Un sitio web recopila todas las imágenes de los NFT de manera gratuita

Foto de archivo. | Crédito: NFT Bay

El mercado de los NFTs ha crecido de manera importante en los últimos meses pues precisamente, dichos activos digitales han encontrado la manera de ir de la mano con el mundo de las criptomonedas y la tecnología permitiendo que cada vez más personas se acerquen a ellos.

No obstante, puede llegar a ser un proceso complejo la compra o incluso la búsqueda de los mismos si no es una persona empapada en el tema; sin embargo, eso ya tiene solución, pues un usuario ha decidido recopilar un gran banco de imágenes NFT al que los usuarios pueden acceder de manera gratuita.

La idea copia el diseño del reconocido sitio ‘The Pirate Bay’ que le permite a sus usuarios bajar todo tipo de contenido multimedia, en esta ocasión, se puso a disposición del público miles de imágenes pertenecientes a Non Fungible Tokens con el objetivo de cuestionar el concepto de derechos de propiedad de los activos digitales.

‘NFT Bay’ fue creada por el desarrollador australiano Geoffrey Huntley, el cual recopiló todas las imágenes asociadas a los tokens no fungibles en Ethereum y Solana. El resultado de dicho “proyecto de arte educativo” según Hustley, es algo que denomina el torrent de “los mil millones de dolares” haciendo referencia a las grandes sumas por las que son adquiridos dichos activos digitales.

En una entrevista con el medio especializado Beincrypto, Huntley explicó que “Por lo que he visto, Muchos artistas están muy contentos con el sitio web. Si alguien desea que se elimine el contenido, el proceso de eliminación de DMCA se documenta en el pie de página de The NFT”.

Dentro del sitio web las personas podrán buscar imágenes, gifs y archivos en una serie de categorías como “CrytoPuppies”, “Bored Ape Yacht Club”, “CryptoPunks”, “Axie Infinity” o “Farmers World” que son algunas de las colecciones de NFT más relevantes del momento.

“El lanzamiento (del sitio web) llamó la atención de dos países y sus departamentos que regulan los sistemas financieros, incluidos los bancos y las compañías de seguros. Una vez más, la comunidad necesita autorregularse antes de que intervengan los reguladores financieros del gobierno” afirmó el creador.

Cabe resaltar que en NFT Bay no se encuentran los archivos “originales”; sin embargo, los usuarios tienen la posibilidad de descargar cada imagen unida a un link. Frente a esto, Huntley explica que más que ser un banco de imágenes NFT Bay ayudará a que la gente entienda “lo que está comprando cuando adquiere arte NFT, pues no es más que una iniciativa de cómo acceder o descargar una imagen”.

YouTube está interesado en los NFTs, estos son los planes para los creadores de contenido

Hay 10 formas de monetizar contenidos en YouTube, según explica en un reciente comunicado de la plataforma su CEO, Susan Wojcicki. Entre ellos, se encuentran los fondos para creadores que realizan videos cortos o Shorts, los anuncios de sus videos y las membresías. Ahora, mirando al futuro y la Web3, la compañía estudia cómo ampliar los ingresos de quienes crean contenidos a través de NFTs.

Wojcicki señaló: “Estamos centrados en ampliar el ecosistema de YouTube para ayudar a los creadores a capitalizar las tecnologías emergentes, incluidos los NFT, al tiempo que reforzamos y mejoramos las experiencias que los creadores y fans tienen en YouTube”. Si bien no hay más detalles de cómo funcionarían los tokens no fungibles en la plataforma de video de Google, es notable cómo el gigante tecnológico decide darle valor a una tendencia que no parece, por el momento, ser meramente una moda pasajera.

En efecto, muchos creadores de videos virales de YouTube ya han convertido sus contenidos en tokens no fungibles, vendiéndolos por fuera de la plataforma. El video de Charlie Bit Me NFT (con un bebé mordiendo el dedo de su hermano) fue subastado en 2021 por USD 761.000. Por su parte, el video de “David After Dentist” (mostrando a un niño después de la anestesia del dentista), se vendió como token por más de USD 11.000.

SEGUIR LEYENDO: