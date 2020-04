Similar es lo que le sucedió a Diana Rosmarin, sorda de nacimiento, al momento de realizar compras en el supermercado. La cajera, que estaba utilizando barbijo, le hablaba sin que ella pudiese entender qué sucedía ni explicarle que no podía entenderla. “Pase un mal momento, un mal entendido con la cajera de un supermercado al no poder leer sus labios y no comprender lo que me decía. No obtuve ayuda de nadie”, explicó Rosmarin.