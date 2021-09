Por qué la falta de control de la presión puede afectar a quienes padecieron COVID-19

La hipertensión es un enfermedad seria, muy prevalente, que puede producir afecciones cardíacas, renales, accidentes cerebrovasculares y demencia

La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Además, en los últimos 25 años, subió del cuarto al primer lugar en la clasificación global como carga de enfermedad y muerte por cualquier causa.

Si a esto se le agrega la pandemia por COVID-19, el efecto combinado puede ser muy peligroso. La mayoría de las manifestaciones clínicas relacionadas al COVID-19 son respiratorias. Sin embargo, con el tiempo se supo que el nuevo coronavirus tiene un amplio espectro de complicaciones cardiovasculares, que incluyen falla cardíaca nueva, arritmias, síndrome coronario agudo, inflamación del corazón y hasta paro cardíaco.

A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares constituyen el 31% de las muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al menos un 80% de esas muertes podría evitarse si se controlaran los factores de riesgo principales: colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y estrés, entre otros.

La hipertensión es un enfermedad seria, muy prevalente, que puede producir afecciones cardíacas, renales, accidentes cerebrovasculares y demencia. Debido a estas alteraciones que produce en órganos vitales, es una de las principales causas de muerte en el mundo actual.

¿Cómo se relaciona la hipertensión arterial con el COVID?

“En este poco tiempo que hemos tenido para estudiar esta nueva enfermedad viral se han observado diversas asociaciones entre ser hipertenso y tener más chance de infectarse, en tener peor evolución si me infecto y en tener que suspender alguna medicación hipertensiva si tengo COVID 19. Voy a tratar de explicarles cada uno de estos puntos en palabras simples”, explicó a Infobae el doctor Andrés Orlandini, cardiólogo director de Estudios Clínicos Latino América (ECLA) y socio fundador del Instituto Cardiovascular de Rosario ICR.

El número de adultos entre 30 y 79 años que viven con hipertensión en todo el mundo se ha duplicado en los últimos 30 años (EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Según el especialista, se observó en este tiempo pandémico que gran cantidad de pacientes con COVID-19 tenía hipertensión arterial (aproximadamente el 30 %) y por lo tanto se sugirió que ser hipertenso favorecería la adquisición de la enfermedad. “El problema con esta asunción es que la hipertensión es el mayor factor de riesgo que se observa en la población adulta sana, y cuanto más edad se tiene, más prevalencia de hipertensión hay, por lo tanto es muy difícil establecer si realmente la hipertensión es un factor de riesgo para infectarse o solamente refleja la alta incidencia que tiene en toda la población”, precisó Orlandini.

Y agregó: “En los pacientes con COVID 19 la hipertensión se ha asociado también a un mayor riesgo de ser internado en terapia, de necesitar un respirador o morir. Los primeros estudios observacionales sugerían este mayor riesgo. Sin embargo la hipertensión está asociada a otros factores de riesgo, como ser la diabetes, la obesidad, la edad, y a otras enfermedades cardiovasculares que se saben que significan un mal pronóstico para pacientes con COVID 19. Por lo tanto separar si el riesgo es solo por ser hipertenso, o por tener estos factores asociados a la hipertensión es metodológicamente muy difícil. Se ha realizado un estudio observacional en más de 17 millones de historias clínicas en Inglaterra donde se halló que la hipertensión arterial no estaba relacionada con la mortalidad después de ajustar por todos los factores de riesgo”.

Con el tiempo se supo que el nuevo coronavirus tiene un amplio espectro de complicaciones cardiovasculares (EFE/Alex Cruz/Archivo)

“Aunque no esté directamente relacionada, es imprescindible, y más aun durante esta pandemia, tener perfectamente controladas las cifras de hipertensión, ya que de no hacerlo tengo más chances de complicaciones cardiovasculares y entonces más chances de tener complicaciones si me enfrento al virus SARS-CoV2. Lamentablemente sabemos, por varios estudios realizados por ECLA, que la mayoría de los pacientes o no saben que son hipertensos, o saben pero no tienen bien controlada su presión. Solo un 15 % logra mantener las cifras adecuadas”, remarcó el experto.

Con respecto a las medicaciones anti-hipertensivas Orlandini observó que la estructura de espículas del virus encaja con receptores que modulan el sistema renina angiotensina, por lo tanto se sospechó que el uso de medicamentos que bloquean estos receptores iba a favorecer el ingreso del virus a la célula y a aumentar la posibilidad de infectarse y de tener más complicaciones. “Esta hipótesis era tremenda porque estas drogas son las que usan la mayoría de los pacientes hipertensos, y de ser cierta significaba que había que cambiarle la medicación. En consecuencia la comunidad científica estudio rápidamente si existía o no esta asociación. Por los estudios realizados hasta la fecha no se ha podido demostrar una relación entre el uso de estos medicamentos y tener más posibilidades de infectarse o tener más posibilidades de complicaciones si me infecto. Por lo tanto todos los pacientes deben continuar tomando su medicación habitual, y más aun, dicha medicación no debe ser suspendida si el paciente sufre COVID 19, aunque requiera internación. Las complicaciones por suspender la medicación pueden ser muy peligrosas para el paciente”, destacó el experto.

¿Qué pasa en el post COVID con respecto a la hipertensión?

“Tener no controlada la presión puede ser perjudicial en este periodo, ya que un pequeño porcentaje de pacientes quedan con secuelas cardiacas después de sufrir COVID 19. Pero aunque no se tengan estas complicaciones, y es más, aunque no se haya sufrido COVID, siempre es muy importante conocer que presión tengo y tenerla controlada. Resumiendo, no se ha podido demostrar fehacientemente que la hipertensión arterial per se esté relacionada con mayor riesgo de infectarme o con mayor riesgo de complicaciones si me infecto. Por lo que no se debe suspender la medicación anti-hipertensiva por causa del COVID. Recordar que lo más importante siempre es tener la presión controlada para no tener más probabilidades de complicaciones y más chances de morir, con o sin COVID”, concluyó Orlandini.

Cuidarse al extremo

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) brindó consejos sobre el cuidado que tienen que tener las personas ante el COVID-19. “Todos debemos cuidarnos, hipertensos o no. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo de padecer formas severas de coronavirus y la hipertensión arterial es un factor de riesgo para padecerlas. Por ello, hoy más que nunca, debemos insistir en la importancia del control de la hipertensión”, apuntaron. Cuanto más avanza en edad una persona hipertensa, más frecuente es que aparezcan otras enfermedades simultáneas, como problemas cardíacos, diabetes, enfermedades pulmonares y del riñón, estados de inmunodepresión (“defensas bajas”), etc. Estas situaciones, junto con la edad mayor a 60-65 años, determinan un riesgo mayor de formas severas de afección”, apuntaron.

No se debe suspender la medicación anti-hipertensiva por causa del COVID (Christin Klose/dpa)

-Los remedios que tomo para la hipertensión, ¿me predisponen a que me infecte?

No. También en este aspecto hubo confusión inicial, pero a la fecha el consenso científico es que no hay evidencia de que esto sea así. Por tal motivo, la recomendación médica es que los pacientes no abandonen sus tratamientos por cuenta propia.

-¿Tengo que cambiar los remedios en este tiempo?

No. A menos que su médico se lo indique expresamente, no hay evidencia de que sea necesario cambiar un tratamiento antihipertensivo bien indicado.

-¿Qué pasa si dejo de tomar los medicamentos para la hipertensión?

Es muy probable que el abandono de la medicación conduzca a la pérdida de control de las cifras de presión arterial, y esta situación a su vez predisponga a la persona a complicaciones cardíacas, accidentes cerebrovasculares, etc. Por eso, nuevamente, la recomendación es no dejar de tomar los remedios.

