De estos riesgos, el más importante es el riesgo de miocarditis, o daño miocárdico, que podría ser muy relevante y probable en el brote actual; Los datos publicados de las cohortes de infección por COVID-19 indican una prevalencia definida de daño miocárdico, con elevación de troponina, y un número creciente de casos con miocarditis. Sobre esta base, y teniendo en cuenta la evidencia de un riesgo de deterioro tardío, los científicos de The Lancet recomiendan “que la regla de verificación del cuello para el regreso al juego no se utilice como estrategia de evaluación y que se emplee un período de descanso más prolongado y una estrategia conservadora de retorno al juego de por ejemplo, mayor o igual a 10 días desde el inicio de los síntomas más 7 días desde la resolución de los síntomas”. Esta estrategia no será de relevancia inmediata para los atletas que están aislados o que no tienen objetivos de competencia planificados; sin embargo, lo será a medida que evoluciona la pandemia.