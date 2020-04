Varios autores han justificado no usar máscaras por cuatro motivos principales. En primer lugar, afirman que existe evidencia limitada respecto a que son efectivos. En segundo lugar, argumentan que los ensayos han demostrado que es poco probable que las personas los usen de manera adecuada o consistente, lo cual es importante ya que la prevención depende de que las personas no toquen repetidamente su máscara y de que todas o la mayoría de las personas las usen la mayor parte del tiempo. En tercer lugar, señalan que los ensayos citados anteriormente también han demostrado que usar una máscara puede hacer que las personas se sientan seguras y, por lo tanto, no tengan en cuenta otros consejos importantes de salud pública, como el lavado de manos y el distanciamiento social. Finalmente, argumentan que debido a la escasez de máscaras en la crisis actual, el público no debe usarlos ya que los trabajadores de la salud los necesitan más, y las compras públicas podrían conducir a problemas importantes en la cadena de suministro.