COVID-19 en el mundo: fin de las restricciones en EEUU, preocupación por nueva variante en Gran Bretaña y Argentina, último punto caliente de la pandemia

Más de 135.000 personas presenciaron las 500 Millas de Indianápolis hace una semana en los Estados Unidos (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Hace una semana, Estados Unidos celebró las 500 Millas de Indianápolis ante 135.000 personas: un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, y brindando un espectáculo anexo: los espectadores aglomerados y sin barbijo. Los restaurantes están abarrotados de clientes mientras se dejan atrás los mandatos de utilizar mascarilla o tapabocas en EEUU.

La fórmula, que obtuvo la bendición de la administración de Biden, fue sucinta: en esencia, si una persona está completamente vacunada, puede hacer lo que quiera.

Pero no todo es esperanzador en el mundo de la pandemia por COVID-19 ya que, mientras Estados Unidos parece estar tratando de cerrar el telón de la crisis sanitaria, al otro lado del océano, en Gran Bretaña y la Unión Europea, la historia es bastante diferente. El panorama es más desesperante en Sudamérica, particularmente en la Argentina.

A pesar de la caída de los niveles de infección y del creciente programa de vacunas, regiones de Europa mantienen las reuniones acotadas a pocos participantes, vuelven a imponer restricciones a los viajes y sopesan los bloqueos locales.

Una mujer toma una foto del mural que recuerda a las víctimas de COVID-19 en Londres, Reino Unido (Foto: REUTERS/Hannah McKay)

En Gran Bretaña, la propagación de una nueva variante altamente contagiosa detectada por primera vez en la India alteró los cálculos justo cuando el país planeaba volver a algo más parecido a una vida prepandémica, el 21 de junio.

Incluso algunas regiones han decidido extender las restricciones de encierro. La semana pasada, el Gobierno de ese país endureció sus reglas de viaje, aun para los que están completamente vacunados, al eliminar a Portugal, el destino turístico europeo más popular que queda, de la lista de lugares donde los británicos pueden volar sin cuarentenas estrictas.

Ahora los científicos están debatiendo acaloradamente si seguir adelante con una reapertura a fines de junio, y algunos dicen que los costos de retrasarla unas semanas palidecerían en comparación con el daño que podría producirse al entrar en juego la variante detectada por primera vez en India, conocida como Delta , oportunidades adicionales para propagarse mientras las personas aún están adquiriendo inmunidad.

Aunque las vacunas empezaron a aplicarse lentamente en gran parte de Europa, desde entonces han ayudado a reducir los casos, como en los Estados Unidos. Sin embargo, en la cuestión fundamental de cómo abordar el fin de las restricciones al coronavirus, Estados Unidos y Europa han tenido sus diferencias.

“Ahora estamos viendo una variante de la cual tenemos menos conocimiento sobre sus propiedades”, analizó Theo Sanderson, investigador del Instituto Wellcome Sanger, sobre la variante Delta. “Simplemente, significa que tenemos menos certeza sobre cómo serán las cosas en el futuro”, apuntó.

Los científicos están debatiendo acaloradamente si seguir adelante con una reapertura a fines de junio en Gran Bretaña (Foto: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg)

Gran Bretaña se ha convertido en el laboratorio más sofisticado del mundo para la evolución del virus, y el 60% de los casos de coronavirus de Inglaterra se analizan mediante secuenciación genómica. Eso le ha permitido al país detectar los primeros signos de variantes peligrosas y ha convertido a Gran Bretaña en un presagio de los desafíos que enfrentan incluso las naciones fuertemente vacunadas a medida que las nuevas versiones del virus llegan a los no vacunados.

Si bien los investigadores están en desacuerdo sobre la gravedad exacta de la amenaza que representa la variante Delta para el país europeo, los temores sobre su potencial para deshacer algunos de los avances hacia la reapertura han aumentado.

“Los británicos se preocupan más que cualquier otro país”, opinó Tim Spector, profesor de epidemiología genética en el King’s College de Londres, y añadió: “Parece que somos mucho más receptivos a los escenarios apocalípticos que en los EEUU”.

Desde que la variante Delta llegó a Gran Bretaña en marzo, se ha extendido rápidamente a otras versiones del virus, incluida la variante muy contagiosa identificada por primera vez en ese territorio, que contribuyó a olas mortales en todo el mundo. Eso, a su vez, ha creado brotes localizados que han impulsado los casos de COVID-19.

Desde que la variante Delta llegó a Gran Bretaña en marzo, se ha extendido rápidamente a otras versiones del virus, incluida la variante muy contagiosa identificada por primera vez en ese territorio (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Un importante asesor científico del gobierno británico estimó que la variante Delta era aproximadamente un 60% más contagiosa que la anterior de Gran Bretaña . Los funcionarios de salud también advirtieron que los casos causados por la variante Delta podrían conducir a un mayor riesgo de hospitalización, aunque era demasiado pronto para decirlo con certeza.

Las estrategias divergentes de las naciones europeas y los Estados Unidos también reflejan diferencias más amplias en cómo los gobiernos occidentales están pensando sobre su responsabilidad hacia las personas no vacunadas, alertaron los científicos.

En contraposición, muchos estados estadounidenses comenzaron a reducir drásticamente las restricciones poco después de que todos los adultos fueran elegibles para las vacunas, independientemente de que los niveles de absorción fueran tan altos como se deseaba. La economía se ha reabierto, y con las personas completamente vacunadas más protegidas contra la variante Delta, Estados Unidos parece estar en una posición de ventaja para limitar su propagación.

Sin embargo, a los científicos les preocupa que la variante pronto pueda ganar terreno en zonas no vacunadas de los Estados Unidos, donde el virus continúa enfermando y matando personas a tasas elevadas. La administración de Biden todavía está buscando formas de superar esa vacilación por las vacunas.

Las estrategias divergentes de las naciones europeas y los Estados Unidos también reflejan diferencias más amplias (Foto: REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

En Gran Bretaña, incluso con más del 90% de las personas mayores de 65 años completamente vacunadas, los funcionarios de salud se han resistido a una reapertura tan rápida como buscan expandir las tasas de inoculación en áreas de bajos ingresos y no blancas.

“Sabemos que el virus afecta principalmente a las comunidades más pobres y a las personas de color”, declaró a The New York Times James Naismith, biólogo estructural y director del Instituto Rosalind Franklin de Gran Bretaña, un centro de investigación médica. “La estrategia de Estados Unidos quizás refleja un compromiso más arraigado con el individualismo. La campaña de vacunación del Reino Unido está muy gestionada y refleja más la sensación de ser el guardián de nuestro hermano”.

Gran Bretaña decidió el año pasado retrasar la segunda dosis de la vacuna para brindar a más personas la protección parcial de una sola dosis. Eso lo ayudó a capear el aumento del invierno, pero también lo dejó potencialmente expuesto a la variante Delta. Los funcionarios de salud dijeron la semana pasada que había una fuerte evidencia de “una reducción en la efectividad de la vacuna” para la nueva variante que fue más pronunciada después de una sola dosis.

Desde entonces, los funcionarios de salud cambiaron la guía para acelerar las segundas dosis, pero muchos científicos instan al gobierno a no comprometerse a reabrir hasta que el impacto de la variante sea más claro.

Si bien se han reanudado las comidas en ambientes de interiores, la mayoría de los grupos de más de seis personas están prohibidos, y los clubes nocturnos, los locales de música y los grandes eventos permanecen cerrados, lo que deja a muchos negocios hoteleros aún tambaleándose. El gobierno británico apuntó durante mucho tiempo al 21 de junio, “día de la libertad”, en el lenguaje de los tabloides, como la fecha en la que esperaba “eliminar todos los límites legales al contacto social”.

La estrategia de Estados Unidos quizás refleja un compromiso más arraigado con el individualismo (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

La cuestión fundamental es si un aumento reciente de casos de COVID-19 se acelerará y se traducirá en un aumento de la enfermedad grave, algo que depende en parte de la rapidez con la que las personas reciben sus segundas dosis. Los científicos informaron la semana pasada que la vacuna de Pfizer provocó una respuesta de anticuerpos más débil a la variante Delta que el virus original, especialmente entre las personas mayores, lo que aumenta la posibilidad de que se necesite una vacuna de refuerzo.

“Hay razones para tener esperanzas, no estamos viendo una gran tendencia en las admisiones hospitalarias, pero son los primeros días”, analizó el profesor Naismith. “Si no vemos nada para el 14 de junio, podemos exhalar. No necesitamos contener la respiración”.

Otros científicos argumentan que las vacunaciones generalizadas han cambiado el cálculo de la reapertura. Si bien solo la mitad de los adultos británicos están completamente vacunados, eso incluye a casi todos los más vulnerables. Como resultado, dicen algunos científicos, los aumentos en las nuevas infecciones son tolerables siempre que la gran mayoría no provoque una enfermedad grave o la muerte.

“Esta variante va a tener dificultades para propagarse, porque se limita a las personas más jóvenes y se limita a ciertas partes del país”, sostuvo el profesor Spector.

Dijo que el gobierno necesitaba ayudar a los barrios donde se estaba extendiendo y, más allá de eso, alentar a la gente a seguir trabajando desde casa y distanciándose socialmente cuando sea posible, pero no era necesario retrasar la flexibilización de las restricciones.

“Esta variante va a tener dificultades para propagarse, porque se limita a las personas más jóvenes y se limita a ciertas partes del país”, sostuvo el profesor Spector (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

“Necesitamos acostumbrarnos a la idea de que habrá unos pocos miles de casos todos los días y que esto es parte de nuestra vida”, espetó el profesor Spector. “Esos casos serán más leves”.

Si bien muchos británicos aceptaron a regañadientes la necesidad de cierres cuando los hospitales estaban abrumados, el gobierno del primer ministro Boris Johnson ha sentido una creciente presión para ceñirse a la reapertura del 21 de junio. Incluso su decisión de frenar los viajes a Portugal causó indignación: “La pesadilla de las vacaciones en el extranjero de los británicos”, indicaba el viernes una portada sensacionalista.

En la Unión Europea, donde los niveles de vacunación aún están por detrás de los de Estados Unidos y Gran Bretaña, los funcionarios también están siendo cautelosos. Alemania, Francia y Austria se movieron rápidamente para prohibir la mayoría de los visitantes de Gran Bretaña .

Al igual que Gran Bretaña, el bloque fue castigado por un aumento de la variante de Gran Bretaña este invierno, que contribuyó a uno de los números de muertos más altos del mundo. Los gobiernos fueron criticados por no cimentar las ganancias del verano pasado, cuando se levantaron los bloqueos en la mayor parte de Europa.

En el bloque, el 47% de la población adulta ha recibido una primera dosis, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, pero solo el 23% tiene protección total.

Por esas razones, los líderes europeos han dicho que se necesita vigilancia, a pesar de que las infecciones han caído alrededor del 80% desde mediados de abril.

“Este progreso es frágil”, advirtió Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, el mes pasado. “Hemos estado aquí antes. No cometamos los mismos errores que cometimos en esta época el año pasado“.

Son desiguales las postales que brinda el COVID-19 a más de un año de su irrupción en el escenario global (Foto: REUTERS/Pedro Nunes)

Aún así, ahora que se han aliviado los cuellos de botella en el suministro, los funcionarios europeos confían en que el 70% de los adultos estarán completamente vacunados en julio.

El dilema al que se enfrenta Europa sobre cómo reaccionar a la variante Delta puede repetirse a medida que el virus continúe evolucionando, dijeron algunos científicos. Mientras permanezca en amplia circulación, podrían surgir incluso más variantes transmisibles, lo que obligaría a los países a lidiar con la posibilidad de refugiarse una vez más o arriesgarse a que el virus se propague a través de poblaciones desprotegidas.

Sin embargo, las naciones más pobres se enfrentan a decisiones mucho más difíciles. Si el mismo tipo de bloqueos que controlaron la variante de Gran Bretaña resulta insuficiente contra este nuevo, esos países podrían tener que elegir entre cierres aún más draconianos y económicamente dañinos o brotes aún más devastadores. La variante Delta ya ha cobrado un precio espantoso en el sur de Asia.

“A nivel mundial, es una pesadilla, porque la mayor parte del mundo todavía no está vacunada”, reflexionó Jeremy Kamil, virólogo de la Universidad Estatal de Louisiana Health Shreveport.

El dilema al que se enfrenta Europa sobre cómo reaccionar a la variante Delta puede repetirse a medida que el virus continúa evolucionando (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

La Argentina, el último punto caliente

Según la revista estadounidense Foreign Policy, Argentina es el último punto caliente de la pandemia ya que su sistema sanitario está “sobrecargado” y se esfuerza por hacerle frente una segunda ola mortal de coronavirus, que afecta a personas sanas y jóvenes.

“Tenemos muchos factores que juegan en contra”, admitió Emmanuel Álvarez, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, a la revista estadounidense Foreign Policy. El profesional tomó las riendas del desgastado hospital público -situado en el municipio de Moreno- en febrero de 2020, antes de que el virus llegara a la Argentina.

En abril, cuando comenzaron a proliferar los primeros casos, escribió una carta abierta que se hizo viral, en la que instaba a las autoridades a volver a poner el país en estricto aislamiento para sofocar el contagio.

“Les pido que nos crean que no es un capricho, una postura ideológica o algún tipo de oportunismo. Lo que estamos viviendo dentro de los hospitales estos últimos días no lo vivimos jamás. El sistema está colapsando”, había advertido un año atrás, cuando pronosticaba sobre la llegada de “una nueva ola mucho más contagiosa y mucho más letal”.

Sus súplicas no fueron escuchadas y, a pesar de todo el trabajo hecho por el gobierno nacional para equipar de camas de terapia a los centros de salud y proveer vacunas a la población, hoy el escenario sanitario es más que preocupante.

Personal de salud traslada a una mujer con COVID-19 a una clínica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En medio de este escenario, una periodista de la revista estadounidense visitó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega para narrar cómo se vive la guerra contra la pandemia en la primera línea de trinchera, donde los profesionales de la salud deben batallar la enfermedad en pacientes más jóvenes y sanos.

“El invierno argentino aún no ha llegado, y las cepas mutantes del virus, que se asocian a mayores tasas de transmisibilidad y muerte, están circulando ampliamente”, señaló Alvarez.

“Cada cama es súper importante”, dijo el director del hospital, joven médico de 36 años. Y agregó: “Tenemos que tener una cuenta minuto a minuto de las camas disponibles. El colapso puede producirse por el COVID-19 o por otra cosa”.

De acuerdo al informe hecho por la revista, “la perspectiva de un colapso es muy real” y citó las cifras oficiales: Argentina registró niveles récord de contagio, con un pico de 41.000 nuevos casos en tan solo un día.

El panorama global de impacto por el virus SARS-CoV-2 es heterogéneo, diverso e impacta a las naciones brindando contradictorias postales.

