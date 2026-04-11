Cancillería tendrá jornadas extendidas para expedir pasaportes: aplica en Bogotá y consulados de Estados Unidos, España y Chile

La Cancillería de Colombia extiende horarios y elimina cita previa para facilitar la expedición de pasaportes en abril - crédito Colprensa

La Cancillería de Colombia implementó durante abril una serie de jornadas especiales para la expedición y renovación de pasaportes, tanto en la ciudad de Bogotá como en los consulados de Estados Unidos, España y Chile, con el objetivo de agilizar estos trámites ante la creciente demanda y facilitar el acceso mediante horarios extendidos, atención los sábados y la opción de realizar el trámite sin cita previa, según información publicada en los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre los incentivos ofrecidos para los ciudadanos, quienes presenten el certificado electoral de las elecciones del 8 de marzo podrán acceder a un 10% de descuento en el valor del trámite.

En la capital colombiana, las sedes habilitadas en horario extendido son la sede norte, ubicada en la carrera 19 número 98-03, y sede centro, en la calle 12C número 8-27– los sábados 11, 18 y 25 de abril, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m..

La atención se dará sin necesidad de cita previa y en orden de llegada, lo que representa un cambio frente al sistema de agendamiento habitual.

Según el anuncio de la Cancillería, esta decisión busca “descongestionar la alta demanda en la expedición de pasaportes y ofrecer una alternativa más flexible” para quienes no pueden asistir en días hábiles o en horarios laborales.

Las sedes en Bogotá atenderán los sábados sin agendamiento entre el 11 y el 25 de abril para tramitar pasaportes - crédito @ANIABELLO_R/X

Para acceder al trámite, es obligatorio llevar documento de identidad vigente; quienes renueven deben presentar también el pasaporte anterior si lo tienen. El Ministerio recomendó llegar temprano, ya que, aunque no se exige agendamiento, la demanda puede generar filas extensas.

En Estados Unidos, la medida abarca los consulados ubicados en Nueva York, Newark, Miami y Orlando. Estos puntos abrirán entre el hasta el 30 de abril, extendiendo horarios de lunes a viernes y habilitando jornadas sabatinas y móviles:

La sede de Nueva York ofrecerá atención extendida el sábado 11 de abril, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., dedicada exclusivamente a trámites de pasaporte. Además, el 25 de abril, se llevará a cabo una jornada móvil en Brentwood, Long Island, en la Espiguita Soccer Academy. Para estos eventos, es obligatorio agendar la cita previamente.

En Newark, se ampliarán los turnos durante todo el mes, atendiendo de lunes a viernes entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m. y sumando jornadas los sábados 11, 18 y 25 de abril con horarios especiales.

Allí, los adultos mayores de 60 años tendrán atención exclusiva los martes sin cita, bajo la modalidad de pico y cédula. El consulado atenderá tanto a residentes de Nueva Jersey como de Pensilvania, y las citas para cada jornada sabatina se habilitan el miércoles previo.

Los consulados en Estados Unidos, España y Chile ofrecen jornadas móviles, atención extendida y sesiones sabatinas para pasaportes - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

El consulado de Miami funcionará entre el hasta el 30 de abril, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p. m., y abrirá los sábados 11 y 18 de abril de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., así como el 25 de abril de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.. Los solicitantes podrán reclamar documentos pendientes cada miércoles sin cita en la sede.

En Orlando, también de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., el trámite exige el envío previo de la solicitud y el comprobante de residencia por correo electrónico, como mecanismo para priorizar a los habitantes del centro y norte de Florida.

En España, los consulados de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao adhieren a la estrategia del Ministerio para fortalecer la atención consular y reducir los tiempos de espera frente al incremento de solicitudes impulsadas por viajes, turismo y migración.

La atención a la ciudadanía incluirá doble franja horaria en Madrid; atención sin cita en Valencia y Bilbao; y la incorporación de consulados móviles en localidades como Torrente, Cullera, Calpe, Castellón y Requena.

En Madrid, la Embajada y el consulado funcionarán hasta el 30 de abril, alternando horarios entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. según la sede y permitiendo agendar la cita el día hábil anterior.

En Valencia, el consulado atenderá de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. sin necesidad de cita, y habrá jornadas adicionales en la Casa de la Diversidad y sedes móviles durante el mes.

La documentación requerida para el pasaporte incluye cédula original o registro civil, con particularidades para menores y nacidos en el exterior - crédito Colprensa

Barcelona combinará atención con cita previa de lunes a viernes y jornadas sabatinas para trámites de pasaporte los días 11, 18 y 25 de abril, además de desplazamientos a Tarragona y Girona mediante el consulado móvil. Bilbao ofrecerá atención continua de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., sin cita previa.

En Chile, el consulado de Santiago atenderá sin agendamiento, tanto en jornadas ordinarias –de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., así como los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

En las sedes diplomáticas, los requerimientos para obtener o renovar pasaporte se mantienen: presentación de la cédula de ciudadanía original para mayores de edad, registro civil auténtico y presencia de uno de los padres para menores, y, en caso de nacidos en el exterior, se exige registro civil de nacimiento y copia del documento de uno de los progenitores colombianos.

El consulado puede solicitar evidencia adicional para validar la nacionalidad conforme a la regulación vigente.