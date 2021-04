¿Cuáles son las 10 medidas más efectivas para protegerse del COVID-19?

Una imagen informática creada por Nexu Science Communication junto con el Trinity College de Dublín, muestra un modelo estructuralmente representativo de un betacoronavirus que es el tipo de virus vinculado a COVID-19, más conocido como el coronavirus vinculado al brote de Wuhan - REUTERS/Comunicación científica de NEXU

A pesar de que el mundo superó la semana pasada las 1000 millones de dosis administradas contra el COVID-19, la pandemia no da respiro y ya contabiliza casi 150 millones de infecciones y más de 3,1 millones de muertos, con muchos países con su sistema de salud casi colapsado.

Los expertos sanitarios de todo el mundo afirman que todos debemos cuidarnos, incluso si ya estamos vacunados, dado que el coronavirus se ha contagiado a pesar de tener aplicadas las dos dosis de la vacuna, como le ocurrió precisamente al presidente Alberto Fernández hace pocas semanas.

Es por ello, que los especialistas sanitarios de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), recomiendan las medidas importantes para evitar contagiarse de COVID-19.

1- Uso de barbijo o máscara

El barbijo es una medida altamente eficaz para evitar contagios por COVID19 . REUTERS/Mike Blake

Todas las personas, incluso los niños a partir de 5 años de edad deben usar barbijio en público. El coronavirus es un virus que se transmite principalmente por el aire. Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine reveló que la mascarilla es uno de los pilares del control de la pandemia del COVID-19, y que el enmascaramiento facial universal puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas.

Robert Redfield, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo: “Son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos”, y sugirió que las mascarillas pueden ser incluso más efectivas que una vacuna para limitar la propagación del COVID-19. Y recomendó 4 cosas: “Usar una máscara, mantener distancia social, lavarse las manos y ser inteligente con las multitudes”.

Según el especialista, son una barrera protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser. Estas gotas son grandes (más de 5 micrones) y caen a una distancia de más de 90 cm y 2,5 cm. El COVID-19 contenido en las gotas cae sobre las superficies y no permanece suspendido en el aire.

Las personas con máscaras protectoras se ven en el distrito central de negocios de Brisbane, Brisbane, Australia, 30 de marzo de 2021. EFE/EPA/DARREN/Archivo

El uso de dos máscaras faciales bien ajustadas puede casi duplicar la efectividad de filtrar partículas del tamaño del SARS-CoV-2, evitando que lleguen a la nariz y la boca del usuario y causen COVID-19, devela un estudio . La investigación, publicada en la revista JAMA Internal Medicine, muestra que la razón de una mayor protección no es tanto la adición de capas de tela, sino la eliminación de cualquier espacio o áreas de ajuste inadecuado.

El personal de salud, personal de seguridad y otros trabajadores que durante la pandemia están realizando actividades que los exponen a potencial contacto con pacientes infectados deben utilizar barbijos descartables.

“Las mascarillas para procedimientos médicos están diseñadas para tener un potencial de filtración muy bueno según su material, pero la forma en que se ajustan a nuestras caras no es perfecta”, sostuvo Emily Sickbert-Bennett, profesora asociada de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte y autora principal de la investigación, en un comunicado.

2- Mantener distancia social

Espectáculos públicos en varios lugares del mundo se permiten con distancia social - REUTERS/Hayk Baghdasaryan

La distancia es una herramienta que los encargados de la salud pública recomiendan para disminuir la multiplicación de una enfermedad que se transmite de persona a persona y significa que las mismas tienen que mantenerse suficientemente lejos de otras para que el coronavirus –o cualquier otro patógeno- no se transmita.

El CDC describe la distancia social como “mantenerse lejos de grandes grupos y mantener una distancia de dos metros entre una persona y otra”. Distancia social significa también no tocar a otras personas. Y eso incluye el saludo de manos. El contacto físico es la forma más probable a través de la cual una persona se puede contagiar de coronavirus y la forma más fácil de expandir la enfermedad. Recuerde: mantenga una distancia de dos metros y no toque a otros.

La distancia social no puede prevenir el 100 por ciento de los contagios, pero siguiendo estas simples reglas los individuos pueden jugar un rol crítico en disminuir la expansión del coronavirus.

La distancia social ayuda a evitar infecciones - REUTERS/Hamad I Mohammed

Dentro de su casa: evite el contacto cercano con las personas que están enfermas. De ser posible, mantenga una distancia de 2 metros entre la persona enferma y otros miembros de su hogar.

Fuera de su casa: mantenga una distancia de 2 metros de las personas que no viven en su hogar. Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus.

3- Adecuada higiene de manos

Lavarse bien las manos o aplicarse alcohol en gel es clave para evitar el virus

Una adecuada higiene de manos es un método eficaz, no solo para reducir el contagio de COVID-19, sino también la de otros patógenos. Puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:

-Lavado de manos con agua y jabón

-Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel)

Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:

-Antes y después de manipular basura o desperdicios.

-Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.

-Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.

-Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.

-Después de ir al baño o de cambiar pañales.

4- Ventilación de ambientes

Ventilar los ambientes es una manera eficaz de combatir el coronavirus (Shutterstock)

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

Se sabe desde el inicio de la pandemia que el coronavirus, así como el resto de las enfermedades respiratorias, se transmite principalmente por aerosoles, tal como se conoce a las partículas que se emiten al respirar, toser o hablar y que en las personas infectadas son portadoras del virus.

Por esta vía, las personas pueden ser infectadas de una forma muy eficiente y las cargas virales directamente conducidas a la zona baja de los pulmones o aparato respiratorio debido a su pequeñísimo tamaño.

Los tipos de ventilación recomendadas

Los ambientes interiores sin ventilación son los más riesgosos para la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles, ya que los mismos se acumulan aumentando las probabilidades de que se inhale aire con presencia de virus -informa la cartera sanitaria-. Por esta razón, la ventilación constante en los ambientes es clave en la prevención del COVID-19. La misma debe ser cruzada para que el aire circule. Abrir puertas y ventanas de manera continua genera un flujo de aire permanente, sin que se acumulen aerosoles, por lo que es mejor que una apertura intermitente como sería, por ejemplo, abrir cinco minutos cada hora.

Consultada por Infobae, la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi (MN 105.624) hizo hincapié en que “en ambientes cerrados lo que se recomienda es que haya circulación de aire, no solamente ventilación”. “ Si bien las gotitas que transmiten el COVID en general caen al piso, en ambientes cerrados, en algunas situaciones pueden aerosolizar, esto es quedar en el aire, y eso es lo que se busca evitar -precisó la médica de staff de centro médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad de San Isidro-. Con el viento se provoca la barrida de estas gotitas y se evita el contagio a través de la inhalación de las mismas”.

5- Vacunación

Todavía es bajo el porcentaje de la población vacunada contra COVID-19 EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden ayudar a protegerlo de la enfermedad. Por eso es muy importante que cuando esté disponible la vacuna para cada persona, la misma concurra al centro de salud para que se la apliquen.

Las autoridades sanitarias de EEUU indicaron que las personas completamente vacunadas ya no necesitan llevar máscaras al aire libre, a menos que se encuentren en una multitud. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron el martes la guía actualizada en otro paso cuidadosamente calibrado en el camino de vuelta a la normalidad del brote de coronavirus que ha matado a más de 570.000 personas en EE.UU.

La guía de los CDC dice que, vacunados o no, las personas no tienen que llevar máscaras al aire libre cuando caminen, monten en bicicleta o corran solos o con miembros de su hogar. También pueden ir sin máscara en pequeñas reuniones al aire libre con personas totalmente vacunadas.

6- Síntomas COVID

Un personal sanitario controla la temperatura de pasajeros en China REUTERS/Daniel Becerril

Todas las personas que tengan dos o más de los siguientes síntomas deben considerarse como casos sospechosos a fin de aislarse, testearse y evitar propagar el virus a conocidos y terceros.

-Fiebre (37.5°C o más)

-Tos

-Dolor de garganta

-Dificultad para respirar

-Dolor de cabeza

-Dolor muscular

-Diarrea/vómitos

También son casos sospechosos de COVID-19 las personas que sufran una pérdida repentina del gusto o del olfato. Si sos un caso sospechoso de COVID-19: Aislate durante 10 días o hasta descartar la sospecha. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas que también deben aislarse. Comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción.

7- Evitar el transporte público

La estación Constitución con un alto porcentaje de circulación en plena segunda ola (Maximiliano Luna)

Tras la llegada de la segunda ola de COVID-19, el Ministerio de Transporte de la Nación se recomienda profundizar las conductas necesarias para evitar que el transporte público se convierta en un eventual foco de contagio.

Con la prioridad absoluta de cuidar la salud de todos, se aconseja reducir al mínimo e indispensable el uso de colectivos y trenes urbanos, los cuales deben ser utilizados para el traslado de trabajadores esenciales o con habilitación de circulación correspondiente. Quienes deban utilizar el transporte público, se recuerda respetar el distanciamiento social, siguiendo los consejos del Ministerio de Salud.

Se recomienda utilizar el transporte público únicamente en el caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando, bajo la premisa de que lo que se pierde en tardar un poco más viajando, se gana en prevención y cuidado de la salud. El uso del barbijo casero, o tapaboca, es obligatorio en transporte público de jurisdicción nacional. Los usuarios deben utilizar un elemento de protección que cubra nariz, boca y mentón para disminuir los riesgos de contagio, y al momento de quitárselo, deben evitar el contacto de la parte interior con cualquier tipo de superficie y con otra parte del rostro que haya sido expuesta. Por otro lado, se recomienda circular con ventanillas abiertas para ventilar los espacios.

8- Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar

(Foto: The New England Journal of Medicine)

Si tiene una mascarilla puesta: puede toser o estornudar en su mascarilla. Colóquese una mascarilla nueva y limpia lo antes posible y lávese las manos. Si no tiene puesta una mascarilla: Siempre cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o hágalo en la parte interna del codo y no escupa. Tire los pañuelos desechables usados a la basura.

Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

9- Limpieza y desinfección

Aunque no se transmita principalmente por tacto, es importante limpiar las superficies que se tocan habitualmente (Shutterstock.com)

Al principio de la pandemia, se ponía énfasis en que las personas podían infectarse con el coronavirus a través del contacto con superficies contaminadas. Pero ahora, según los datos epidemiológicos disponibles y los estudios de los factores de transmisión ambientales, la transmisión por esta vía está lejos de ser la ruta principal por la que se propaga el COVID-19. Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, se considera que el riesgo de contagio por superficies es bajo: las posibilidades son de 1 entre 10.000. Limpie las superficies de alto contacto a diario. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos.

Los CDC recomiendan que si hay una persona enferma o tiene un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19, desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia. Use un producto desinfectante de uso doméstico de la Lista N de la EPA: Desinfectantes para coronavirus (COVID-19)ícono de sitio externo siguiendo las instrucciones del fabricante que figuran en la etiqueta. Si las superficies están sucias, límpielas con detergente o agua y jabón antes de desinfectarlas.

10- Otras medidas de cuidado

Los ámbitos escolares deben seguir los protocolos de cuidado - REUTERS/Mike Blake

El Ministerio de Salud recuerda no compartir mate, vasos, cubiertos ni otros elementos personales. Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables. Y evitá tocarte la cara.

Los animales no transmiten el virus de la COVID-19, pero sí pueden contagiarse. Por eso, si tenés síntomas compatibles con COVID-19 o sos un caso confirmado:

Restringí el contacto con tus animales o evaluá trasladarlos a otra vivienda o guardería de manera temporal. En caso de no poder evitar el contacto, lavate las manos antes y después de interactuar con ellos.

SEGUIR LEYENDO: