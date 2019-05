Los sustitutos vegetales de la carne han ganando popularidad porque más personas adoptan dietas veganas o vegetarianas por la creciente preocupación por el bienestar animal y los peligros ambientales de la ganadería intensiva. Beyond Meat es, junto a Impossible Foods y a Just (todas ellas con sede en California y con estrechos vínculos con la industria tecnológica), una de las tres mayores empresas que fabrican este tipo de productos en EEUU, y la primera que ha salido a bolsa. Recientemente, Tyson Foods Inc. vendió su participación en Beyond Meat porque planea desarrollar su propia carne alternativa, mientras Nestlé y Unilever también apuntan a consolidar su presencia en el sector en expansión.