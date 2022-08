Esta aplicación LGTBIQ+ ayuda a establecer relaciones de pareja sanas

Esta es la aplicación que ha creado la función Foto: Hinge

Se trata de la aplicación de citas Hinge que ha lanzado una sección de preguntas dentro su plataforma para ayudar a las personas de la comunidad LGTBIQ+ a resolver preguntas acerca de cómo deberían gestionar sus primeras citas y los límites que se deben tener presente mientras conocen a su potencial pareja.

La función se llamará “NFAQs” o Not-So-Frequently Asked-Questions por sus siglas en inglés, lo que traduce al español como “Preguntas no tan frecuentes” , y es que el objetivo de la función es abordar de una manera educativa aspectos de las relaciones de pareja entre personas de la comunidad.

Lo anterior porque según el editor del magazín Them, Phillip Picardi y su socio, el médico de la ABC News, Darien Sutton, en internet y en general en la sociedad actual no existe información ni herramientas suficientes que puedan enseñar expresamente a las personas LGTBIQ+ sobre la manera adecuada de mantener relaciones de pareja y conocer nuevos prospectos. Esto si se compara con la cantidad de información a la que tienen acceso las personas heterosexuales cuando de relaciones sentimentales se trata.

Lo anterior lo sustenta la misma aplicación con base a un estudio que realizaron y con el que identificaron que cuatro de cada cinco personas de la comunidad no han encontrado información valiosa e inclusiva cuando consultan sobre relaciones de pareja y salir con gente nueva. La plataforma de citas asegura que esto se traduce en una barrera más para las personas queer que desean encontrar alguien con quien establecer una relación sana.

Con todo esto, el periodista de Them y el médico de ABC son unos de los principales integrantes del equipo que responderá las preguntas de la sección. “las aplicaciones a veces no facilitan que las personas de la comunidad nos podamos comunicar y conocer… así que estoy muy feliz de ver ideas como “NFAQ” que ayudarán a resolver dudas sobre temas que realmente nos inquietan a todos y todas”.

Por ejemplo, todo lo relacionado con el uso de sustancias es uno de los temas que más preguntas despierta entre las personas de la comunidad, y ahora tendrán sus respuestas con esta nueva función.

En cuanto a estas inquietudes, Darien Sutton asegura estar más que complacido de ayudar a las personas a establecer sus propios límites y que les resulten pertinentes sin caer en los prejuicios. El médico indica lo siguiente :”Creo que hay tanto estigma relacionado con el tema del uso de sustancias que las personas toman decisiones antes de conocer a alguien” .

Y con esto el profesional invita a las personas a meditar e identificar cuáles son los pensamientos y emociones que asocian con el uso de sustancias , como también hacerles saber que es totalmente válido relacionarse con quienes compartan sus límites al respecto.

Además, Sutton agrega que está bien sentarse a conversar con la persona con quien se haya coincidido en internet y escuchar sus puntos de vista , tal vez no terminen de novios pero puede resultar una buena amistad.





Otro tema que para la aplicación ha resultado bastante importante de abordar, es la religión, pues dentro de la comunidad, estas creencias pueden tomar un tinte delicado si se considera que muchas personas han encontrado rechazo en estas instituciones.

Phillip Picardi asegura que “si me hubiera sentado frente a mi pareja hace ocho años y me hubiera dicho que su fe era muy importante para él, probablemente lo habría considerado una bandera roja … habría sido como, no sé si quiero involucrarme con una pareja religiosa”.

Y es que otro dato revelador de la investigación hecha por Hinge, muestra que el 81% de las personas LGBTIQ+ no consideraría salir con alguien que mantenga unas creencias religiosas distintas.

A esto, Picardi responde que si las citas terminan involucrándose en conversaciones relacionadas con la fe, en lugar de cuestionar, sería adecuado escuchar y empatizar con las experiencias del otro, y finalmente reconocer los puntos en común respecto a los valores sin centrarse en una institución religiosa.

