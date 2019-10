“Todos mis libros nacen de la chispa de una crisis existencial que tengo. Todo surgió porque estaba jugando en un torneo de hockey cuando me dijeron que era el más viejo del equipo. El hecho de enterarme que era el más grande activó automáticamente más de 1000 preguntas que me rondaban así como de sensaciones encontradas. En este contexto, me di cuenta de que el peso de la edad cronológica me aplastó. Con el tiempo también empecé a preguntarme por qué le daba tanta importancia al tema. Sentía que algo no encajaba, ya que es algo que les ocurre a todos, y llegué a una conclusión: el hecho de envejecer nos provoca un abanico de emociones negativas”, dijo a Infobae Honoré.