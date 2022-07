Cómo usar los smartwatch para lograr objetivos de entrenamiento

Females doing warm up exercise in fitness class. Women stretching in dance class.

Muchas personas experimentan la incómoda sensación de ponerse metas relacionadas con la actividad física y la salud a principio de año y llegar a julio sin haber avanzado en lo absoluto en aquellos objetivos. Entonces, realizar todas las actividades necesarias para llevar a cabo los logros, es la parte más complicada de la situación, especialmente comenzar.

Sin embargo, todos los que tengan un smartwatch, pueden usarlo como una herramienta en su misión por perder peso, ganar músculo, reducir los triglicéridos o simplemente mejorar el estado de salud. Así se logran los objetivos del entrenamiento con ayuda de estos dispositivos.

Replantearse las metas personales

Estar constantemente revisando en el smartwatch el número de calorías quemadas o la cantidad de pasos registrados puede volverse una obsesión que aleja a las personas de sus reales motivaciones para hacer ejercicio.

Además, vale la pena citar lo que prácticamente todos los entrenadores físicos dicen al respecto y es centrarse en mejorar la salud, reducir los niveles de estrés y pasar un rato agradable practicando algún tipo de actividad física.

Con el tiempo los números en el wearable pasarán a ser menos prioritarios.

Encontrar una actividad física que sea agradable

No todos tienen porque ir al gimnasio a “matarse” levantando pesas, haciendo sentadillas, peso muerto o corriendo en la cinta hasta sentir que las piernas no dan más, probablemente, hay quienes encuentran placer en dejarlo todo en sus rutinas de entrenamiento, pero también habrá personas que busquen actividades más tranquilas o relajantes como Yoga.

Y para esto, en las diferentes tiendas de aplicaciones se encuentran plataformas que brindan varias opciones de entretenimiento, por ejemplo, Samsung Health ofrece varios programas de entrenamientos y en diferentes deportes que no solo sean ir al gimnasio.

Ya sea estiramientos, kickboxing o ciclismo, se puede hacer un seguimiento manual de hasta 90 entrenamientos con el Galaxy Watch4.

Entrenar con amigos

Aunque a algunas personas les basta colocarse sus audífonos y comenzar a entrenar esperando que nadie los interrumpa, hay quienes necesitan del apoyo de la interacción social para sentirse motivados a completar sus rutinas de ejercicios.

Para estos casos, resultaría de gran ayuda la compañía de un amigo para salir a trotar, montar bicicleta o ir a nadar por un rato, y como las aplicaciones enfocadas en la actividad física abundan, hay algunas que permiten conectar varios smartwatch para que todos los que hacen parte del grupo de amigos puedan saber cuántas calorías quemaron o pasos dieron.

Para crear un equipo de entrenamiento, se usa la característica Together en la aplicación Samsung Health para competir desafíos.

Incluso pueden participar en desafíos mensuales globales organizados por Samsung Health para alcanzar nuevos pasos e hitos.

Regalarse días libres

Tal vez las únicas personas que logren entrenar a diario sin falta, sean los instructores de gimnasio, los modelos de fitness o quienes se dedican profesionalmente a la actividad física.

Pero el resto de personas con ocupaciones ajenas a los deportes, podría no alcanzarles el tiempo para hacer ejercicio a diario, pues sus días se ven copados por los estudios, el trabajo y las tareas diarias, algo que los aleja de su meta de ser más saludables.

Sin embargo, no es necesario reprenderse a sí mismo o resentirse porque no se puede entrenar con una alta frecuencia para lograr los objetivos deseados, por el contrario, lo mejor es aprender a ser más comprensivo consigo mismo y entender que no todas las veces se puede ir al gimnasio.

Desactivar los recordatorios cuando no se pueda hacer ejercicio ayudará a eliminar los sentimientos de culpa.

Evitar agobiarse con los objetivos

Cómo contar las calorías con los smartwatch (Getty Images)

La razón por la que las personas en la mayoría de los casos no logran alcanzar sus objetivos, es porque se enfocan demasiado en las expectativas estéticas, trazándose metas poco realistas y nada específicas.

Para ello vale la pena considerar el método SMART, cuyo acrónimo en español significa específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Por ejemplo, si desea mejorar el estado de salud, está es la manera de aplicar dicho método.

Específico: encontrar una manera concreta de alcanzar la meta . por ejemplo ir a nadar dos veces por semana.

Medible: Establecer un manera de medir los progresos de manera realista, en esta caso puede ser recorrer 5 kilómetros por semana dando brazadas en la piscina.

Alcanzable: Considerar la situación actual y ponerse metas realizables en el corto plazo, como lograr ir y volver nadando dos veces seguidas al mismo punto sin parar.

Relevante: Consiste en analizar la motivación, en este caso, para ser una personas más saludable, tal vez puede ser porque en la última visita el médico el chequeo no salió tan bien.

Temporal: ponerse una fecha límite para alcanzar el objetivo siendo honesto y realista, por ejemplo lograr reducir en un semestre la talla de cintura. Vale la pena recordar que será de gran apoyo utilizar las aplicaciones de monitoreo de la frecuencia cardiaca, o el conteo de calorías para medir cada uno de los logros.

Incluso se pueden configurar recordatorios en el dispositivo para pararse y estirar el cuerpo cada cierto tiempo.

La aplicación Samsung Health está disponible en los dispositivos de la familia Galaxy.

SEGUIR LEYENDO: