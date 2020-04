Se sabe mucho acerca del coronavirus pero aún no es suficiente. Una certeza sobre esta afirmación es que en la actualidad se están sumando más pruebas de que no es sólo el llamado “shock pulmonar” la causa de muerte en pacientes con COVID-19. El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) no está siendo la explicación, sino más bien la embolia pulmonar: la obstrucción de los vasos pulmonares vitales con coágulos de sangre.