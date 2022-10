TikTok le apuntaría al comercio electrónico como lo hace Amazon

TikTok desea incursionar en el negocio del comercio electrónico y ya inició la búsqueda de personal para el desarrollo del proyecto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

TikTok estaría planeando incursionar en el mercado del comercio electrónico luego de que el medio estadounidense, Axios, detectara una serie de publicaciones de trabajos en los que se indicaba que la red social buscaría construir un sistema de e-commerce que incluya una cadena de suministros, almacenes a nivel internacional, entre otras necesidades de infraestructura.

Según la publicación, la empresa estaría buscando un gerente de soluciones logísticas para el diseño de un sistema de transporte de bienes, predicción de pedidos y manejo de inventario.

Si bien estas ofertas laborales tienen como punto central la ciudad de Seattle (Estados Unidos), el proyecto de TikTok sería llevar a los usuarios y creadores de contenido en su plataforma a realizar compras en un futuro negocio de comercio electrónico, que podría asemejarse al de Amazon.

Oferta laboral de TikTok en LinkedIn. (Captura)

“La industria del comercio electrónico ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y se ha convertido en un espacio competitivo entre las compañías de internet (...) Con millones de usuarios a nivel mundial, creemos que TikTok es una plataforma ideal para entregar una nueva y mejor experiencia de comercio a nuestros usuarios”, se indica en la oferta laboral en la plataforma de LinkedIn.

TikTok solicita que los postulantes tengan como mínimo el grado de bachiller, además de 5 años de experiencia en soluciones logísticas de e-commerce; y se considera como una habilidad necesaria el análisis de datos y la gestión de proyectos.

Aunque la idea de generar una experiencia de e-commerce para los usuarios, la especificación del trabajo que se ofrece en la plataforma de empleos no indica que se deberá desarrollar un sistema de envíos como sí lo tiene Amazon, aunque no se puede asegurar por completo que el proyecto del sistema de comercio electrónico no incluya esta característica una vez iniciado su planeamiento de manera oficial.

Función de ventas ya está en TikTok

Aunque la idea de generar un sistema de almacenamiento que permita la compara de productos de TikTok, lo cierto es que el comercio electrónico no es una novedad en el proyecto de la red social de expandir las utilidades de su aplicación para los usuarios.

En agosto de este año Infobae informó que la red social de Byte Dance estaba inició una asociación con la empresa de venta de entradas llamada Ticketmaster para poner vender boletos de eventos o conciertos que solo está disponible para artistas y organizaciones seleccionadas, como Demi Lovato, OneRepublic, Usher, Backstreet Boys y la World Wrestling Entertainment (WWE), entre otros.

Demi Lovato fue seleccionada por TikTok para acceder a su función de venta de entradas por medio de la plataforma.

Los artistas con acceso a esta función, que aún no ha sido lanzada como una característica en otros territorios, pueden añadir un enlace a sus videos en la esquina inferior izquierda y los usuarios que deseen asistir a sus próximos eventos o conciertos podrán adquirir boletos, aunque este proceso debe completarse en la web de Ticketmaster y no dentro de la red social.

Además, gracias a un acuerdo con la empresa de e-commerce, Shopify, TikTok inició el año pasado la fase de pruebas de una funcionalidad orientada al comercio electrónico en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, por lo que la iniciativa de iniciar un sistema de ventas a nivel global es la siguiente etapa del proyecto de la empresa de tecnología por ampliar su cartera de negocios.

SEGUIR LEYENDO: