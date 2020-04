- La cuarentena empezó de golpe y nos tomó a todos un poco desprevenidos, con mucha incertidumbre y miedos. Mi marido estuvo en cama una semana y la verdad es que venía todo bastante oscuro. Pero de repente esta idea surgió en una reunión con mi equipo y me devolvió la energía, las ganas. Quedarme paralizada y deprimida cuando hay gente muriendo sin siquiera comida en la mesa no podía ser una opción. Empecé a escribirles a amigos y conocidos de la industria y la respuesta fue inmediata y en todos los casos positiva. Me llenó de fuerza y ganas, y fui abriendo el abanico y se transformó en algo cada vez más grande. Tenemos ahora más de 50 lotes espectaculares.