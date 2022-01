God of War se convierte en el juego de PlayStation más jugado en PC

Foto de archivo. | Crédito: PlayStation

Santa Monica Studio sin duda anotó un hit cuando lanzó en 2018 para PS4 la entrega nórdica del dios de la guerra Kratos; sin embargo, lejos de ser olvidado, el título ha vuelto a ser noticia, pues el hasta ahora videojuego exclusivo de PlayStation ha llegado a PC y se ha vuelto a coronar como un auténtico éxito, pues a poco más de 48 horas de su lanzamiento, se ha convertido en uno de los títulos más jugados de Steam.

Según el medio especializado Meristation, God of War ha registrado un pico de 65.403 jugadores simultáneos en la plataforma de Valve, cifras superiores a otros juegos que PlayStation Studios ha decidido lanzar para PC como Horizon Zero Dawn (56.557 jugadores activos) y sobrepasando por mucho a Days Gone (27.450) y Death Stranding (32.515).

La curva de jugadores ha seguido creciendo con el transcurrir de las horas, eso sin contar las ventas y la actividad registrada en Epic Games, plataforma en la que también se encuentra dentro del catálogo pero que no ha entregado cifras oficiales.

Esta nueva versión de PC brilla por ser una adaptación bien lograda, además de una mejora considerable a nivel gráfico que se aprovecha de la potencia de los computadores de más alta gama. En primer lugar, el juego destaca por su fluidez, pues permite 120 cuadros por segundo, una mejora bastante grande comparada con la versión de PS5 la cual ofrece 60 cuadros por segundo.

Bajo esa misma línea, la calidad de los detalles también ha aumentado considerablemente, pues la nueva versión permite una resolución de 4K, además de permitir soporte para pantallas ‘ultra-wide’ que le brindan al juego una experiencia más cinemática.

Por último, la transición del control al teclado y al ratón también ha sido acertada, pues la configuración de controles permite unos combates fluídos y cómodos, además, si los usuarios no están contentos con los controles predeterminados, pueden aprovechar que la nueva versión incorpora la opción de asignar nuevas teclas o botones o incluso la posibilidad de conectar un mando, incluyendo el de Xbox.

Sony fabrica más PlayStation 4 para brindar una alternativa a los usuarios tras la escasez de chips

Si actualmente se está esmerando para conseguir una PS5, pues de una vez debe saber que no podrá conseguirla. Gran parte de la falta de suministro se debe a la falta de chips, y Sony está luchando tanto para satisfacer la demanda que ha ideado un plan que beneficiará a todos los amantes de los videojuegos.

Lo que hicieron fue reactivar la producción de la PlayStation 4, que iba a ser descontinuada en 2021. La situación cambió de planes y Sony aumentará la producción en un millón de PS4 para tratar de dar una solución alternativa a los usuarios. También tiene otras ventajas.

Y usted se preguntará por qué Sony sí puede fabricar PS4 pero no PS5, y esto se debe a que principalmente la primera consola mencionada es más barata, más fácil de fabricar y utiliza chips menos complejos. Además, al aumentar sus necesidades de producción, le permite a Sony tener más poder de negociación y obtener mejores precios en estos procesos.

La PS4 se lanzó en 2013 y ha vendido más de 116 millones de unidades, un hito que la nueva generación tendrá dificultades para igualar. Sigue siendo una alternativa muy popular entre los gamers a pesar de la llegada del nuevo modelo y Sony quiere aprovechar todo este legado para mantener a los gamers dentro de su ecosistema.

Los problemas de escasez de chips tienen implicaciones importantes para el audio, la administración de energía y las comunicaciones inalámbricas, dicen los analistas. No se detuvo allí: la distribución de las consolas fabricadas también se convirtió en un problema a medida que aumentaban los costos de logística.

