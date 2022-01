Si no es bueno en los videojuegos, PlayStation lo ayudará a mejorar con esta guía

PS5 de Sony. (foto: Hipertextual)

A lo largo de los años, y con la aparición de plataformas que pueden llegar a un público más amplio, los videojuegos ahora son apreciados por todos. Por supuesto, no todo el mundo puede presumir de habilidades de mando excepcionales.

De hecho, hay personas que pueden sentirse frustradas porque no conocen la mecánica. Sin embargo, en PlayStation hay una idea para lidiar con esta situación.

El 30 de diciembre de 2020, Sony (PlayStation) presentó una solicitud de patente con el objetivo de determinar cuándo un jugador no tiene las habilidades requeridas para el juego.

Si es así, el sistema ofrecerá una gran cantidad de soporte en pantalla para ayudarlo a progresar. En otras palabras, es una guía que llevará a los jugadores menos hábiles de la mano para que puedan mejorar sus habilidades en todos los videojuegos que PlayStation tiene en su catálogo.

Entre los soportes, por ejemplo, se encuentra una sesión de juego grabada con imágenes apiladas que representan diferentes acciones para avanzar de nivel. De esta manera, el jugador sabrá exactamente cuándo y dónde en el escenario realizar cualquiera de los movimientos.

Según PlayStation, el sistema puede ayudar a aliviar la frustración de los jugadores de géneros específicos, especialmente cuando están aprendiendo a dominarlo.

Guía de PlayStation para mejorar las habilidades de los jugadores. (foto: Sony)

No es la primera vez que Sony ayuda a sus jugadores

Vale la pena reiterar que PlayStation ya ha tenido la iniciativa de acompañar a los jugadores en una sesión de juego compleja. A mediados de 2020, patentaron un robot de inteligencia artificial que puede acompañarle mientras juega.

Imagínese que está jugando Fortnite y se encuentra con un hacker, o está a punto de obtener una Victoria Magistral pero muere por octava vez consecutiva en el reconocido juego de Epic Games. Este robot puede reaccionar a sus emociones como una persona real.

Robot de PlayStation. (foto: RPP)

Actualmente, PlayStation 5 ofrece una función llamada “Ayuda del juego”. Gracias a él, los jugadores pueden acceder a consejos o tutoriales en vídeo, proporcionados por los desarrolladores, cuando tienen problemas para avanzar en un juego. Incluso puede anclar un video a la pantalla para continuar reproduciendo mientras lee las instrucciones.

Por supuesto, las empresas de videojuegos siempre patentan sus ideas, pero eso no significa que nunca verán la luz del día. Tenga en cuenta que la suscripción reciente a PlayStation parece ser una evolución de la Ayuda del juego.

PlayStation VR2: Sony presentó la nueva generación de realidad virtual

En el marco del CES 2022, Sony dio el gran primer golpe de efecto del año y presentó lo que consideran que es la próxima generación de gaming de realidad virtual para PlayStation 5.

Aunque no se pudo tener un nuevo vistazo de cómo se verán los dispositivos, sí desarrollaron cuáles serán sus principales características. Además, anticiparon que el primer juego exclusivo de esta nueva tecnología será un spinoff de la franquicia Horizon: Horizon Call of the Mountain.

PlayStation presento la nueva generacion de VR. (Sony)

El nuevo sistema de realidad virtual se llamará PlayStation VR2 y va a estar acompañado por los controles de VR, el PlayStation VR2 Sense controller. “PlayStation VR2 lleva los juegos de realidad virtual a un nivel completamente nuevo. Con el caso puesto y los controles en la mano, los jugadores sentirán una mayor rango de sensaciones, gracias a la creatividad de los mundos de los juego que están construyendo nuestros desarrolladores y a la última tecnología incorporada en el hardware”, destacaron en la publicación que hicieron en el blog oficial.

PlayStation presento la nueva generacion de VR. (Sony)

Si desea conocer todas las características sobre la nueva generación de realidad virtual de Sony, ingrese a este enlace para leer la nota completa.

SEGUIR LEYENDO: