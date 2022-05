Mark Zuckerberg se puso las gafas VR Proyecto Cambria y esto pasó

Mark Zuckerberg en demostración de Project Cambria

Este 12 de mayo, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, compartió un breve video de demostración de algunas de las capacidades que tendrá el próximo visor de Realidad Virtual (VR) gama alta Proyecto Cambria (Project Cambria).

Debido a que solo fue una muestra y no un lanzamiento oficial, las gafas aparecen pixeladas para mantener en secreto su aspecto. Aún así, se adelantó la capacidad de los próximos auriculares para realizar transferencias a todo color y de alta resolución para que los usuarios puedan interactuar con los objetos virtuales que estén viendo en ese momento.

Estas herramientas con visores son la antesala del metaverso, ya que serán necesarias para acceder a ese mundo digital y poder interactuar con las cosas u otros avatares que se encuentren dentro. De acuerdo con The Verge, la experiencia de realidad mixta que probó Zuckerberg se crea utilizando Presence Platform, de Meta que fue presentada el otoño pasado.

Con los visores Oculus Quest actuales se muestra contenido de transferencia en escalas de grises, por eso es que en el Proyecto Cambria los sensores que dan color e imagen de alta resolución resultan importantes. Además de ser una considerable mejora, ayudan a que el usuario se sienta más cómodo y su entorno lo vea más parecido al mundo real.

Imagen de una modelo con unos Oculus Quest all-in-one VR (Foto: Facebook/Handout via REUTERS /File Photo)

La demo que se observa “desde los ojos de Zuckerberg” se llama “The World Beyond” y pronto estará disponible en la App Lab. De acuerdo con el propio CEO de Meta, las gafas son “aún mejor con el traspaso a todo color y las otras tecnologías avanzadas que estamos agregando a Project Cambria”.

Aún no hay nuevos detalles sobre el software, sin embargo, The Verge señaló que Protocol pudo probar brevemente las gafas que se ejecutaron en la demostración, asegurando que la calidad de video producida por los sensores de Proyecto Cambria no son fotorrealistas, sino que que son más bien parecidos a las imágenes de una videocasetera de calidad decente.

El Proyecto Cambria es uno de los varios cascos de realidad virtual que Meta planea lanzar en los próximos años para mejorar las experiencias de Realidad Virtual y Realidad mixta. Se prevé que las gafas que usó en esta ocasión Zuckerber sean lanzadas oficialmente a finales de este año, los cuales técnicamente podrían adquirirse en línea o en su primera tienda física localizada en Estados Unidos.

Primera tienda física de Meta

La tienda está hecha para personas que quieren probar productos como Ray-Ban Stories, los anteojos y gafas de sol de realidad aumentada de Meta, además de gadgets para videollamadas Portal y los visores de realidad virtual Oculus.

Tienda minorista de Facebook (Foto: Meta)

El espacio de 1.550 pies cuadrados estará ubicado en el campus de la red social en Burlingame, California, en Estados Unidos, donde el personal se concentra en el metaverso, mundos virtuales donde las personas pueden trabajar, jugar y socializar.

La apertura pone una competencia más en el mercado para empresas como Google y Apple, que también tienen tiendas físicas. Aún así, productos como los cascos de realidad virtual y las gafas inteligentes que permiten ingresar a estos espacios virtuales, aún no se han puesto de moda.

Meta espera que a medida que más personas prueben la tecnología, comprenderán por qué Zuckerberg cree que el metaverso es el sucesor del internet móvil.

“Una vez que las personas experimentan la tecnología, pueden apreciarla mejor. Si hicimos bien nuestro trabajo, la gente debería irse y decirles a sus amigos: ‘Tienes que ir a ver la Meta Store’”, explicó Martin Gilliard, jefe de la Meta Store, en un comunicado.

SEGUIR LEYENDO