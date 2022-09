TikTok Now es la nueva función que permitirá usar las dos cámaras al mismo tiempo

Los creadores de contenido de TikTok podrán capturar imágenes y videos usando las dos cámaras de sus dispositivos al igual que BeReal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La aplicación de videos cortos en formato vertical, TikTok, anunció el lanzamiento de una nueva función dentro de su plataforma que permitirá a los usuarios crear fotos y videos con ambas cámaras de los dispositivos: TikTok Now.

Según indica la página web oficial de la red social, esta nueva característica dentro de la plataforma servirá para crear “conexiones auténticas y espontáneas” en las que los creadores de contenido podrán mostrar lo que hacen en algún momento del día, una característica similar a la de notificaciones para publicar que tiene BeReal.

“TikTok Now invita al usuario y a sus amigos a capturar lo que están haciendo en el momento utilizando la cámara frontal y trasera de su dispositivo. Recibirán una indicación diaria para capturar un vídeo de 10 segundos o una foto, para compartir de forma rápida y sencilla lo que hacen en ese preciso momento”, dice el comunicado de lanzamiento de la función.

Nueva función de TikTok Now (TikTok)

Además, la plataforma creada por ByteDance indica que esta nueva función ya se encuentra disponible en su fase de prueba en España, aunque afirma que los usuarios de ese país ya pueden encontrarla dentro de la app, así como también en una aplicación separada con el mismo nombre: TikTok Now.

Para otras regiones también se hará un lanzamiento de la versión integrada y de la aplicación adicional de la característica, aunque no se especificó cuándo estarían disponibles en territorios como Latinoamérica.

Una experiencia selectiva

Los creadores de contenido de TikTok tendrán la posibilidad de seleccionar a quiénes desean incluir como parte de la audiencia de sus publicaciones en Now, aunque, por defecto, “los amigos pueden ver” es la opción activa en la aplicación.

Los creadores de contenido de TikTok tendrán la posibilidad de seleccionar a quiénes desean incluir como parte de la audiencia de sus publicaciones en Now. (La voz de Chile)

Para poder configurar la privacidad de las publicaciones realizadas por esta funcionalidad, se tiene que hacer lo siguiente:

- En la pantalla de publicaciones, debe pulsar “Los amigos pueden ver”.

- Ahí puede elegir a quién quiere permitir ver sus publicaciones de TikTok Now:

Si se elige mantener la opción “Los amigos pueden ver” activada, cualquier persona que siga al usuario y que esa persona siga pueden ver su TikTok Now.

En caso de que se active la opción “Todos”, entonces cualquier persona cercana puede ver las publicaciones de TikTok Now de esa persona. El usuario deberá tener en cuenta que las personas que no lo siguen o que no sigue no pueden comentar o interactuar con sus publicaciones.

Funciones de privacidad para menores de edad

Debido a que la audiencia de TikTok es principalmente público juvenil, la plataforma ha tomado medidas de precaución para resguardar la privacidad y seguridad de estos usuarios.

En caso de que un menor de 16 años cree una cuenta para utilizar la aplicación TikTok Now, al igual que en la plataforma principal de TikTok, su cuenta será privada de forma automática y por defecto. Además, los usuarios menores de 18 años no podrán compartir sus contenidos en la pestaña de Búsqueda.

La plataforma de TikTok ha tomado medidas de precaución para resguardar la privacidad y seguridad de los usuarios menores de edad. (Mira Cómo Se Hace)

Los usuarios que tengan entre 13 y 15 años tendrán los comentarios limitados sólo para sus amigos, de forma que pueden estar protegidos contra las interacciones no deseadas de personas mayores de edad.

Para las personas mayores de 18 años, estas tienen opciones adicionales para compartir. Además de compartir con amigos mutuos, pueden optar por compartir sus publicaciones con la comunidad más amplia de TikTok Now según la configuración de privacidad que hayan elegido al crear su cuenta.

SEGUIR LEYENDO: