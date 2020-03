“Todavía no se sabe si el clima y la temperatura afectan la propagación del virus. Algunos otros virus, como el resfriado común y la gripe, se propagan más durante los meses de clima frío, pero eso no significa que sea imposible enfermarse con estos virus durante otros meses. En este momento, no se sabe si la propagación disminuirá cuando el clima se vuelva más cálido. Hay mucho más que aprender sobre la transmisibilidad, la gravedad y otras características asociadas con COVID-19 y las investigaciones están en curso”, declararon desde los CDC.