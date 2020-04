Por ejemplo, un estudio de más de 1000 pacientes en China, publicado en el New England Journal of Medicine, encontró que los fumadores con COVID-19 tenían más probabilidades de requerir intervenciones médicas intensivas que aquellos que no fumaban. En el estudio, el 12.3% de los fumadores actuales ingresaron en una UCI, fueron colocados en un ventilador o murieron, en comparación con solo el 4.7% de los no fumadores.