Museo de la National Geographic abrirá una ventana al apasionante mundo de la exploración

Yeny García

Washington, 11 abr (EFE).- El nuevo Museo de Exploración de la Sociedad National Geographic abrirá sus puertas el próximo junio en Washington con la promesa de ofrecer una mirada inmersiva al apasionante mundo de los descubrimientos, mostrar la rica historia de la organización y entusiasmar a nuevas generaciones de curiosos y científicos.

Ubicado en el centro de la capital estadounidense, el ambicioso proyecto de casi 10.000 metros cuadrados y más de 300 millones de dólares reemplazará al antiguo museo en la sede de NatGeo, con más de 130 años de historia, e incluirá muestras únicas, galerías interactivas, espacios educativos y un teatro con capacidad para casi 400 personas.

"Este es, sin duda, el lugar a visitar este verano en Washington D.C.", aseguró a EFE la directora del Campus y Experiencias del museo, Emily Durham, al resaltar la "mezcla de vitrinas y exposiciones tradicionales con tecnología de punta que no se podrá encontrar encontrar en ningún otro sitio".

Una de las exhibiciones inaugurales busca atrapar el interés de los futuros visitantes y resaltar el trabajo de la institución, fundada en 1888 en Washington como club científico y una pequeña revista, convertida ahora en una poderosa ONG global que financia expediciones, promueve el conocimiento y mantiene una poderosa marca mediática global.

Se trata de 'Arca fotográfica: Animales de la Tierra' es una muestra de la mayor colección mundial de retratos de estudio de animales tomados por el fotógrafo estadounidense Joel Sartore a lo largo de más de 20 años con la NatGeo, en su misión de inmortalizar cada especie bajo cuidado humano.

El museo también acogerá una exposición de fotografías emblemáticas publicadas por la organización, con leyendas en inglés y español, como el resto de las piezas a lo largo del museo. En este caso, los visitantes con limitaciones visuales y auditivas podrán tocar versiones táctiles de varias de las obras.

Uno de los espacios que más público atraerá serán los 'Archivos', vaticinó Durham, donde se podrá mirar al legado centenario de la organización en la que se podrán consultar ediciones pasadas de la revista, mapas y una "sala oscura" interactiva para experimentar la edición de fotos y cómo se arma la publicación.

Según Durham, en el museo "habrá espacio para los fanáticos de National Geographic y para mentes curiosas de todas las edades".

"Tenemos réplicas de objetos extraordinarios usados por exploradores en el terreno", agregó la especialista, quien durante un recorrido por las obras mostró la copia del famoso sumergible de Jacques Cousteau y un tablero de anuncios gigantes que tendrá información en tiempo real sobre los lugares donde trabajan las expediciones.

Este estará junto a un espacio que resaltará el "momento en el que saltó la chispa" de la pasión por la exploración y cambió la vida de personalidades como la fallecida Jane Godall, entre otros famosos aventureros.

Los estudiantes podrán jugar y aprender en la "plataforma de lanzamiento", un vestíbulo que servirá de introducción en los viajes escolares, mientras que el resto de los visitantes será recibido con esculturas y diferentes hábitats en el patio, donde se verá una experiencia de realidad aumentada donde "los animales cobran vida".

El nuevo gran Museo de la Exploración de la Sociedad National Geographic también llevará a sus visitantes en un viaje alrededor del globo a través del paladar.

En el restaurante, concebido como "un espacio gastronómico global", se instalarán además "cinco puestos diferentes de distintas partes del mundo: comida estadounidense, italiana, peruana, marroquí y vietnamita", en los que trabajaran chefs originarios o con raíces en esas regiones "para crear menús auténticos".

"También tendremos un bar de cócteles, el Ballard Bar, bautizado en honor a Bob Ballard, el explorador que descubrió el Titanic. Habrá una cafetería con repostería y un escenario donde podremos organizar encuentros con nuestros exploradores, así como espectáculos y proyecciones de diversas películas y contenidos", adelantó Durham.

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