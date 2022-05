Qué significa y cuál es el origen de “nashe” la expresión viral de TikTok

significado nashe tendencia tiktok

Las nuevas generaciones siempre “inventan” cosas que las adaptan a su visión. En el caso de los Centennials o Gen Z, nacidos entre 1997 y 2012 su contexto es por completo el mundo digital y su plataforma favorita TikTok, en donde exploran su sentido del humor, gustos, intereses y demás tópicos que marcan tendencia como la palabra “nashe”.

En fechas recientes, en la plataforma de videos cortos se han viralizado los comentarios y videos de “nashe”, un término que están ocupando los jóvenes para expresar un sentimiento. Al igual que algunos acrónimos como POV y GPI, “nashe” ha comenzado a viralizarse y ser usada fuera y dentro de TikTok.

Esta expresión la “inventó” Cosu, un streamer argentino, quien durante sus transmisiones comenzó a decir “nashe”. Sus seguidores pronto lo adoptaron en su vocabulario y lo comenzaron a escribir en cualquier lugar, haciéndolo viral.

TikTok ha popularizado retos, palabras, bailes y más (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Debido a que hay muchos que no siguen al influencer nacido en Argentina, comenzaron a preguntarse qué significa “nashe”, lo desencadenó una serie de videos explicativos de TikTok, mismos que han alcanzado 14 millones de reproducciones.

De acuerdo con Cosu, “nashe” significa que algo muy bueno o impresionante está pasando. Algunos han comenzado a usar esa palabra junto a la imagen de una hamburguesa, lo que querría decir que el personaje está diciendo que es muy buena esa comida.

Por otro lado, algunas de las explicaciones de TikTok refieren que esta expresión está relacionada a una canción. Pues sería el coro de “And To Those I Love, Thanks For Sticking Around”, de $uicideBoy$, con la que han hecho un mashup para decir: “nashe nashe naaao one last pic an i’ll be gone, make it count put the flash on”.

Meme de Nashe (Foto: Twitter)

En cualquiera de los casos, no se refiere a algo negativo. Por un lado sería una expresión de genialidad, y por el otro, un meme simple con una canción.

Cómo evitar que alguien sepa que visitó su perfil

La app ahora permite comprobar si alguien ha visto una cuenta en los últimos 30 días gracias a una opción que empieza a aparecer para determinados usuarios en la parte superior del perfil y en adición, puede ser muy fácil de activar y configurar.

Esta es una opción útil que ayuda a evitar el uso de aplicaciones de terceros a menudo maliciosas que prometen verificar quién ha interactuado con una cuenta. Esta función está disponible gracias a la última versión de TikTok, pero se activará progresivamente en cada región del mundo.

Si un usuario va a su perfil y no aparece el ícono del ojo en la zona superior, significa que esta opción no está disponible en su cuenta y por tanto no pueden saber si se ha visto un perfil ajeno o no.

Foto de archivo ilustrativa del logo de TikTok (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Ahora, si esta función ya está disponible en la cuenta y se desea evitar que alguien sepa que ha sido ‘stalkeado’ por uno, hay que seguir el siguiente tutorial:

1. Acceder a TikTok e ir a la sección del Perfil.

2. A continuación, pulsar en el ícono con forma de ojo que aparece en la zona superior de la pantalla. Recordar que si este no aparece, significa que la función todavía no está disponible. En ese caso se tendrá que esperar a que TikTok la incluya en la cuenta.

3 Una vez dentro de la sección de visualizaciones del perfil de TikTok, pulsar en el ícono del engranaje que aparece en la zona superior.

4. Por último, desactivar la opción llamada ‘Historial de visualizaciones del perfil’.

SEGUIR LEYENDO