3 aplicaciones para hacer ejercicio y mantenerse en forma

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la actividad física es importante porque puede ayudar a las personas a mantener fuertes su capacidad de pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años.

Además, gracias a la práctica regular del ejercicio, se puede reducir el riesgo de padecimientos como la depresión y la ansiedad. Una persona que realiza actividad física de forma regular duerme mejor y puede desarrollar una mejor autoestima. Sin embargo, una situación inconveniente que evita el inicio de una rutina saludable es la gestión del tiempo para ello.

Gracias a la posibilidad del teletrabajo, distribuir el tiempo entre el trabajo, las horas de ejercicio y el quehacer diario en el hogar puede ser más sencillo si se dispone de herramientas que no solo recuerden a los usuarios que tiene un programa que cumplir, sino también que se genere una sensación de logro que motive a continuar con el ejercicio.

En esta lista pueden encontrarse tres aplicaciones que pueden ayudar a motivar a las personas a iniciar una rutina de ejercicios para mejorar su estado físico.

Nike Training Club

La aplicación de deporte diseñada por la marca deportiva estadounidense ofrece una serie de rutinas gratuitas que son dirigidas específicamente a cada usuario dependiendo de su ritmo actual de entrenamiento. Mientras menos en forma esté la persona, los entrenamientos serán más sencillos pero aumentarán de dificultad gradualmente.

Las rutinas de la plataforma no solo indican qué tipo de ejercicios y qué tiempo toma cada uno, sino que además muestra videos de cómo deben hacerse correctamente para evitar lesiones y también para que los usuarios tengan una referencia de cómo se realizan los ejercicios.

También tiene disponibles una serie de programas de larga duración (desde una semana hasta un año) para quienes deseen seguir una régimen más estricto o quieran plantearse un objetivo a cumplir en un plazo determinado.

Para los usuarios principiantes que no tengan equipamiento básico para hacer ejercicio, esa no será una limitación, pues la aplicación deportiva no propone ejercicios que requieran de equipo especial a no ser que el usuario lo indique. El entrenamiento puede ser focalizado en ciertas áreas del cuerpo (abdominales, brazos y piernas) o enfocarse en un aspecto en especial (resistencia, movilidad, fuerza y yoga)

Adidas Training: workout HIIT

La marca deportiva con base en Alemania también desarrolló una aplicación centrada en el entrenamiento desde casa, pero también recomienda complementarlo con rutinas de ejercicio al aire libre por medio de una app adicional ‘Adidas Runing’ dirigida especialmente al público interesado en ejercicios de cardio.

Al iniciar en la aplicación de Training, se hará al usuario una serie de preguntas para determinar su capacidad física y también cuál o cuáles son sus objetivos; estos puede ser perder peso, ganar musculatura, estar en forma o mejorar la salud. Sin embargo, a diferencia del app de Nike, esta tiene en cuenta los obstáculos a los que se enfrentan los principiantes (falta de motivación, falta de tiempo, desconocimiento o falta de apoyo).

Si bien es posible realizar ejercicios por cuenta propia al explorar la aplicación, esta recomienda automáticamente un plan personalizado que tiene en cuenta el estado físico actual de las personas. Además, se puede encontrar una serie de “planes premium” que requieren una suscripción por un mes, por seis meses o un año.

En general este aplicativo tiene una funcionalidad similar a la de una red social, con un perfil, biografía, comentarios y una opción de código que permite al usuario ingresar a eventos como parte del ‘Adiclub’.

Ejercicios en casa: Sin equipo

Esta aplicación también está diseñada para sugerir un sistema de entrenamiento personalizado que también depende de las especificaciones dadas por el usuario, como las partes del cuerpo que desea entrenar de forma focalizada (abdomen, pecho, piernas y brazos).

Además, considera las motivaciones de las personas que eligen a la plataforma para realizar sus entrenamientos, como su deseo de mejorar su autoestima, reducir el estrés, mejorar su salud o aumentar las energías. Esto servirá para que se puedan establecer objetivos semanales basados en la cantidad de sesiones de entrenamiento semanales.

Esta plataforma de ejercicios también tiene rutinas o ejercicios etiquetados como “premium”, pero que tienen la posibilidad de ser desbloqueados si el usuario está dispuesto a ver un anuncio de 30 segundos. Una diferencia notable con respecto al sistema de suscripción usado por Adidas.

Finalmente, la distinción de las rutinas por dificultad es más gráfica, pues al lado de cada uno de los entrenamientos se pueden ver un sistema de calificaciones de 1 a 3 ‘rayos’ que indican a los usuarios qué pueden esperar de un ejercicio como ese.

