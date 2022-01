Las 6 claves para que su cuenta de Instagram no sea eliminada

Qué no debería hacer en Instagram para atentar su seguridad y evitar ser expulsado de la red social. (foto: TreceBits)

Instagram probablemente se ha convertido en la mejor inversión de Mark Zuckerberg. Historias, transmisiones en vivo, compras e incluso IGTV, existen tantas opciones disponibles dentro de la aplicación que compartir fotos está casi en peligro de ser eclipsado por la amplia gama de funciones a su disposición. Pero ya sea que desee ser un influencer o no, hay algunas reglas a seguir que pueden ayudarle a ganar seguidores, y algunas cosas que no debe hacer.

Adquirida por USD$ 1 mil millones en 2012, la red social se ha amortizado rápidamente, alcanzando más de $100 mil millones en cotización gracias a un crecimiento masivo en importancia y usuarios (tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo) e incluso superó a Facebook en el ranking de las redes sociales modernas.

En menos de 10 años, el equipo liderado por Zuckerberg ha logrado tomar el ingenioso concepto de la red social fotográfica y maximizar su poder en un torbellino de funciones que le permitirán pasar horas en la app sin aburrirse.

No compre seguidores

Esta una acción que, al hacerlo, será automáticamente expulsado de Instagram.

Después de un período de tolerancia con los bots inundando la plataforma, la red social declaró la guerra a los seguidores falsos y escaneó continuamente perfiles falsos o perfiles creados específicamente para aumentar la base de número de fans de los creadores de contenido.

Seguidores en Instagram. (foto: Creativedog Agency)

No exagere con la táctica Seguir a todo el mundo

Especialmente cuando recién está comenzando, seguir (más o menos) celebridades y esperar a que lo sigan es una buena manera de aumentar la audiencia y generar expectación en las redes sociales. Pero es una realidad que Instagram ya ha comenzado a penalizar:

- Primero, no deja hacerlo más de 350 veces al día (lo cual es más que aceptable).

- Pero lo más importante, no le muestra ni una lista cronológica de las personas a las que sigue, por lo que tiene que mirar cada perfil para ver si le siguen.

Botón de Me gusta, seguidores y comentarios en Instagram. (foto: TecMundo)

No sobrecargue su contenido con demasiados hashtags (#)

Los hashtags son su arma secreta para hacer llegar su publicación a los usuarios que aún no le siguen, así que debes poner el símbolo # antes de cada palabra.

Pero Instagram tiene mucho cuidado con esto y no le permite publicar una publicación con más de 30 hashtags, así que tenga cuidado porque a partir del hashtag 31 sus publicaciones aparecerán sin texto.

Lo primeros comentarios que deje en la foto también cuentan, así que no busque atajos.

Hashtags en Instagram. (foto: TecnoHotel)

No publique demasiado, pero tampoco casi nunca

Mantenga un promedio de 23 piezas de contenido (fotos, IGTV’s, videos) por día, pero no se exceda.

No corre el riesgo de ser penalizado, pero sus seguidores pueden bloquearlo si inundan sus publicaciones en su feed diario.

Recuperar fotos y videos para el feed en Instagram. (foto: downloadsource.es)

No robe fotos

Publicar cosas de otras personas o perfiles es bueno y aumenta el atractivo de su perfil personal, especialmente si eso es lo que les interesa a sus seguidores.

Pero hacerlo descaradamente, es decir robar la foto de otra persona sin pedir su consentimiento y peor aún sin mencionarlo en la publicación; es decir darle créditos, es una ganancia personal que puede hacer que lo saquen de la red social.

Robar fotos en Instagram puede condenar su cuenta. (foto: Periodismo.com)

No use imágenes de mala calidad

Instagram es la red social que hace fotos en vivo. Por lo tanto, no hace falta decir que publicar imágenes feas, borrosas o de muy baja resolución no tiene sentido y no le servirá de nada.

Lo mismo con los filtros: utilícelos, pero no se exceda.

Diferencia entre una imagen de buena calidad y una imagen de mala calidad. (foto: ComputerHoy.com)

