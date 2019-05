No obstante, el mayor jugador en el espacio de los no huevos es Just Inc., una empresa de US$1.000 millones conocida anteriormente como Hampton Creek. Just Inc. lanzó su propio sustituto líquido de huevo a fines del año pasado, hecho principalmente de proteínas derivadas de frijol mungo. La compañía afirma haber vendido el equivalente a 3 millones de huevos de gallina solo en EE.UU., pero aún queda un largo camino por recorrer: el Departamento de Agricultura de EE.UU. informa que la producción total de huevos en el país fue de 8.500 millones solo en febrero.