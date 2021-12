Un helicóptero que se carga y descarga ayudado por robots

Foto de archivo. | Crédito: Kawasaki

La era de los robots ya no es el futuro, pues es en la actualidad donde tenemos a este tipo de máquinas como una muestra de desarrollo tecnológico además de una herramienta que se ha ido incorporando en las actividades diarias.

Conscientes de esta situación, el fabricante de motocicletas y vehículos Kawasaki ha hecho una demostración con un helicóptero fabricado por ellos, que aparte de manejarse solo, cuenta con un equipo robótico que lo asiste en las tareas de cargue y descargue de mercancía.

La compañía mostró dicha innovación a través de un video en el cual se puede apreciar como el helicóptero aterriza con la carga y un pequeño robot parecido a una aspiradora se acerca al vehículo aún sin estar completamente apagado (algo que para un humano resultaría una tarea difícil y peligrosa) para finalmente proceder a descargar los objetos que la aeronave lleva.

Más que ser una, el vehículo es más bien un dron, pues este se maneja solo y es una versión modificada del K-Racer-X1 lo que deriva en una especie de nave que sustituye el rotos o hélice trasera por dos propulsores incorporados en un par de alas que incrementan la velocidad de desplazamiento horizontal.

Cabe destacar que aunque es la tendencia ahora, este vehículo no es eléctrico, pues dentro lleva un motor de 1000 centímetros cúbicos y 200 caballos de fuerza inspirado en el de la motocicleta Ninja H2R de la misma compañía.

Por las dimensiones actuales de la aeronave, estaría diseñada para ser de utilidad en el transporte y logística de mercancía pequeña que no sea muy pesada. Además del video, Kawasaki no ha brindado mayor información, pues no se sabe si este concepto finalmente será comercializado y se pondrá a disposición de otras empresas y el público o simplemente se quedará como una muestra de los adelantos tecnológicos de la marca en materia de movilidad.

Kawasaki no es la única empresa experimentando con vehículos que se manejan solos

El proyecto Waymo hace parte del conglomerado Alphabet, cuya filial principal es Google, la iniciativa nació en 2009 con la idea de implementar y fabricar vehículos totalmente autónomos, y más de una década después está a punto de empezar a materializarse, pues la compañía se acaba de asociar con el fabricante de automóviles Geely para llevar a las calles la primera flota de taxis eléctricos y totalmente autónomos.

Los autos se empezarán a diseñar en Suecia pues es en ese país que el fabricante chino posee las instalaciones de Volvo, marca de la que es dueño y es que la idea es adaptar el icónico Zeekr (automóvil eléctrico de Geely) de cinco puertas equipándolo con el hardware y el software para que este se pueda conducir solo.

A través de un comunicado, Waymo anunció que planea implementar estos vehículos inicialmente en Estados Unidos en algún momento de “los próximos años”.

Los primeros diseños de esta alianza muestran un vehículo diseñado exclusivamente para conducirse solo, por lo que no cuenta con volante, palanca, ni pedales. Tiene un escalón de baja altura para ingresar al automóvil y un diseño abierto sin ningún tipo de separación entre los asientos, además de puertas corredizas y asientos reclinables.

El concepto solo contará con una pantalla como añadido, aunque no se sabe si presentará algún tipo de entretenimiento o solo será para que los pasajeros vean el progreso de su viaje.

