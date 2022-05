Hot Sale: cómo evitar caer en estafas al hacer compras online

Hay que estar alerta ante posibles ciberestafas

En estos días se lleva a cabo el Hot Sale en diferentes países de la región, como en Colombia, México y Argentina. En este contexto, en el cual incrementan las ofertas y beneficios de todo tipo, es importante tomar ciertas precauciones para evitar caer en estafas online.

“Los intentos de estafas siempre aumentan en temporadas de ofertas como el Hot Sale, por ello se hace muy importante que los usuarios estén alertas y tengan buenas practicas digitales. Es decir, no confiar en enlaces que les llegue por redes sociales, mensajes de texto u cualquier otro medio”, afirmó Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky.

Y añade que muchas veces los delincuentes realizan imitaciones exactas de páginas web oficiales, en donde colocan artículos a precios muy atractivos con la intención de atrapar a sus víctimas y hacerlos entregar sus credenciales y datos de tarjetas bancarias.

Otros consejos que comparte el especialista para tener en cuenta durante el Hot Sale y también cualquier otro momento en el cual se realizan compras online:

1. Escribir la URL en la barra de direcciones en lugar de hacer clic en un enlace para ir al sitio oficial de HotSale o la tienda que se desee visitar.

2. Evitar abrir archivos adjuntos o hacer clic en enlaces incluidos en correos electrónicos de bancos, aplicaciones de pago electrónico o portales de compras.

3. Para evitar el riesgo de mensajes spam o correos maliciosos, se puede optar por tener una cuenta de correo electrónico solo para hacer compras online.

4. Tener especial cuidado con las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad; por lo general no son reales.

5. Contar con una solución de seguridad.

Es importante ingresar a los sitios oficiales escribiendo la URL en la barra de direcciones (foto: ESAN)

A los cuidados mencionados anteriormente se puede sumar estas recomendaciones:

6. No comprar por fuera de las plataformas. Así se pierde la protección que puede brindar cada marketplace o empresa. Muchas veces el usuario identifica el nombre de un vendedor, lo busca y accede al intercambio vía redes sociales, y le compra por esos medios porque ofrece quizás un descuento para evitar el pago de las comisiones.

Esa tentación para el usuario puede ser el peor de los errores. Lo que sucede allí es que no estará protegido por la mecánica de compra de la plataforma y no tendrá tampoco el beneficio de la devolución gratuita si no está conforme e identifica que el producto que compró es falso. Haciéndolo mediante el marketplace va a poder retornar el ítem y hacerse de nuevo de su dinero.

7. Cantidad de stock. Quienes se dedican a falsificar generalmente tienen un stock amplio, ya que muchas veces los ingresan al país a través de containers y precisan venderlos más rápido. Esa es una alerta que el usuario chequea con poca frecuencia.

8. Descripciones erróneas. Otro de los ítems fundamentales es ver la descripción en las imágenes y los textos. Hoy en día la mayoría de las marcas cuentan con tiendas oficiales y certificadas en las que ofrecen sus propios productos. Allí se puede observar qué tipo de ítems ofrecen, de qué manera están dispuestas las fotos, qué descripciones tienen, y dónde ubican sus logos. También, poner el foco en las medidas de los productos, los talles y las especificaciones particulares de cada uno.

9. Prestar atención a comentarios y opiniones. Algo a destacar en las plataformas de compra-venta es que solo pueden dar sus opiniones respecto a publicaciones aquellos que hicieron compras efectivas con el vendedor, no puede haber comentarios falsos o ambiguos, por lo que se filtrarán en base a su experiencia de compra, ya sea buena o mala.

10. Chequear las preguntas y respuestas. Los usuarios suelen preguntar si se trata de productos originales o falsificaciones. Los vendedores en esta instancia, para no tener problemas legales al momento de despachar el producto, normalmente responden que “es igual” o “es de la misma calidad que el original”, y allí mismo se puede identificar una infracción. La pregunta en los casos de publicaciones que ofrecen productos como “originales” puede ser el escudo de protección del usuario, por eso se sugiere consultar: “¿Está certificado o está bajo el programa de tal producto aprobado por tal empresa?”.

