Las 6 recomendaciones para un sexting muy exitoso

Claves para realizar buen sexting. (foto: IntraMed)

Las citas virtuales siguen siendo el boom en los tiempos modernos. De hecho, según una encuesta reciente realizada por Ashley Madison, el sitio de citas líder en el mundo para parejas casadas, la mayoría de los miembros dicen que es más probable que establezcan una relación en línea que en persona; especialmente las mujeres, que tienen mucho que decir sobre sus gustos y disgustos.

De hecho, el 79 % de las mujeres encuestadas prefieren las citas en línea a las reuniones cara a cara, en comparación con el 59 % de los hombres. Pero hay que ser realistas: las citas en línea no siempre son fáciles. A veces, lo que los hombres encuentran sexy, las mujeres encuentran poco atractivo, siento eso lo que puede dividir a quienes podrían hacer una buena pareja.

“Cuando haces un movimiento en una aplicación de citas, no puedes medir la reacción del destinatario en tiempo real y eso hace que sea difícil saber lo que funciona y lo que no”, menciona Christoph Kraemer, Director Ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison.

“Hemos comprobado que los hombres y las mujeres suelen jugar con reglas diferentes, y las mujeres suelen ser bombardeadas con mensajes e imágenes que los hombres pueden considerar eficaces, pero que en realidad las sacan de la carrera. Por suerte, tenemos la visión de las mujeres sobre cómo los hombres pueden prosperar en el mundo de las citas online”, agrega.

Mencionado lo anterior, aquí hay 6 secretos para tener buen sexting, según los datos de esta última encuesta de Ashley Madison:

1. Nunca se tiene una segunda oportunidad para lograr primeras impresiones

El perfil es lo primero cuando una pareja potencial se fija en uno, así que hay que tomarse un tiempo para hacerlo llamativo.

El 31% se sienten atraídas por biografías interesantes y el 29% son fotos de perfil, así que es mejor dejar que la personalidad brille y al mismo tiempo, tomarse algunas fotos de alta calidad.

Además, el 26% de las mujeres se sienten atraídas por un perfil basado en lo que se está buscando; ser sincero sobre los objetivos de citas ayudará definitivamente a encontrar su pareja.

Citas en línea. (foto: Semana)

2. Las mujeres solo quieren divertirse

Desde una aventura de una noche con amigos con beneficios hasta citas divertidas, el 42% de las mujeres buscan algo cómodo y sin ataduras.

Con tantas mujeres que buscan excitación y sexo sin compromiso, los hombres deben dejar de lado cualquier estereotipo de que a las mujeres no les gustan las acciones impulsivas.

3. Ser picante es bueno, pero no hay que excederse

Si bien los “nudes” no solicitados pueden no ser el mejor recurso, eso no significa que el sexo consensuado esté fuera de la mesa.

Al 59% de las mujeres les encanta la fase de conversación al menos dos semanas antes del sexo, convirtiéndose en picante.

El 44% de las mujeres considera que el sexting es “realmente estimulante” y el 36% lo usa para hablar más libremente sobre su impulso sexual.

Después de saludar respetuosamente a una pareja potencial y calentarla con algunas charlas, es bueno experimentar con mensajes de texto llenos de coquetos para agregar emoción y así, aprender a complacerla.

Sexting. (foto: Distintas Latitudes)

4. Tranquilidad, siempre tranquilidad

Mientras que a los hombres no les importa que se les proponga sexo en el primer texto o que reciban coqueteos o desnudos no solicitados, a las mujeres sí.

El 82% de los hombres que enviaron a alguien una foto con poca ropa o totalmente desnudo no solicitada dijeron que pensaban que la destinataria estaba excitada o intrigada. Como resultado, sólo el 35% de mujeres estuvieron de acuerdo.

5. Citas con estilo

Ya sea que se termina en persona, por teléfono o por mensaje de texto, el 76% de los hombres son transparentes acerca de terminar las relaciones con parejas que conocieron en persona.

Desafortunadamente, solo el 59% dijo lo mismo entre las personas que conocieron en Internet. La mayoría de las personas aprecian el cierre de una relación sin importar cómo la hayan encontrado, así que hay que de lado tácticas como ghosthing, benching. Siempre hay que ser honestos al respecto.

Significado de ghosthing. (foto: Zoraida Rodriguez Vilchez)

6. Los beneficios son infinitos

Tanto para hombres como para mujeres, las citas en línea tienen muchas ventajas, como el acceso a un grupo de citas más grande y diverso (66%), la facilidad para conectarse con socios potenciales (56%) y la comodidad (49%).

Entonces, una vez que se haya creado un perfil, siempre hay que establecer objetivos de una relación.

SEGUIR LEYENDO