalmente los moviliza y no la pueden verbalizar, somatizan, y una de las manifestaciones que pueden observarse son tics, tartamudeo y eso no se cura con medicación; es más, eso no hace más que validar el síntoma y esa persona a partir de ese momento empieza a ser dependiente de ese fármaco”, resaltó a Infobae el médico psiquiatra y neurólogo Enrique De Rosa (MN 63406), para quien “el síntoma siempre avisa que algo está pasando, es simplemente la alarma, por lo que cualquier chico que manifieste algo en realidad es lo más sano porque demuestra que está preocupado y no le es indiferente lo que está pasando”.

(Getty Images)

En observación del médico neurólogo infantil Nicolás Schnitzler (MN 107885), “lo que ocurre es la exposición al estrés, que se genera por un lado a causa del encierro prolongado vivido el año pasado y por otro lo que los niños absorben de los padres”.

Y tras asegurar que “la mayoría de los niños suele tener tics transitorios; el debut en esta época lo atribuiría al estrés y a algunas razones genéticas, aunque no puede decirse que exista una sola causa”, el especialista de Ineco alertó: “La situación de estrés persistente genera mayores niveles de catecolaminas que repercute en una mayor cantidad de dopamina a nivel cerebral y ésa puede ser una explicación”.

Schnitzler tranquilizó al asegurar que “la mayoría de los casos tienen una duración menor y suelen ser motores y lo habitual es que una vez que inician se vean con cierta frecuencia hasta que se atenúan y desaparecen” , y aclaró que “si superaran el tiempo de un año y fuesen cambiantes requiere otra evaluación”.

Sobre qué hacer ante la aparición de tics nerviosos motores o vocales, el especialista llamó a “no asustarse y tratar de modificar los factores estresores modificables”. “La situación que estamos viviendo es un escenario que colabora en activar predisposiciones o exacerba características que quizá en la normalidad eran leves y el factor común es el estrés, la falta de rutinas que lograban un mejor equilibrio”.

Según los datos relevados por los investigadores de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos, entre enero de 2018 y agosto de 2020, el número de usuarios activos mensuales en Tik Tok creció un 800% a un total de 100 millones en los Estados Unidos y 700 millones a nivel mundial. En los Estados Unidos, los usuarios de entre 10 y 19 años representaron el 25% de estas cuentas.

Durante la pandemia de COVID-19, los videos relacionados con los tics y el síndrome de Tourette ganaron popularidad en este sitio entre estos usuarios jóvenes. En un período de tres semanas en marzo de 2021, las visualizaciones de videos con las palabras clave #tourette y #tic aumentaron en un 7% hasta un total de 5.800 millones de visualizaciones.

