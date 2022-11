Cómo reportar un correo sospechoso en Outlook

Microsoft Outlook

Uno de los métodos más utilizados por los cibercriminales para vulnerar la privacidad de los usuarios y robar información personal de los dispositivos es la modalidad de phishing.

Esta forma de engaño consiste en enviar un correo electrónico masivo a diferentes cuentas suplantando la identidad de empresas o personas con cierto nivel de confiabilidad para convencer a las víctimas de entregar voluntariamente sus datos personales e incluso bancarios, sin saber que están siendo objeto de un engaño virtual.

Es por eso que existe la posibilidad de que una persona que haya identificado un correo de este estilo pueda denunciarlo en cualquier plataforma de correo para combatir estas campañas de cibercriminales. Sin embargo, como comprobó Infobae, esta característica no se encuentra activa en la aplicación de Mail en Windows 11.

La aplicación de Mail en Windows 11 no permite denunciar correos sospechosos

En la aplicación de escritorio de Mail, que se encuentra preinstalada en el sistema de Windows y que permite la gestión de correos electrónicos de diferentes cuentas, no tiene habilitada una opción de denuncia para los correos.

La única posibilidad que tiene una persona de deshacerse de mensajes como este es eliminándolo de forma directa o marcándolo como no deseado. En ambos casos se evita el marcar que un mensaje de phishing pueda ser denunciado y el sistema de la aplicación evite que otras personas sean víctimas de este engaño.

En comunicación con Infobae, Microsoft indicó que es posible realizar denuncias de este tipo de correos electrónicos desde dos plataformas: la primera es Microsoft 365 Outlook y la segunda desde la página web outlook.com.

Reportar un mensaje en la aplicación de Outlook

- Microsoft 365 Outlook: esta aplicación de escritorio sí permite la denuncia de mensajes y para eso solo se deben seguir estos pasos: Seleccionar el mensaje sospechoso, hacer clic en la opción “Informar de mensaje” disponible en la barra de opciones y luego hacer clic en la opción de Suplantación de identidad (Phishing).

Según indica Microsoft, esta función está disponible por medio de un add-in descargable desde su página web oficial y, además de eliminar este correo de forma inmediata de la bandeja de mensajes, también alertará al sistema para que se mejoren los filtros y no permita que los usuarios vena más correos similares.

- Página web de Outlook: En este caso es mucho más sencillo pues, según la empresa de tecnología, el usuario se debe seleccionar la casilla de verificación que aparece junto al mensaje sospechoso en la bandeja entrada, luego hacer clic en la flecha del botón Correo no deseado y seleccionar la opción de Phishing.

Microsoft indica qué se debe tener en cuenta para identificar casos de phishing en los correos. (Microsoft/Captura)

Cómo identificar correos de phishing

Según Microsoft, una forma que tienen los usuarios de identificar posibles casos de phishing en sus bandejas de correo electrónico es prestar atención a la forma que tienen estos mensajes. La mayoría de ellos buscará distraer a las personas con palabras alarmantes que generen un sentido de urgencia y no permitan una correcta toma de decisiones.

Además, aún cuando se presenten como emitidos por una empresa de confianza, el correo electrónico real de la persona que envió el mensaje está escrito de forma incorrecta, no usa dominios institucionales sino que usa servicios comunes como Gmail, Hotmail, Outlook, entre otros servicios.

En el caso de que esta cuenta haya sido reportada con anterioridad, los usuarios podrán ver un signo “?” en el lugar donde debería ir la foto de perfil. Esta señal indica que la cuenta podría estar enviando un mensaje cuyo contenido no es seguro. Según Microsoft, los usuarios “deberían tener cuidado al interactuar con los mensajes que no se autentican si no reconoce el remitente”.

