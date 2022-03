Microsoft pondría anuncios en el Explorador de Windows 11

Logo de Windows 11. (foto: SpanishNewsNow)

Microsoft ha comenzado a incluir anuncios en Windows 11, parte de la experiencia que ha dejado a los usuarios descontentos. Según PC Mag, en la interfaz del Explorador de archivos se vio contenido publicitario, pero no se puede descartar que también aparezca en otras páginas. De todos modos, no hay que adelantemos a un hipotético resultado final.

Un punto importante a tener en cuenta es que los anuncios no se detectan en la versión estable de Windows 11, sino en la versión de Windows Insider. Esto quiere decir que su presencia oficial en el sistema operativo desarrollado en Redmond está aún por confirmar.

Como se ve en la captura de pantalla compartida en Twitter por el usuario de Windows 11, flobo09, el anuncio aparece en una barra en el medio del cuadro que muestra la dirección de la carpeta y el contenido almacenado allí. El mensaje promocional viene con un botón “Más información”, que podría parecer que abre una nueva ventana de Microsoft Edge.

Anuncios en el Explorador de archivos de Windows 11. (foto: Twitter)

La reacción negativa entre el público no se hizo esperar

“Será mejor que paren con estas tonterías ahora mismo. Si están buscando que la gente abandone el Explorador de Archivos por otra cosa, lo conseguirán”, dice una de las respuestas al tuit original, con mención directa a la cuenta de Windows Insider en la red social.

“Vamos Microsoft, el Explorador de Archivos es uno de los peores lugares para mostrar anuncios. Especialmente con el aspecto antiguo que tiene en la actualidad”, indicó otro ususario.

“Muy decepcionado por esta decisión. Es un desastre. Destrozan todos los esfuerzos que hacen con Windows 11 con este tipo de mala publicidad”, agregó un tercero. Y casi todos los demás mensajes en relación a este tema seguían el mismo tono.

Respuestas de Twitter contra la inclusión de anuncios en el Explorador de archivos de Windows 11. (foto: Twitter)

La decepción con esta posibilidad aún no se ha producido. The Verge publicó un comunicado enviado por Brandon LeBlanc de Microsoft, afirmando que el banner en cuestión era un experimento que no debería publicarse externamente. También indica que ha sido deshabilitado.

Claramente, el mensaje de la empresa intentó aliviar el malestar público. Aun así, no está claro si Microsoft seguirá probando anuncios en la interfaz de su último sistema operativo.

No hay que olvidar que Windows 10 ha llegado a las masas con una gran variedad de contenido promocional; desde aplicaciones anunciadas en el menú Inicio hasta sugerencias y consejos sobre la pantalla de bloqueo y el centro de notificaciones. Sin embargo, cabe mencionar que en la versión anterior de Windows 11, se podían desactivar.

Microsoft y el experimento de colocar anuncios en el Explorador de archivos de Windows 11

Elegir el Explorador de archivos para experimentar con anuncios en Windows 11 no parece haber sido una coincidencia. Microsoft está trabajando en el rediseño de esta característica tradicional de su sistema operativo. La semana pasada, se supo que Redmond ha seguido desarrollando una versión con pestañas que puede abrir varias carpetas en una sola ventana.

Como todo lo probado en Windows Insider, no está claro si el rediseño del Explorador de archivos llegará al sistema operativo estable. Sin embargo, no sería extraño que esto sucediera. Que Microsoft ha estado trabajando durante algún tiempo para despedirse de algunas características heredadas de su software; entre muchos otros, el clásico Panel de Control.

Y si se tiene en cuenta que la idea de un explorador de archivos con pestañas se implementó durante el desarrollo de Windows 10 (que no se concretó), entonces la posibilidad parece realmente posible. A partir de ahora, será difícil cambiar la opinión pública negativa sobre la capacidad de mostrar anuncios en la interfaz de Windows 11, si Microsoft finalmente decide seguir este camino.

Es cierto que muchas personas pudieron actualizar a Windows 11 de forma gratuita; por lo tanto, ver anuncios con poca frecuencia puede ser un inconveniente razonable a cambio de no gastar dinero en el software. Sin embargo, todo dependerá de cuán intrusivo sea el contenido patrocinado y cómo pueda verse afectada la privacidad del usuario.

